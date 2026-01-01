3

Assicurati che entrambi i connettori siano attivati

Prima di iniziare una conversazione, assicurati che i connettori Granola e HeyGen siano entrambi attivati nella tua sessione attiva di Claude. Devono essere abilitati contemporaneamente perché Claude possa richiamarli nello stesso workflow. Puoi verificare quali strumenti sono disponibili chiedendo a Claude: What MCP tools do you have access to?