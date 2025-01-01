Trasforma qualsiasi idea in un video coinvolgente
Genera video professionali a partire da semplici istruzioni. Esplora le creazioni della comunità per ispirazione, o inizia da zero con la tua visione.
- Nessuna carta di credito
- Oltre 1.000 avatar
- Annulla in qualsiasi momento
Incontra HeyGen
Agente video
Non uno strumento. Non un copilota. È un agente creativo che fa il lavoro per te.
La sceneggiatura è stata scritta
La tua idea è trasformata in una storia chiara e coinvolgente, strutturata per avere impatto.
Le immagini sono state selezionate
Ogni scena è abbinata a immagini scelte per corrispondere al tono e al messaggio.
È stato aggiunto il doppiaggio
La sceneggiatura prende vita con una narrazione naturale e consapevole delle emozioni.
Modifiche e transizioni
Il ritmo, i tagli e gli effetti sono progettati per essere raffinati e dinamici.
Creatore di video AI etico, progettato per proteggere i tuoi dati
Crediamo che l'AI etica significhi mettere al primo posto la sicurezza degli utenti e la protezione dei dati. Integriamo privacy, trasparenza e responsabilità nella nostra tecnologia e nelle nostre politiche, garantendo che i tuoi dati siano protetti in ogni fase. Ecco perché la nostra infrastruttura è certificata per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità. Progettando un'AI che rispetta i diritti degli utenti e previene gli abusi, rendiamo lo storytelling visivo accessibile, sicuro ed etico per tutti.
Hai domande? Abbiamo risposte.
Cos'è un avatar AI?
Un avatar AI è una rappresentazione digitale iper-realistica di un essere umano creata utilizzando l'intelligenza artificiale. Questi avatar sono capaci di fornire un discorso, espressioni facciali e gesti simili a quelli umani; rendendoli ideali per la creazione di video scalabili, comunicazione virtuale e contenuti digitali. Presso HeyGen, i nostri avatar AI sono costruiti con dati consensuali provenienti da veri attori e talenti. Ci assicuriamo di praticare un'IA etica compensando gli attori per ogni video generato con la loro somiglianza, combinando l'IA generativa all'avanguardia con la creazione di contenuti responsabile.
Cos'è un generatore di avatar AI?
Un generatore di avatar AI è uno strumento potente che trasforma il testo in contenuti video realistici utilizzando avatar digitali. Con HeyGen, puoi creare istantaneamente video di qualità da studio senza la necessità di telecamere, attori o software di editing.
C'è un generatore di avatar AI gratuito?
Sì, HeyGen offre una versione gratuita per generare avatar AI, aggiungere voce e creare brevi video. I piani Premium sbloccano funzionalità avanzate come il rendering in HD e 4K, la personalizzazione e l'uso commerciale.
Posso creare un avatar personalizzato di me stesso o di un mio compagno di squadra?
Assolutamente. HeyGen rende semplice creare il proprio avatar AI personalizzato. Registra semplicemente un breve video di calibrazione seguendo la nostra procedura guidata, e la nostra intelligenza artificiale genererà una versione digitale realistica di te (o del tuo collaboratore) che parla proprio come te. Crea ora il tuo gemello digitale su HeyGen
Qual è il miglior generatore di avatar AI nel 2025?
HeyGen è il miglior generatore di avatar AI perché è molto facile da usare e crea avatar parlanti realistici velocemente. Puoi trasformare testo, immagini o audio in video in pochi minuti. Supporta oltre 40 lingue, quindi è ottimo per il marketing, la formazione o semplicemente per creare contenuti che si distinguono.
Come creo un video avatar AI con HeyGen?
Iniziare con HeyGen è veloce e semplice: registrati per un account HeyGen gratuito, scegli un avatar predefinito o crea il tuo avatar personalizzato, scrivi il tuo script - i nostri avatar AI lo reciteranno con un perfetto sincronismo labiale, personalizza il tuo video con elementi visivi ed esporta o pubblica il tuo video.
Gli avatar AI di HeyGen supportano più lingue?
Sì, gli avatar di HeyGen parlano più di 175 lingue e dialetti, rendendoli ideali per la comunicazione globale, la formazione e l'interazione con i clienti.
Quanto sono realistici gli avatar AI di HeyGen?
Gli avatar AI di HeyGen sono progettati per essere molto realistici, incorporando espressioni, gesti e integrazione vocale simili a quelli umani per creare video coinvolgenti e verosimili. Vivi un realismo come non mai con HeyGen
Gli avatar di HeyGen possono mostrare emozioni e gesti?
Sì. Gli avatar di HeyGen fanno più che parlare. Utilizzano anche espressioni facciali naturali e gesti che corrispondono al tono della tua sceneggiatura. Questo rende la comunicazione più coinvolgente e aiuta i tuoi video a sembrare più autentici e umani.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar di HeyGen?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione. Con funzionalità come i Look Packs, puoi passare rapidamente tra stili raffinati, giocosi o eccentrici per adattarsi al tuo marchio. Puoi anche regolare abiti, toni e voci in modo che il tuo avatar rifletta esattamente la personalità che desideri proiettare.
HeyGen offre avatar predefiniti o specifici per settore?
Sì. Puoi scegliere tra oltre 100 avatar predefiniti pronti all'uso progettati per affari, educazione, marketing e altro ancora. Ci sono anche avatar specifici per settore adatti per la sanità, le vendite e la formazione aziendale, offrendoti un'opzione professionale immediatamente.
Come fa HeyGen a risparmiare tempo rispetto alla produzione video tradizionale?
Con HeyGen, puoi evitare l'uso di telecamere, studi e montaggio. Scrivi semplicemente il tuo script, seleziona un avatar e genera il tuo video in pochi minuti. Questo permette ai team di scalare rapidamente e in modo economico la creazione di video per pubblicità, formazione e marketing dei contenuti.
Inizia a creare video con l'AI
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.