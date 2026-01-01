HeyGen x Superhuman

Mentre sei nel tuo CRM o nella tua email, apri Go e genera un video di 30 secondi con avatar HeyGen personalizzato per il prospect, includendo il suo nome, l’azienda e il problema. Invia il video prima di chiudere la scheda.

Invece di scrivere una lunga email di aggiornamento sul progetto, apri l’Agent di HeyGen da qualsiasi strumento tu stia usando, come Notion, Linear o Google Docs, e genera un video aggiornamento narrato per le persone che devono essere informate.

Riepiloghi e follow-up con i clienti

Dopo una call, mentre sei ancora nello strumento in cui hai preso appunti, apri Go e genera un video riepilogativo narrato per il cliente che riassuma decisioni, prossimi passi e ciò di cui hai bisogno da loro.