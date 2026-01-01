HeyGen x Granola
Granola cattura tutto ciò che viene detto nelle tue riunioni. HeyGen lo trasforma in un video realistico con avatar e voce. Collegato a Claude tramite MCP, basta un unico prompt per passare dagli appunti della chiamata a un video finito e narrato.
Granola capisce l’atmosfera, HeyGen crea il video
Quando scrivi un prompt che fa riferimento a una riunione su Granola e a un video HeyGen nella stessa frase, Claude identifica gli strumenti di cui ha bisogno e li richiama in sequenza, prima leggendo la cronologia delle tue riunioni da Granola, poi generando il video tramite HeyGen.
Claude richiama list_meetings per trovare la riunione giusta in base a nome, data o partecipanti, poi usa get_meetings per recuperare le note complete. Da quei contenuti scrive una sceneggiatura della durata del video, quindi la passa a create_video_agent. L’agente gestisce tutto il resto e, al termine del rendering, trovi il video nella tua libreria HeyGen.
“Recupera la mia ultima riunione su Granola e trasformala in un video HeyGen di 60 secondi che posso condividere su Slack con le persone che non erano presenti.”
Collega Granola nei connettori di Claude
In Claude, vai al menu in alto a sinistra → Customize → Connectors. Clicca su +, poi su Browse connectors, cerca Granola e clicca di nuovo su +. Si aprirà una pagina di accesso: accedi al tuo account Granola per concedere a Claude l’autorizzazione. Per Claude Code, esegui: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Aggiungi HeyGen come connettore personalizzato
Vai su developers.heygen.com/mcp/overview e copia l’URL dell’endpoint MCP. Torna in Claude Connectors, fai clic su + → Add custom connector, chiamalo HeyGen e incolla l’endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Assicurati che entrambi i connettori siano attivati
Prima di iniziare una conversazione, assicurati che i connettori Granola e HeyGen siano entrambi attivati nella tua sessione attiva di Claude. Devono essere abilitati contemporaneamente perché Claude possa richiamarli nello stesso workflow. Puoi verificare quali strumenti sono disponibili chiedendo a Claude: What MCP tools do you have access to?
Esegui il tuo primo prompt e copia l’URL della sessione
Prova il prompt per i punti d’azione qui sopra oppure inizia con: Recupera la mia ultima riunione su Granola e trasformala in un video HeyGen di 60 secondi che possa condividere su Slack.
Come tre sistemi si collegano in un unico prompt
Claude funge da orchestratore: legge da Granola, analizza i contenuti e li scrive in HeyGen. Nessuno dei due strumenti sa che l’altro esiste. Claude è il ponte tra i due.
La granola aggiunge le note aromatiche
Rende la cronologia delle riunioni disponibile come strumenti interrogabili. Claude legge da qui note, trascrizioni e partecipanti.
Claude legge il contesto
Orchestra entrambi gli MCP, riassume gli appunti in uno script e chiama HeyGen per produrre il video.
HeyGen crea il video
Riceve il prompt e genera un video. Al termine, restituisce lo stato e l’ID del video.
Gli strumenti che Claude utilizza davvero
Ogni strumento elencato qui è reale, tratto dalla documentazione MCP pubblicata sia per Granola che per HeyGen. Claude li seleziona e li mette in sequenza in base a ciò che richiedi nel tuo prompt.
elenca_riunioni
Scansiona il tuo elenco di riunioni per titolo, data o partecipanti. Restituisce ID riunione, titolo, data e partecipanti. Nei piani a pagamento include anche le note condivise con te e può essere filtrato per cartella.
ottieni_riunioni
Recupera l’intero contenuto della riunione tramite ID — note private, note migliorate dall’IA, partecipanti. Questo è lo strumento che estrae il contenuto effettivo della riunione che Claude utilizza per scrivere la sceneggiatura del video.
query_granola_meetings
Chatta direttamente con i tuoi appunti in Granola. Utile per domande aperte come: "che cosa abbiamo deciso sui prezzi in tutte le mie chiamate del mese scorso?"
ottieni_trascrizione_riunione
Approfondisci il transcript grezzo con l’identificazione dei parlanti. Utile quando vuoi citazioni esatte nel tuo copione video invece di appunti riassunti dall’IA.
crea_video_agent
Generazione video one-shot a partire da un prompt. L’agente gestisce automaticamente la scrittura dello script, la selezione dell’avatar, la composizione delle scene e il rendering.
get_video_agent_session
Interroga lo stato, l’avanzamento e il video_id di una sessione agente attiva. Claude lo richiama dopo create_video_agent per sapere quando il video è pronto e ottenere l’URL di download.
crea_video_da_avatar
Creazione esplicita di video utilizzando uno specifico ID avatar, ID voce e script testuale. Usa questa opzione invece di create_video_agent quando vuoi avere il pieno controllo sull’aspetto dell’avatar e sulla selezione della voce.
design_voice
Trova voci che corrispondono a una descrizione in linguaggio naturale. Restituisce fino a 3 corrispondenze. Utile per prompt che non fanno riferimento a una voce specifica.
crea_traduzione_video
Traduci un video generato in una o più lingue di destinazione con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Collega questo passaggio dopo create_video_agent per produrre video riepilogativi multilingue.
Trasformare le riunioni in slancio
L’obiettivo non è un video riassuntivo, ma un video che spinga i decisori coinvolti ad attivarsi e rispettare le scadenze, anche quelli che non erano presenti alla call.
Attività da svolgere dopo la riunione
Il flusso di lavoro principale: recupera l’ultima riunione, genera un video di 60 secondi che si apre con il risultato, passa in rassegna ogni decisione, menziona ogni responsabile per nome con il suo task e la relativa scadenza e si chiude con una richiesta esplicita. Poi condividilo su Slack.
Aggiornamenti per gli stakeholder
Prendi gli appunti da una riunione di strategia, di lancio o del leadership team e genera un video narrato per le persone che devono agire ma non erano presenti. Non un riepilogo generico, ma un richiamo diretto a ciò che devono sapere e fare.
Decisioni di lancio e di progetto
Quando una strategia di lancio, la direzione di un progetto o una decisione chiave vengono definite in una riunione, genera un video che comunichi chiaramente la decisione: chi è responsabile di ogni parte del lancio, cosa è stato fissato e quali elementi richiedono ancora input e entro quando.
Responsabilità tra riunioni
Usa query_granola_meetings per individuare i punti d’azione ancora aperti su più chiamate, quindi genera un video che elenchi ogni responsabile e ogni attività ancora in sospeso.
Riepiloghi di riunioni multilingue
Genera il video con i punti d’azione dalle note di Granola in inglese, poi collega create_video_translation per le versioni internazionali: stessi highlight, nella loro lingua, con labiale sincronizzato — tutto da un unico prompt di Claude.
Inizia a creare video con l’IA
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con il video AI più innovativo.