Vimeo + HeyGen
L’integrazione tra HeyGen e Vimeo consente agli utenti di sincronizzare senza interruzioni i nuovi video dalle cartelle HeyGen designate direttamente alle cartelle Vimeo corrispondenti, con un’opzione di sincronizzazione automatica per una gestione dei contenuti senza sforzo.
Casi d'uso
Scopri come aziende come la tua utilizzano Vimeo con HeyGen per scalare la creazione di video e favorire la crescita.
Librerie per l’onboarding e la formazione dei dipendenti
Crea video di onboarding e formazione coinvolgenti in HeyGen, personalizzati per ogni ruolo o reparto. Sincronizzali all’istante in cartelle sicure su Vimeo, dove i team possono accedere ai contenuti, gestirli e monitorare il coinvolgimento da un’unica piattaforma.
Note di rilascio del prodotto e aggiornamenti delle funzionalità
Usa HeyGen per generare aggiornamenti video chiari e in linea con il brand per ogni nuovo lancio di prodotto o funzionalità. Condividili all’istante tramite embed di Vimeo e monitora le metriche di visualizzazione per capire copertura e fidelizzazione.
Video di vendita personalizzati su larga scala
Automatizza il contatto personalizzato con gli strumenti di creazione video AI di HeyGen, offrendo demo di prodotto su misura per ogni lead. Ospita i video su Vimeo per sfruttare le sue analisi approfondite e scoprire quali prospect sono più coinvolti.
Formazione dei clienti e guide pratiche multilingue
Crea tutorial multilingue e guide sui prodotti in HeyGen per supportare un pubblico globale. Ospitali in modo sicuro su Vimeo per controllare gli accessi, proteggere gli asset del brand e mantenere i contenuti formativi organizzati.
Revisione e approvazioni tra agenzia e cliente
Genera concept creativi e video esplicativi in HeyGen, quindi caricali su Vimeo per un flusso di feedback semplificato. Usa le cartelle di team e le autorizzazioni basate sui ruoli per gestire con chiarezza i cicli di revisione e le approvazioni.
Inizia a creare video con l’IA
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con il video AI più innovativo.