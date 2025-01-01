Webinar sesuai permintaan adalah presentasi video yang telah direkam sebelumnya yang dapat ditonton kapan saja oleh penonton, berbeda dengan webinar langsung. Dengan HeyGen, Anda dapat dengan mudah membuat webinar sesuai permintaan yang profesional menggunakan avatar AI, template yang dapat disesuaikan, dan voiceover otomatis—tanpa memerlukan tim produksi video.