Webinar dan podcast meningkatkan keterlibatan, namun produksinya seringkali memakan waktu dan mahal. HeyGen mempermudah prosesnya, memungkinkan Anda membuat konten profesional sesuai permintaan dalam hitungan menit. Tidak perlu tim produksi atau kamera.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.
Cara membuat webinar dan podcast sesuai permintaan dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan bersiaplah untuk membuat rekaman webinar berkualitas tinggi, podcast video, dan konten promosi dalam hitungan menit—tanpa memerlukan tim produksi.
Webinar sesuai permintaan adalah presentasi video yang telah direkam sebelumnya yang dapat ditonton kapan saja oleh penonton, berbeda dengan webinar langsung. Dengan HeyGen, Anda dapat dengan mudah membuat webinar sesuai permintaan yang profesional menggunakan avatar AI, template yang dapat disesuaikan, dan voiceover otomatis—tanpa memerlukan tim produksi video.
HeyGen memungkinkan Anda untuk mengubah konten podcast menjadi video podcast yang menarik dengan menambahkan avatar AI, teks tertulis, dan elemen visual. Cukup unggah skrip atau audio Anda, pilih avatar, dan buat video podcast dinamis yang dapat dibagikan di berbagai platform.
Ya! HeyGen memudahkan pembuatan video promosi singkat yang menarik untuk meningkatkan pendaftaran webinar atau mendengarkan podcast. Anda dapat mengekstrak momen kunci, menambahkan visual bermerek, dan membuat klip teaser untuk media sosial, kampanye email, dan halaman arahan, semuanya didukung oleh AI.
Tidak. HeyGen dirancang untuk pemasar, bukan editor video. Alat seret dan lepas yang intuitif memungkinkan Anda membuat konten webinar dan podcast berkualitas tinggi tanpa keahlian teknis atau perangkat lunak yang mahal.
Ya! HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan video Anda dengan warna merek, font, logo, dan overlay, memastikan konten Anda tetap konsisten secara visual di semua platform.
Dengan HeyGen, Anda dapat dengan mudah memecah konten panjang menjadi klip pendek yang dapat dibagikan. Soroti poin utama, tambahkan subtitle, dan format video untuk berbagai kanal—seperti LinkedIn, Instagram, dan kampanye pemasaran email.
Ya! HeyGen menawarkan terjemahan video berdaya AI, kloning suara, dan sinkronisasi bibir, memungkinkan Anda untuk cepat melokalkan webinar dan podcast dalam berbagai bahasa—tanpa biaya produksi tambahan.
HeyGen digunakan oleh pemasar B2B, kreator konten, tim penjualan, dan pendidik untuk memproduksi dan meningkatkan skala webinar, podcast video, dan konten promosi secara efisien—seringkali dengan memanfaatkan fitur pembuatan podcast AI kami.
Anda dapat mengekspor video dalam berbagai format dan membagikannya di berbagai platform seperti LinkedIn, YouTube, kampanye email, situs web perusahaan, dan alat komunikasi internal. Pelanggan juga menggunakan Zapier untuk mengotomatisasi proses unggahan.
Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video webinar atau podcast sesuai permintaan yang sepenuhnya terpolis dalam hitungan menit, bukan minggu. Cukup pilih sebuah templat, unggah skrip Anda, pilih avatar, dan ekspor video akhir Anda—siap untuk dibagikan.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.