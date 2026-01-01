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HeyGen
Integration partner

HeyGen x Granola

Granola cattura tutto ciò che viene detto nelle tue riunioni. HeyGen lo trasforma in un video realistico con avatar e voce. Collegato a Claude tramite MCP, basta un unico prompt per passare dagli appunti della chiamata a un video finito e narrato.

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Panoramica dell’integrazione

Granola capisce l’atmosfera, HeyGen crea il video

Quando scrivi un prompt che fa riferimento a una riunione su Granola e a un video HeyGen nella stessa frase, Claude identifica gli strumenti di cui ha bisogno e li richiama in sequenza, prima leggendo la cronologia delle tue riunioni da Granola, poi generando il video tramite HeyGen.

Claude richiama list_meetings per trovare la riunione giusta in base a nome, data o partecipanti, poi usa get_meetings per recuperare le note complete. Da quei contenuti scrive una sceneggiatura della durata del video, quindi la passa a create_video_agent. L’agente gestisce tutto il resto e, al termine del rendering, trovi il video nella tua libreria HeyGen.

Recupera la mia ultima riunione su Granola e trasformala in un video HeyGen di 60 secondi che posso condividere su Slack con le persone che non erano presenti.

1

Collega Granola nei connettori di Claude

In Claude, vai al menu in alto a sinistra → Customize → Connectors. Clicca su +, poi su Browse connectors, cerca Granola e clicca di nuovo su +. Si aprirà una pagina di accesso: accedi al tuo account Granola per concedere a Claude l’autorizzazione. Per Claude Code, esegui: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp

2

Aggiungi HeyGen come connettore personalizzato

Vai su developers.heygen.com/mcp/overview e copia l’URL dell’endpoint MCP. Torna in Claude Connectors, fai clic su + → Add custom connector, chiamalo HeyGen e incolla l’endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/

3

Assicurati che entrambi i connettori siano attivati

Prima di iniziare una conversazione, assicurati che i connettori Granola e HeyGen siano entrambi attivati nella tua sessione attiva di Claude. Devono essere abilitati contemporaneamente perché Claude possa richiamarli nello stesso workflow. Puoi verificare quali strumenti sono disponibili chiedendo a Claude: What MCP tools do you have access to?

4

Esegui il tuo primo prompt e copia l’URL della sessione

Prova il prompt per i punti d’azione qui sopra oppure inizia con: Recupera la mia ultima riunione su Granola e trasformala in un video HeyGen di 60 secondi che possa condividere su Slack.

Architettura

Come tre sistemi si collegano in un unico prompt

Claude funge da orchestratore: legge da Granola, analizza i contenuti e li scrive in HeyGen. Nessuno dei due strumenti sa che l’altro esiste. Claude è il ponte tra i due.

Granola MCP

La granola aggiunge le note aromatiche

Rende la cronologia delle riunioni disponibile come strumenti interrogabili. Claude legge da qui note, trascrizioni e partecipanti.

Claude

Claude legge il contesto

Orchestra entrambi gli MCP, riassume gli appunti in uno script e chiama HeyGen per produrre il video.

HeyGen MCP

HeyGen crea il video

Riceve il prompt e genera un video. Al termine, restituisce lo stato e l’ID del video.

Riferimento allo strumento

Gli strumenti che Claude utilizza davvero

Ogni strumento elencato qui è reale, tratto dalla documentazione MCP pubblicata sia per Granola che per HeyGen. Claude li seleziona e li mette in sequenza in base a ciò che richiedi nel tuo prompt.

Granola

elenca_riunioni

Scansiona il tuo elenco di riunioni per titolo, data o partecipanti. Restituisce ID riunione, titolo, data e partecipanti. Nei piani a pagamento include anche le note condivise con te e può essere filtrato per cartella.

Granola

ottieni_riunioni

Recupera l’intero contenuto della riunione tramite ID — note private, note migliorate dall’IA, partecipanti. Questo è lo strumento che estrae il contenuto effettivo della riunione che Claude utilizza per scrivere la sceneggiatura del video.

Granola

query_granola_meetings

Chatta direttamente con i tuoi appunti in Granola. Utile per domande aperte come: "che cosa abbiamo deciso sui prezzi in tutte le mie chiamate del mese scorso?"

Granola

ottieni_trascrizione_riunione

Approfondisci il transcript grezzo con l’identificazione dei parlanti. Utile quando vuoi citazioni esatte nel tuo copione video invece di appunti riassunti dall’IA.

HeyGen

crea_video_agent

Generazione video one-shot a partire da un prompt. L’agente gestisce automaticamente la scrittura dello script, la selezione dell’avatar, la composizione delle scene e il rendering.

HeyGen

get_video_agent_session

Interroga lo stato, l’avanzamento e il video_id di una sessione agente attiva. Claude lo richiama dopo create_video_agent per sapere quando il video è pronto e ottenere l’URL di download.

HeyGen

crea_video_da_avatar

Creazione esplicita di video utilizzando uno specifico ID avatar, ID voce e script testuale. Usa questa opzione invece di create_video_agent quando vuoi avere il pieno controllo sull’aspetto dell’avatar e sulla selezione della voce.

HeyGen

design_voice

Trova voci che corrispondono a una descrizione in linguaggio naturale. Restituisce fino a 3 corrispondenze. Utile per prompt che non fanno riferimento a una voce specifica.

HeyGen

crea_traduzione_video

Traduci un video generato in una o più lingue di destinazione con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Collega questo passaggio dopo create_video_agent per produrre video riepilogativi multilingue.

Casi d’uso

Trasformare le riunioni in slancio

L’obiettivo non è un video riassuntivo, ma un video che spinga i decisori coinvolti ad attivarsi e rispettare le scadenze, anche quelli che non erano presenti alla call.

Attività da svolgere dopo la riunione

Attività da svolgere dopo la riunione

Il flusso di lavoro principale: recupera l’ultima riunione, genera un video di 60 secondi che si apre con il risultato, passa in rassegna ogni decisione, menziona ogni responsabile per nome con il suo task e la relativa scadenza e si chiude con una richiesta esplicita. Poi condividilo su Slack.

Icona del pulsante Riproduci per avviare il video generato dall'IA

Aggiornamenti per gli stakeholder

Prendi gli appunti da una riunione di strategia, di lancio o del leadership team e genera un video narrato per le persone che devono agire ma non erano presenti. Non un riepilogo generico, ma un richiamo diretto a ciò che devono sapere e fare.

Icona del pulsante di riproduzione per avviare un video generato dall'IA

Decisioni di lancio e di progetto

Quando una strategia di lancio, la direzione di un progetto o una decisione chiave vengono definite in una riunione, genera un video che comunichi chiaramente la decisione: chi è responsabile di ogni parte del lancio, cosa è stato fissato e quali elementi richiedono ancora input e entro quando.

Chiudi pannello

Responsabilità tra riunioni

Usa query_granola_meetings per individuare i punti d’azione ancora aperti su più chiamate, quindi genera un video che elenchi ogni responsabile e ogni attività ancora in sospeso.

Icona del pulsante Play per avviare un video HeyGen generato dall'IA

Riepiloghi di riunioni multilingue

Genera il video con i punti d’azione dalle note di Granola in inglese, poi collega create_video_translation per le versioni internazionali: stessi highlight, nella loro lingua, con labiale sincronizzato — tutto da un unico prompt di Claude.

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