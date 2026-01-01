Home Accademia Scripting Come generare una sceneggiatura

Come generare una sceneggiatura

Per gli utenti che vogliono muoversi rapidamente, l’IA di HeyGen può generare una sceneggiatura completa in pochi secondi. Invece di partire da una pagina bianca, descrivi di cosa dovrebbe parlare il tuo video, il tono che desideri e i punti chiave da includere. Più dettagli aggiungi alla tua richiesta, più il risultato sarà vicino a ciò che avevi immaginato.

Una volta che fai clic su Genera, HeyGen elabora una sceneggiatura su misura per il tuo input. Se non ti sembra del tutto adatta, puoi perfezionare il prompt e rigenerarla finché non trovi la versione che funziona meglio. La sceneggiatura viene quindi inserita direttamente nella timeline del tuo progetto, pronta per guidare la narrazione e i sottotitoli.

Da lì, puoi rivedere e modificare il testo proprio come faresti con una sceneggiatura scritta da te. Pause, pronunce e formulazioni possono essere tutte perfezionate, dandoti il controllo su come suona la narrazione. La combinazione tra la velocità dell’IA e il tuo contributo creativo ti permette di produrre script di alta qualità senza il dispendio di tempo necessario per partire da zero.

Con la generazione di script tramite IA puoi passare dall’idea a una narrazione strutturata quasi all’istante, lasciandoti più tempo per concentrarti su elementi visivi, avatar e sulle scelte creative che rendono il tuo video davvero unico.