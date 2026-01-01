Home Accademia Avatar Come creare un Digital Twin

Come creare un Digital Twin

Vuoi personalizzare i tuoi video come mai prima d’ora? Con i Digital Twins in HeyGen puoi creare un avatar che ti somiglia e ti rappresenta, dal tuo stile, alle espressioni, fino alla voce. È il modo più personale di apparire nei tuoi video, senza dover essere sempre davanti alla telecamera.

Inizia nella scheda Avatar

Accedi al tuo account HeyGen e apri la scheda Avatars dalla tua dashboard. Da qui puoi selezionare un Digital Twin esistente o crearne uno nuovo.

Fai clic su Crea Avatar, quindi seleziona Inizia. Rivedi i suggerimenti per la registrazione per garantire la migliore qualità possibile. Ti verrà anche chiesto se desideri abilitare il rilevamento dei gesti, che cattura i movimenti più ampi nelle tue riprese e li salva come gesti riutilizzabili per i tuoi video.

Successivamente, scegli come vuoi fornire il tuo filmato. Puoi caricare un video, registrare direttamente con la webcam oppure registrare usando il tuo telefono.

Best practice per la registrazione dei filmati

Per risultati ottimali, carica o registra un video di circa due minuti. Mantieni i movimenti naturali ed evita gesti esagerati, così il tuo avatar non apparirà eccessivamente animato.

Utilizza una videocamera o uno smartphone ad alta risoluzione ogni volta che è possibile. Se stai solo facendo delle prove, è sufficiente una clip di 30 secondi. Puoi caricare il tuo filmato oppure registrarlo direttamente nel browser.

Carica e invia le tue riprese

Dopo aver caricato il tuo video, potrai scegliere opzioni aggiuntive, come mantenere il suono ambientale, normalizzare il volume dell’audio, rimuovere lo sfondo ed esportare il tuo avatar in risoluzione 4K.

Ti verrà quindi chiesto di registrare un breve video di verifica tramite webcam, che potrai completare dopo aver creato il tuo avatar. HeyGen analizzerà il tuo filmato e metterà in evidenza eventuali aspetti che potrebbero richiedere miglioramenti.

Quando è tutto a posto, fai clic su Invia. HeyGen genererà il tuo Gemello Digitale e lo aggiungerà alla tua libreria di risorse.

Modifica il tuo Digital Twin

Una volta creato il tuo avatar, puoi apportare modifiche in qualsiasi momento. Seleziona il tuo avatar e fai clic su Modifica avatar.

Da qui puoi rimuovere o modificare lo sfondo, cambiare la risoluzione e selezionare o aggiornare la voce. Quando hai finito, fai clic su Salva modifiche.

Crea altri look per l'avatar

Puoi anche creare Avatar Looks per aggiungere varietà ai tuoi video. I Looks sono variazioni del tuo Gemello Digitale, con abiti, pose o sfondi diversi.

Per creare un Look, carica un video di un minuto o un set di foto personalizzate. Per il caricamento delle foto, includi una combinazione di primi piani e foto a figura intera con angolazioni ed espressioni diverse. Dopo la verifica, i tuoi nuovi Look saranno disponibili per l’uso in qualsiasi progetto.

Ora hai il tuo Digital Twin personale, pronto per essere utilizzato in HeyGen. Con Look personalizzati e capacità espressive avanzate, puoi creare facilmente video coinvolgenti e personalizzati.