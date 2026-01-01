Crea video di onboarding e formazione coinvolgenti in HeyGen, personalizzati per ogni ruolo o reparto. Sincronizzali all’istante in cartelle sicure su Vimeo, dove i team possono accedere ai contenuti, gestirli e monitorare il coinvolgimento da un’unica piattaforma.

Note di rilascio del prodotto e aggiornamenti delle funzionalità

Usa HeyGen per generare aggiornamenti video chiari e in linea con il brand per ogni nuovo lancio di prodotto o funzionalità. Condividili all’istante tramite embed di Vimeo e monitora le metriche di visualizzazione per capire copertura e fidelizzazione.