どんなアイデアも魅力的な動画に変えよう

あらゆる段階でクリエイティブを完全にコントロールしながら、アイデアを本番レベルの動画へと形にしましょう。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

オールインワンのAI動画メーカーで、どんなストーリーでも思いのままに表現しましょう

プライバシー、ガバナンス、セキュリティを標準搭載した HeyGen のすべての機能を、あなたのチームに提供しましょう。柔軟な席数設定、クレジット、管理者コントロールにより、ワークスペースを簡単にスケールできます。

ブループリントの作成 logo
ブループリントの作成

制作前に動画の仕上がりを確認

テキストから動画へのAIを使って、スクリプトから完成版の動画を一気に作成できます。AI動画ジェネレーターが編集作業を最初から最後まで自動で行い、ナレーション、ビジュアル、AIアバターを組み合わせた高品質な1080pまたは4K動画を生成します。これにより、複数の声・言語・スタイルで、解説動画、セールス動画、オンボーディング動画、YouTubeコンテンツなどを、これまでよりも速く制作できます。

  • レンダリング前にプレビューする
  • シーンごとのクリエイティブな分解
  • 会話を通じて洗練する
制作前に動画の仕上がりを確認
編集可能性 logo
編集可能性

レンダリング後のすべてを編集

生成後も、テキスト、位置、色、タイミング、レイアウトなど、あらゆるモーション要素を編集できます。動画全体を再生成することなく、AI Studio 上で直接変更可能です。細かな調整も、数時間ではなく数秒で完了します。

  • 再レンダリングせずに編集する
  • 数秒での変更
  • 任意の要素をクリックして編集します
レンダリング後のすべてを編集
ストーリーテリング logo
ストーリーテリング

1本の動画でモーショングラフィックス＋Aロール＋Bロールを活用

Video Agent は単なるトーキングヘッド動画を生成するだけではありません。モーショングラフィックスやビジュアルオーバーレイ、解説用アニメーション、Bロール映像までを一体となったストーリーとして生み出します。あらゆる要素が連動し、あなたのストーリーを伝えるために機能します。

  • AI生成のプレゼンター映像
  • 内蔵モーショングラフィックス
  • 文脈に合ったBロールを含む
1本の動画でモーショングラフィックス＋Aロール＋Bロールを活用
ブランド logo
ブランド

あなたのブランドを自動で適用

一度ビジュアルアイデンティティを定義すれば、Video Agent があらゆるモーショングラフィック、テキストオーバーレイ、カラー選択にわたってそれを維持します。統一されたタイポグラフィ、ブランドに沿ったカラースキーム、一貫したスタイリングを、手作業で管理する必要はありません。

  • 一度だけ色を設定する
  • あらゆる箇所に適用されたタイポグラフィ
  • 一貫したビジュアルスタイル
あなたのブランドを自動で適用
会話型

クリエイティブパートナーのように動画をディレクションする

自然な見た目と声のリアクション動画、レビュー動画、トーキングアバターを作成できます。実際の撮影に頼らず、視聴者とすぐにつながる本物らしいUGCを制作でき、オプションのAIフェイススワップ機能により、大量のパーソナライズもスピーディーに行えます。スケール感のある親近感のあるコンテンツを必要とするクリエイター、ブランド、マーケターに最適です。

  • わかりやすい言葉でのフィードバック
  • 迅速な反復
  • 特定の変更点を正確に把握する
クリエイティブパートナーのように動画をディレクションする

HeyGen をご紹介します

ビデオエージェント

ツールでも、コパイロットでもない。あなたの代わりに仕事をこなすクリエイティブエージェントです。

スクリプトが作成されています

あなたのアイデアを、インパクトを最大化するために構成された、明確で説得力のあるストーリーへと仕上げます。

ステップ1の画像

画像が選択されました

すべてのシーンには、そのトーンとメッセージに合うよう厳選されたビジュアルが組み合わされています。

ステップ2の画像

ボイスオーバーが追加されます

このスクリプトは、自然で感情を汲み取ったナレーションによって命を吹き込まれます。

ステップ3の画像

編集とトランジション

テンポ、カット、エフェクトは、洗練されていてダイナミックに感じられるように設計されています。

ステップ4の画像
HeyGen と提携する
コミュニティから

新しいアイデアを発見し、スクリプトやアバター、ビジュアルを入れ替えて、どんな動画も自分らしく作り変えましょう。

データを保護するために構築された倫理的なAIビデオメーカー

設計から高速、安全、倫理的

私たちは、倫理的なAIとは、ユーザーの安全とデータ保護を最優先にすることだと考えています。プライバシー、透明性、説明責任を技術とポリシーに組み込み、すべてのステップでデータが保護されることを保証します。だからこそ、私たちのインフラストラクチャはグローバルなセキュリティとコンプライアンス基準を満たすことが認証されています。ユーザーの権利を尊重し、悪用を防ぐAIを設計することで、すべての人にとってアクセスしやすく、安全で倫理的なビジュアルストーリーテリングを実現します。

logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。

AIアバターとは何ですか？

AIアバターとは、人工知能を用いて作成された、人間を極めてリアルに再現したデジタル表現のことです。これらのアバターは、人間らしい話し方、表情、しぐさを再現できるため、大規模な動画制作、バーチャルコミュニケーション、デジタルコンテンツ制作に最適です。HeyGenでは、AIアバターは実在の俳優やタレントから同意を得て収集したデータをもとに構築されています。また、俳優の肖像が使われた動画が生成されるたびに報酬を支払うことで倫理的なAI運用を徹底し、最先端の生成AI技術と責任あるコンテンツ制作を両立させています。

AIアバタージェネレーターとは何ですか？

AIアバタージェネレーターは、デジタルアバターを使ってテキストからリアルな動画コンテンツを生成する強力なツールです。HeyGen を使えば、カメラや俳優、編集ソフトを用意することなく、スタジオ品質の動画をすぐに作成できます。

無料で使えるAIアバター生成ツールはありますか？

はい、HeyGen には、AIアバターの生成、音声の追加、短い動画の作成ができる無料版があります。プレミアムプランでは、HDおよび4Kレンダリング、カスタマイズ機能、商用利用などの高度な機能が利用可能になります。

自分やチームメイトのカスタムアバターを作成できますか？

もちろん可能です。HeyGen を使えば、あなただけのパーソナライズされた AI アバターを簡単に作成できます。ガイドに沿って短いキャリブレーション動画を撮影するだけで、AI があなた（またはチームメンバー）そっくりの、あなたの声で話すリアルなデジタル版を生成します。今すぐこちらであなたのデジタルツインを作成しましょう：HeyGen

2025年で最も優れたAIアバター生成ツールはどれですか？

HeyGen は、非常に使いやすく、リアルなトーキングアバターを素早く作成できるため、最高の AI アバター生成ツールです。テキスト、画像、音声を数分で動画に変換できます。40 以上の言語に対応しているので、マーケティングやトレーニングはもちろん、目を引くコンテンツ作成にも最適です。

HeyGenでAIアバター動画を作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenの始め方はとても簡単でスピーディーです。まずは無料のHeyGenアカウントに登録し、ストックアバターを選ぶか自分だけのカスタムアバターを作成します。次にスクリプトを作成すると、AIアバターが完璧なリップシンクで読み上げます。あとはビジュアルを使って動画をカスタマイズし、エクスポートまたは公開するだけです。

HeyGen の AI アバターは複数の言語に対応していますか？

はい、HeyGen のアバターは 175 を超える言語と方言に対応しており、グローバルなコミュニケーション、トレーニング、カスタマーエンゲージメントに最適です。

HeyGen の AI アバターはどれくらいリアルですか？

HeyGen の AI アバターは、人間のような表情やしぐさ、音声連携を取り入れた高度にリアルな設計で、魅力的で臨場感あふれる動画を生成します。これまでにないリアリズムを HeyGen

HeyGen のアバターは感情やジェスチャーを表現できますか？

はい。HeyGenのアバターは、ただ話すだけではありません。スクリプトのトーンに合わせて、自然な表情やジェスチャーも行います。これにより、コミュニケーションがより魅力的になり、動画がより本物らしく、人間味のあるものに感じられるようになります。

HeyGen アバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGen では、幅広いカスタマイズが可能です。Look Packs のような機能を使えば、ブランドに合わせて、洗練されたスタイルから遊び心のあるもの、ユニークなものまで、素早く切り替えることができます。さらに、衣装、話し方のトーン、声質なども調整できるため、あなたのアバターに表現したい人物像をそのまま反映させることができます。

HeyGen では、あらかじめ用意されたアバターや業界別のアバターは提供されていますか？

はい。ビジネス、教育、マーケティングなどにすぐ使える、100種類以上のストックアバターから選択できます。医療、営業、企業研修など特定の業界向けに最適化されたアバターも用意されているため、すぐに使えるプロフェッショナルな選択肢が見つかります。

HeyGenは従来の動画制作と比べて、どのように時間を節約できますか？

HeyGen を使えば、カメラもスタジオも編集作業も不要です。スクリプトを入力してアバターを選ぶだけで、数分で動画を生成できます。これにより、チームは広告、トレーニング、コンテンツマーケティング向けの動画制作を、迅速かつ低コストで大規模に展開できます。

AIで動画の作成を始めましょう

あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。

