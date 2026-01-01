HeyGen MCP:
Generazione video
per qualsiasi agente di IA
Collega HeyGen a Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor e altro ancora tramite il Model Context Protocol (MCP). Il tuo agente crea, gestisce e recupera video utilizzando il tuo attuale piano HeyGen. Nessuna fatturazione aggiuntiva.
HeyGen MCP rende il video una funzionalità nativa dell’agente
Gli agenti di IA fanno già parte del tuo flusso di lavoro. Il server MCP di HeyGen rende la creazione di video professionali disponibile a qualsiasi agente compatibile con MCP. Non è un passaggio separato, non è un’integrazione separata.
Nessun sovraccarico di integrazione
Accedi a tutte le funzionalità video di HeyGen senza dover creare o mantenere integrazioni API. Nessun registro delle modifiche da tenere sotto controllo.
Funziona dove già lavori
Usi già Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI o Cursor? HeyGen si integra con gli strumenti che il tuo team utilizza ogni giorno.
Sicuro per impostazione predefinita
Autenticazione OAuth collegata al tuo account HeyGen. Nessuna chiave API da ruotare o esporre. I tuoi video, il tuo account, i tuoi crediti.
I tuoi avatar e le tue voci
Qualsiasi avatar o voce personalizzata disponibile nel tuo account HeyGen è accessibile tramite Remote MCP, inclusi gli asset di brand.
Oltre 175 lingue e dialetti
Gli agenti possono generare contenuti video multilingue con sincronizzazione labiale e traduzione basate sull’IA, su larga scala e on demand, in oltre 175 lingue e dialetti.
Nessuna fatturazione aggiuntiva
La generazione di video utilizza i crediti inclusi nel tuo attuale piano HeyGen. Disponibile in tutti i piani, inclusi gli account gratuiti.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Ho bisogno di una chiave API?
No. Remote MCP utilizza l’autenticazione OAuth collegata al tuo account HeyGen (Piano Web). Non è necessaria alcuna chiave API.
L’MCP di HeyGen ha un costo aggiuntivo?
No. La generazione video utilizza i crediti premium inclusi nel tuo attuale piano HeyGen. Non ci sono costi API separati né fatturazioni aggiuntive.
Quali piani HeyGen supportano MCP?
MCP è disponibile in tutti i piani HeyGen. Per un utilizzo più intenso, si consiglia di passare al piano Creator o superiore.
Posso usare i miei avatar e le mie voci personalizzati?
Sì. Qualsiasi avatar o voce disponibile nel tuo account HeyGen, inclusi gli asset personalizzati, è accessibile tramite HeyGen MCP.
Qual è la differenza tra questo e l’API di HeyGen?
L’API di HeyGen ti offre endpoint REST diretti per il controllo programmatico. Remote MCP racchiude queste funzionalità in modo che gli agenti AI possano usarle in modo conversazionale senza che tu debba scrivere codice di integrazione.