Startpagina Academie AI Studio Hoe maak je je eerste project

Hoe maak je je eerste project

In deze les leer je hoe je je allereerste project in HeyGen maakt en raak je vertrouwd met de belangrijkste tools die je door het hele platform heen zult gebruiken.

Of je nu helemaal nieuw bent of al bekend bent met het maken van video’s, deze gids helpt je vol vertrouwen alles te vinden wat je nodig hebt om te beginnen.

Begin vanaf het dashboard

Na het inloggen bij HeyGen kom je op het dashboard terecht. Hier vind je al je eerdere projecten. Aan de linkerkant van het scherm staat het hoofdnavigatiepaneel met toegang tot alle tools van HeyGen.

Om een nieuwe video te starten, klik je op Create Video.

Je ziet verschillende opties. Om een aangepaste avatarvideo te maken, selecteer je Start from Scratch. Je ziet mogelijk ook de optie Interactivity, waarmee Learning & Development-sjablonen worden geopend; dit komt in een aparte les aan bod.

Kies vervolgens de oriëntatie van je video: staand (portret) of liggend (landschap). Je kunt dit later indien nodig nog aanpassen.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, ga je direct naar AI Studio.

Vind je weg in AI Studio

In AI Studio kun je beginnen met het een naam geven van je project. Daaronder vind je de scripteditor, waar je je scènes schrijft, bewerkt en beheert. Hier voeg je je script toe en structureer je je video.

Onder de scripteditor vind je opties om nieuwe scènes toe te voegen, audio op te nemen of te uploaden, of pauzes tussen zinnen in te voegen. Je kunt ook Voice Director (het megafoonpictogram) gebruiken om toon, tempo en emotionele lading te regelen.

Als je op de drie puntjes naast een scène klikt, verschijnen er meer acties, zoals het opnieuw genereren van audio, het renderen van de scène om lipbewegingen te synchroniseren, het omzetten naar voice mirroring, het vertalen van de scène of het verwijderen ervan. Vanuit de scripteditor kun je ook avatars wisselen, stemmen veranderen of schakelen tussen de Avatar Unlimited- en Avatar IV Motion-engines.

Werken met de tijdlijn

Met de tijdlijneditor kun je je video van begin tot eind bekijken. Je kunt de afspeelkop verslepen om specifieke momenten te bekijken, de totale videolengte zien en scènes herschikken door ze naar links of rechts te slepen.

Je kunt ook scènes toevoegen vanuit templates, videoscènes of premium dia’s invoegen en vloeiende overgangen tussen scènes maken met het pijlpictogram tussen de clips.

Kies en personaliseer je avatar

Klik boven het videoveld op Avatars om het avatar te selecteren dat je wilt gebruiken. Je kunt kiezen uit je eigen avatars of bladeren door HeyGen’s openbare bibliotheek.

Als je op de avatar in het canvas klikt, worden de aanpassingsopties geopend. Vanaf hier kun je het uiterlijk wijzigen, de kadrering aanpassen, de achtergrond verwijderen, een hoekradius instellen of animaties toepassen.

Verbeter de visuals en het ontwerp

Naast het tabblad Avatars vind je creatieve tools om je video te verbeteren. Hiermee kun je tekst toevoegen, media uploaden, elementen invoegen, AI-afbeeldingen genereren, ondertiteling beheren of achtergrondkleuren aanpassen.

Boven de scripteditor kun je het hamburgermenu openen om extra tools te gebruiken. Vanaf hier kun je je video als sjabloon opslaan, scripts uploaden of downloaden, de versiegeschiedenis bekijken, contact opnemen met support, tutorials openen of je thema wijzigen.

In de opties naast het hamburgermenu kun je de video-oriëntatie aanpassen, een merkset selecteren of direct feedback sturen naar het HeyGen-team.

Samenwerking en projectmanagement

Je werk wordt automatisch opgeslagen, maar je kunt op elk moment ook handmatig op Opslaan klikken.

Om samen te werken, selecteer Leden uitnodigen om teamgenoten aan het project toe te voegen. Meldingen en opmerkingen verschijnen in het bovenste paneel, zodat je feedback eenvoudig kunt bekijken.

Als je project meerdere lagen bevat, open dan het deelvenster Lagen om elementen te herschikken door ze boven of onder elkaar te slepen.

Bekijk en genereer je video

Wanneer je script en visuals klaar zijn, klik je op Preview om je project te bekijken. Als de avatar stil of wazig lijkt, betekent dit dat de video nog niet is gerenderd; de lipsynchronisatie wordt toegepast tijdens het renderen.

Als je tevreden bent, klik je op Genereren. Je kunt je video een andere naam geven, een doelmap kiezen en de uitvoerresolutie selecteren tot maximaal 4K. Als je Avatar IV gebruikt, berekent HeyGen het verbruik automatisch.

HeyGen zal je video verwerken en zodra dit is voltooid, verschijnt deze in je tabblad Projecten, klaar om te bekijken, te delen of te downloaden.