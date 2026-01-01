HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent trasforma Superhuman Go in uno studio creativo completo per generare video e file audio di qualità professionale direttamente nel tuo browser, senza dover abbandonare ciò su cui stai lavorando.
Il tuo browser, ora uno studio creativo
L’HeyGen Agent vive all’interno del pannello Superhuman Go, la stessa barra laterale che usi già per l’assistenza AI sul web. Non c’è nessun nuovo strumento da aprire, nessun file da esportare e nessun contesto da ricostruire in un’app separata.
Apri Go da qualsiasi pagina in Chrome o Edge, vai all’HeyGen Agent nell’Agent Store, digita il tuo script o descrivi ciò che desideri e scegli l’output video o audio. L’agente elabora utilizzando il tuo account HeyGen, inclusi il tuo avatar, la tua voce, i tuoi crediti, e ti consegna il file finale pronto per essere condiviso, incorporato o inviato. Tutto avviene direttamente nel browser che stai già usando.
Installa Go dal Chrome Web Store o dallo store delle estensioni di Edge
Scarica l’estensione Superhuman Go dal Chrome Web Store o da Microsoft Edge Add-ons. Accedi con il tuo account Superhuman. Go si attiverà nel tuo browser e sarà accessibile dalla barra delle estensioni su qualsiasi pagina web.
Apri l'Agent Store e aggiungi l'agente HeyGen
Fai clic sull’icona Superhuman Go nella barra degli strumenti del browser per aprire il pannello. Vai all’Agent Store, trova l’HeyGen Agent e fai clic su Aggiungi. L’agente apparirà immediatamente nel tuo pannello Go ed è disponibile su ogni pagina da questo momento in poi.
Collega il tuo account HeyGen
Al primo utilizzo di HeyGen Agent ti verrà chiesto di accedere al tuo account HeyGen. Effettua l’autenticazione tramite OAuth. I tuoi avatar personalizzati, le tue voci clonate e i crediti del tuo piano saranno subito disponibili all’interno del pannello Go. Nessuna app separata, nessuna chiave API, nessuna fatturazione aggiuntiva.
Genera il tuo primo messaggio video o audio
Apri Go da qualsiasi pagina, seleziona l’HeyGen Agent, scegli Video o Audio, digita il tuo script e fai clic su Genera. Il file finale sarà pronto per il download o la condivisione senza lasciare la pagina in cui ti trovi. Per risultati ottimali, configura prima un avatar personalizzato e un voice clone su heygen.com/avatar.
Cosa puoi creare invece di scrivere una lunga email
In qualsiasi momento in cui un messaggio video o audio sarebbe più efficace del testo (un aggiornamento di progetto, un riepilogo per un cliente, un video esplicativo), l’HeyGen Agent è già nel tuo browser, pronto per crearlo.
Video di contatto personalizzati
Mentre sei nel tuo CRM o nella tua email, apri Go e genera un video di 30 secondi con avatar HeyGen personalizzato per il prospect, includendo il suo nome, l’azienda e il problema. Invia il video prima di chiudere la scheda.
Aggiornamenti per gli stakeholder
Invece di scrivere una lunga email di aggiornamento sul progetto, apri l’Agent di HeyGen da qualsiasi strumento tu stia usando, come Notion, Linear o Google Docs, e genera un video aggiornamento narrato per le persone che devono essere informate.
Messaggi per team asincroni
Quando il video sembra eccessivo, usa l’output audio dell’Agent di HeyGen per inviare un messaggio vocale generato da uno script, con la tua voce clonata. Può essere un breve aggiornamento, una spiegazione di una decisione o un report per il cliente.
Riepiloghi e follow-up con i clienti
Dopo una call, mentre sei ancora nello strumento in cui hai preso appunti, apri Go e genera un video riepilogativo narrato per il cliente che riassuma decisioni, prossimi passi e ciò di cui hai bisogno da loro.
Comunicazione multilingue
Lavori con clienti o team internazionali? Genera il messaggio video o audio una sola volta, poi utilizza le oltre 175 lingue e dialetti di HeyGen per riprodurlo nella loro lingua all’interno della stessa sessione di Go.
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