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Studio di montaggio AI

Quando ti registri per la prima volta a HeyGen con la tua email di lavoro, diventi automaticamente l’Amministratore del tuo workspace. Il ruolo di Admin ti offre accesso completo, inclusi fatturazione, sicurezza e permessi, così puoi impostare fin da subito le basi corrette. Dopo l’accesso, creerai il tuo workspace assegnandogli un nome—di solito il nome della tua azienda o del tuo team—e caricando un’immagine del profilo o un logo per renderlo immediatamente riconoscibile.

Da lì, passerai alle impostazioni del workspace. Qui puoi aggiornare il nome del workspace, cambiare l’immagine se necessario e iniziare a personalizzare l’ambiente in linea con il tuo brand. Una volta fatto questo, è il momento di coinvolgere i tuoi colleghi. Nella scheda Members puoi invitare persone tramite email e assegnare loro dei ruoli: gli Admin gestiscono fatturazione e sicurezza, gli Editor creano e modificano i contenuti, mentre i Viewer possono accedere ai video senza apportare modifiche. Ogni invito garantisce al tuo team il giusto livello di accesso e vi aiuta a collaborare in modo efficiente.

Come Admin, sei anche responsabile della sicurezza. Nelle impostazioni di Security puoi abilitare il single sign-on con provider come Okta o Microsoft Entra ID, configurare l’autenticazione a due fattori e applicare permessi basati sui ruoli. Questi controlli assicurano che il tuo workspace rimanga sicuro e che i tuoi contenuti siano protetti.

Completando questi passaggi, avrai un workspace HeyGen completamente configurato, pronto per la collaborazione e la creazione di video. Questa base ti permette di rimanere organizzato, proteggere il tuo brand e scalare la produzione all’interno del tuo team.

Questa è la tua introduzione a HeyGen. Nei prossimi moduli esploreremo come personalizzare il tuo brand kit, approfondire AI Studio e iniziare a creare i tuoi primi video con avatar, voci e template