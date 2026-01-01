Animaties en overgangen toevoegen

In deze les leer je hoe je je video’s tot leven brengt met animaties, bewegende elementen en scène-overgangen in HeyGen. Met deze tools voelt je content dynamischer, professioneler en aantrekkelijker aan, zonder dat je externe bewerkingssoftware nodig hebt.

Animeer elementen in je scènes

In HeyGen kun je bijna elk element animeren, waaronder tekst, afbeeldingen, pictogrammen en zelfs avatars.

Begin door te klikken op het element dat je wilt animeren. Zodra het is geselecteerd, verschijnen er animatiemarkeringen in het Scriptpaneel. Deze markeringen bepalen wanneer het element in de scène komt en weer verdwijnt.

Je kunt de markers langs de tijdlijn slepen om de animatie af te stemmen op je script. Open daarna het menu Animatie en kies een stijl, zoals Vervagen, Schuiven, Zoomen of Pop. Beweeg de muis over elke optie om een live voorbeeld te zien voordat je deze toepast.

Gebruik de schuifregelaar Duur om te bepalen hoe snel of langzaam de animatie wordt afgespeeld. Als je klaar bent, klik je op Voorbeeld om te zien hoe het er in de context uitziet.

Premium Motion-elementen toevoegen

Om extra visuele flair toe te voegen, kun je Premium Motion Elements gebruiken. Deze omvatten geanimeerde intro’s, sprekerkaarten, koppen, citaten en typemachine-achtige tekst, die zijn ontworpen om naadloos samen te werken met avatars.

Open het tabblad Elementen, selecteer Beweging en sleep een motion-element naar je scène. Je kunt de tekst aanpassen, het element verplaatsen of van formaat veranderen op het canvas en de timing regelen met dezelfde animatiemarkeringen.

Bekijk een voorbeeld van de scène om te zien hoe de motion-elementen op een natuurlijke manier met je content meebewegen.

Scèneovergangen toevoegen

Overgangen zorgen ervoor dat je video soepel van de ene scène naar de volgende gaat.

Beweeg in de onderste tijdlijn met je muis tussen twee scènes en klik op het menu met drie puntjes, en kies vervolgens Scèneovergang toevoegen. Kies uit stijlen zoals Vervagen, Schuiven of Zoomen.

Je kunt de duur van de overgang aanpassen om deze sneller of langzamer te maken en toepassen op één overgang of op alle scènes in je video. In de editor verschijnt een live voorbeeld, zodat je het effect kunt verfijnen totdat het precies goed voelt.

Gebruik Magic Match voor een naadloze flow

Magic Match is een slimme overgang die gedeelde elementen tussen scènes automatisch animeert.

Als een element aan het einde van de ene scène en vervolgens weer aan het begin van de volgende scène verschijnt, zorgt Magic Match voor een vloeiende, doorlopende beweging tussen beide. Om het te gebruiken, kopieer je het element en plak je het in de volgende scène, zodat het in beide voorkomt.

Klik vervolgens op de drie puntjes tussen de scènes, kies Scèneovergang toevoegen en selecteer Magic Match. HeyGen regelt de animatie automatisch en zorgt zo voor een naadloze visuele overgang.