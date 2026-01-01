Home Accademia Avatar Panoramica dell'avatar

Creare un avatar personalizzato in HeyGen è uno dei modi più efficaci per dare vita alla tua personalità, al tuo brand o al tuo personaggio. HeyGen offre diversi percorsi di creazione degli avatar, ciascuno pensato per differenti casi d’uso e livelli di controllo creativo.

HeyGen offre tre modi principali per creare un avatar:

Avatar iper-realistico

Questa è l’opzione più realistica offerta da HeyGen. Caricando o registrando un breve video, puoi catturare espressioni facciali, movimenti e voce reali. Il risultato è una versione digitale di te stesso altamente realistica, che rende questa opzione ideale per comunicazioni executive, formazione aziendale e messaggi rivolti ai clienti in cui l’autenticità è fondamentale.

Avatar fotografico

Se la registrazione video non è disponibile, gli Avatar fotografici offrono un’alternativa semplice ed efficace. Carica 10–15 immagini di alta qualità e l’IA di HeyGen genererà un avatar con movimenti naturali, sincronizzazione labiale accurata e la voce che hai selezionato. Questo approccio è rapido, affidabile e particolarmente adatto per creare un gemello digitale senza dover girare un video.

Avatar generato

Per la massima libertà creativa, gli Avatar generati vengono creati interamente a partire da un prompt testuale. HeyGen progetta un personaggio completamente generato dall’IA, con caratteristiche, stili e voci unici. Questa opzione è ideale per personaggi di fantasia, branding stilizzato e storytelling creativo.

Una volta creato il tuo avatar, puoi migliorarlo utilizzando Avatar IV, una funzionalità di nuova generazione che aggiunge movimenti espressivi e ambienti dinamici.

Avatar IV adatta espressioni facciali, gesti e sfondi per rispecchiare l’emozione e il contesto del tuo script. Il risultato è una resa più naturale, una maggiore coerenza emotiva e una narrazione più coinvolgente, indipendentemente dal tipo di avatar da cui parti.

Che tu stia creando una rappresentazione realistica di te stesso o progettando una persona completamente nuova, HeyGen ti offre gli strumenti per rendere il tuo avatar davvero unico e personale.