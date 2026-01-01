Home Accademia Avatar Come creare un avatar usando le foto

In questa lezione imparerai a creare un avatar personalizzato usando le tue foto. È un modo rapido e semplice per dare vita al tuo gemello digitale, senza bisogno di registrare video o configurare alcuna attrezzatura.

Inizia dalla pagina Avatar

Dal tuo dashboard di HeyGen, fai clic su Avatars nel menu di navigazione a sinistra. Seleziona Crea nuovo avatar, quindi scegli Inizia con una foto.

Carica le tue foto

Carica foto recenti e di alta qualità che mostrino chiaramente solo te. Per ottenere i migliori risultati, includi una combinazione di primi piani e foto a figura intera, scattate da angolazioni diverse e con espressioni varie, come sorridente, neutra o seria. Usa foto che rappresentino accuratamente il tuo aspetto attuale.

Gli avatar fotografici devono essere creati a partire da volti dall’aspetto umano, con tratti e proporzioni del viso realistici. Se la tua immagine è un cartone animato o un’illustrazione, Avatar IV è l’opzione migliore.

Crea o aggiungi a un avatar

Dopo aver caricato le tue foto, scegli se aggiungerle a un Look esistente o creare un nuovo avatar da zero. Se stai creando un nuovo avatar, inserisci un nome, seleziona età, genere ed etnia, rivedi i termini e fai clic su Continua.

Scegli una voce

Ora seleziona una voce per il tuo avatar. Puoi scegliere dalla HeyGen Voice Library, usare una delle tue voci personalizzate oppure crearne una nuova.

Una volta effettuata la selezione, HeyGen inizierà a generare il tuo avatar.

Gestisci il tuo avatar

Al termine della generazione, il tuo Avatar fotografico apparirà nell’elenco dei tuoi Avatar. Da lì potrai aggiungere nuovi Look, modificare quelli esistenti o rinominare l’avatar in qualsiasi momento.

Se hai bisogno di rimuoverlo, fai clic sul menu con i tre puntini sull’avatar e seleziona Elimina.