Startpagina Academie AI Studio Hoe voeg je assets toe aan je video

Hoe voeg je assets toe aan je video

Video-assets zijn alle elementen die je gebruikt om je video’s te maken. Dit omvat afbeeldingen, videoclips, audiobestanden, logo’s, tekst en zelfs AI-avatars.

HeyGen ondersteunt een breed scala aan bestandsindelingen, waaronder JPG- en PNG-bestanden tot 200 MB, MP4- en MOV-bestanden tot 200 MB en TTF- of OTF-lettertypebestanden tot 100 MB. Door deze assets goed georganiseerd te houden, wordt het eenvoudiger om met vertrouwen te bewerken, hergebruiken en samen te werken.

Assets uploaden en organiseren

Om te beginnen opent u Media en klikt u op Uploaden om uw bestanden toe te voegen aan HeyGen’s Assetbibliotheek. U kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden, waaronder afbeeldingen, video’s en audio.

Als je van plan bent een GIF te gebruiken, zet deze dan om naar een MP4 voordat je hem uploadt naar de video-editor.

Na het uploaden kun je assets een andere naam geven voor meer duidelijkheid. Bij videobestanden heb je ook de optie om alleen de audio te extraheren. Door mappen aan te maken voor elk project, merk of type content blijft alles overzichtelijk en gemakkelijk terug te vinden.

Om assets te verwijderen, selecteer je ze met het selectievakje of via het menu met drie puntjes en kies je Verwijderen.

Voeg assets toe aan je project

Ga terug naar je project in AI Studio zodra je script en avatar klaar zijn. Vanaf hier kun je beginnen met het ontwerpen van je scène door achtergronden, media en andere visuele elementen toe te voegen.

Als je avatar een ingebouwde achtergrond heeft, selecteer dan de avatar en gebruik Background Remover om deze op een nieuwe achtergrond te plaatsen. Je kunt de avatar vergroten of verkleinen door aan de hoeken te slepen zodat deze in je lay-out past.

Achtergronden en media aanpassen

Klik op Achtergrond om te kiezen uit effen kleuren, stockafbeeldingen, video’s of templates. Voor meer flexibiliteit selecteer je Loskoppelen van achtergrond om elementen vrij in de scène te verplaatsen en van formaat te veranderen.

Het tabblad Media geeft je toegang tot HeyGen’s stockbibliotheek, je geüploade bestanden en de mogelijkheid om extra media te uploaden. Alle media hier kunnen ook als achtergrond worden ingesteld.

Audio toevoegen en beheren

Om achtergrondmuziek toe te voegen, opent u het tabblad Muziek. U kunt kiezen uit HeyGen’s standaardnummers of uw eigen audiobestanden uploaden.

Audio verschijnt in de scèneplayer onder je video. Gebruik het menu met drie puntjes op de audiotrack om aanpassingen te maken, zoals het inkorten of vervangen van het bestand.

Afbeeldingen en visuele elementen bewerken

Voor afbeeldingen kun je de hoekradius aanpassen om zachtere randen te creëren of visuals bewerken met behulp van AI. Voer eenvoudig een bewerkingsprompt in, selecteer je voorkeur voor een AI-engine en voeg eventueel een referentieafbeelding toe om het resultaat te sturen.

Om meer visuele variatie toe te voegen, open je het tabblad Elementen. Hier vind je premium-elementen zoals vormen, frames, stickers en pictogrammen die je ontwerp kunnen verbeteren.

Tekst toevoegen en opmaken

Klik op Tekst bovenaan het canvas om titels, labels of berichten op het scherm toe te voegen. Je kunt het lettertype, de grootte, de opmaak, de dekking en de uitlijning aanpassen, of je merkspecifieke lettertype uploaden voor consistentie.

Tekstelementen kunnen overal op het canvas worden versleept en in grootte worden aangepast. Je kunt ook meerdere elementen tegelijk selecteren om ze uit te lijnen of te groeperen voor een strakkere lay-out.

Onderschriften toevoegen

Om ondertitels toe te voegen, klik je op Ondertiteling en kies je een ondertitelstijl. Je kunt kleuren, lettertypen en tekstgrootte aanpassen en bepalen of je de stijl op één scène of op alle scènes wilt toepassen.

Videoweergave verfijnen

Selecteer een geüploade video in je scène om aan te passen hoe deze wordt afgespeeld. Je kunt de video in een lus afspelen voor continue beweging, het laatste frame bevriezen om het eindshot vast te houden, of Fit to Scene selecteren om de duur van de video automatisch af te stemmen op de lengte van de scène.

Voor nauwkeurige controle gebruik je het Schaar-pictogram in de tijdlijn om het begin- en eindpunt precies bij te snijden waar jij dat wilt.