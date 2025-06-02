すべての言葉。
すべてのしぐさ。
あなたらしく。

テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを使うのは、ドキュメントを書くのと同じくらい簡単になります。トーン、話し方、ジェスチャー、感情まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォームでコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションがすべてです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。

Google
勤務日
Coursera
見ています
ボシュ
インテル
Komatsu
世界中の何百万人もの人々に信頼され、彼らの物語を形にしています
step icon

コメント

プラットフォーム上で直接コメントを追加し、チームとスムーズにコラボレーションすることで、フィードバックをリアルタイムで確実に記録・反映できます。

step icon

タグ付け

AI動画でユーザーにタグ付けすることで、コラボレーションを容易にし、チームメンバーが重要な更新やフィードバックについて常に認識し、通知を受けられるようにします。

step icon

マルチユーザー編集

マルチユーザー編集により、チームは共同作業を行い、アイデアを共有し、調整を加えながら、AI動画を一緒にブラッシュアップできます。

完全なクリエイティブコントロールを提供する唯一のAI動画メーカー

HeyGen のすべての機能を、プライバシー・ガバナンス・セキュリティを備えた形でチームに提供しましょう。柔軟な席数設定、クレジット、管理者コントロールにより、ワークスペースを簡単にスケールできます。

ボイスディレクター logo
ボイスディレクター

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成

スクリプトの読み上げ方法を細部まで思いどおりにコントロールしましょう。AI音声クローン技術により、単語やフレーズごとの強調やイントネーションを自在に調整できるため、ほかのどのAI動画ジェネレーターでも再現できない、あなただけの印象的で個性的なボイスパフォーマンスをAIアバターに与えることができます。

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成
ボイスミラーリング logo
ボイスミラーリング

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成

ボイスミラーリング（音声変換）を使って、AI生成動画に本物らしさをプラスしましょう。あなた自身の音声録音をアップロードすることで、デジタルツインの話す速さ、感情、トーンを細かくコントロールでき、あなたの人格に合った自然な話し方を実現します。

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成
ジェスチャー操作 logo
ジェスチャー操作

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成

私たちのAI動画メーカーで、アバターをもっと人間らしく。感情のない、無機質なアバターではもう通用しません。ジェスチャーコントロールを使えば、手振りから表情まで、自然な動きをスクリプトに反映させることができ、AI生成動画にダイナミックさと臨場感を与えます。

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成
リアルなプレビュー logo
リアルなプレビュー

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成

提出前に自信を持てるようにしましょう。AI動画制作で最も大きな悩みのひとつは、生成が完了するまで最終的な動画がどのようになるか分からないことです。リアルなプレビュー機能は、プレビュー内でアバターの動きを表示することでこの問題を解決し、レンダリング前に細かな調整ができるようにします。

スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成

あらゆる動画ニーズを、これひとつで。

このAI動画ジェネレーターがあれば、魅力的でプロフェッショナルなトレーニング動画を、必要なものすべてそろった状態で、素早く簡単に作成できます。なぜこのプラットフォームがAI動画制作に最適な選択なのか、その理由をご紹介します。

AI トレーニング動画

自動キャプション

カスタマイズ可能なフォント、サイズ、カラーでスタイリッシュな字幕を自動追加し、視聴者のエンゲージメントを高めます。字幕は AI Studio 内のスクリプトから直接生成されるため、タイミングやテキストの正確さを自在にコントロールできます。

「私たちの使命は明確です。共に革新し、成長し、先導していくこと」と字幕が表示された画面の前でプレゼンをしている男性と、その横に開かれた字幕編集パネル。
AIトレーニング動画

ブランドキット

ロゴ、カラー、フォント、画像、動画など、ブランドの重要な要素をアップロードしましょう。アカウントユーザーがAI動画に簡単にあなたのブランディングを適用できるようにすることで、プロジェクト全体で一貫性を保てます。

カメラレンズのグラフィック上に、「Digital Eye」の複数のロゴバリエーションとカラースウォッチが表示されたブランドキットのインターフェース。
AIトレーニング動画

Bロール要素

組み込みのBロール要素で、あなたの動画にプレミアムな印象をプラスしましょう。複数のツールを行き来することなく、最初から最後まで高品質な動画を作成できます。新しいエディターには、シーン切り替え、Gettyのストック画像、BGMなど、さまざまな機能が含まれています。

ビデオタイムラインの上に複数の効果を備えた「トランジション」メニューが表示されている動画編集インターフェース。

AI Studio よくある質問

AI Studio には、動画制作のためにどのような機能がありますか？

AI Studio では、アバターの動きやジェスチャー操作、自然な音声のカスタマイズなどの機能により、直感的で高機能な動画制作体験を提供します。これらの機能をはじめ、さまざまな機能を活用して、AI Studio があなたの動画プロジェクトをどのように変革できるかをお確かめください。

AIで生成した動画の音声を自分の声に近づけるにはどうすればいいですか？

ボイスミラーリングを使うと、録音をアップロードして、あなたのデジタルツインの話す速さや感情、声のトーンを自分自身に近づけることができます。

AI Studio のジェスチャーコントロールとは何ですか？

ジェスチャーコントロールを使うと、手振りや表情などの自然な動きをスクリプトに割り当てて、より表現力のある動画を作成できます。

AI Studio はどのようにチームでのコラボレーションを促進しますか？

AI Studio は、コメント、タグ付け、複数ユーザーでの編集などの機能により、スムーズなコミュニケーションとフィードバックを可能にするチームコラボレーションを実現します。デジタルメディアにおけるこれらのチームコラボレーションツールが、生産性と創造性の向上にどのように役立つかをご紹介します。

自分の動画の字幕をカスタマイズできますか？

はい、AI Studio のスクリプトから、フォント・サイズ・色をカスタマイズできる自動キャプションを直接追加できます。これにより、動画プロジェクトに柔軟性と創造性を持たせることができます。

AIで動画制作を始めよう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

