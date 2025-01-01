Video pelatihan keselamatan kerja yang efektif sangat penting bagi setiap organisasi. Baik itu untuk mendidik karyawan tentang bahaya di tempat kerja, tanggap darurat, atau protokol keselamatan khusus industri, HeyGen memberdayakan tim untuk membuat video pelatihan keselamatan kerja yang profesional dengan cepat tanpa memerlukan sumber daya produksi yang mahal.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
“Dengan HeyGen, segala sesuatu menjadi kurang rumit dan lebih intuitif. Meskipun menggunakan AI bisa menakutkan, alur dengan HeyGen membuatnya mudah untuk dinavigasi, dan memungkinkan tim kami menghemat waktu dan uang sambil tetap menjaga keamanan karyawan Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Manajer Pembelajaran Digital di Sibelco
Cara membuat video pelatihan keselamatan menggunakan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan keselamatan yang dihasilkan AI secara profesional hanya dalam beberapa menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu organisasi membuat video pelatihan keselamatan berkualitas tinggi secara efisien. Platform ini mendukung tim dalam mendidik karyawan tentang keselamatan kerja, kesiapsiagaan darurat, dan protokol khusus industri.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan presenter di kamera, kru video yang mahal, dan siklus produksi yang panjang. Avatar AI menyampaikan instruksi keselamatan secara profesional dan konsisten, membuat video pelatihan keselamatan menjadi lebih mudah diperluas dan diakses.
Tentu saja. HeyGen menawarkan avatar AI yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan budaya keselamatan dan tujuan pelatihan perusahaan Anda. Anda dapat menyesuaikan penampilan, nada, dan skrip agar selaras dengan pedoman keselamatan Anda.
Ya. HeyGen berlaku untuk berbagai industri—konstruksi, manufaktur, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Mudah menyesuaikan video pelatihan untuk standar keselamatan tertentu.
Dengan HeyGen, memperbarui video menjadi cepat dan mudah. Anda dapat mengubah skrip, mengganti visual, dan menghasilkan versi yang diperbarui dalam hitungan menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal.
Ya, tentu saja. Video HeyGen dapat diunggah ke portal internal, platform e-learning, modul onboarding, atau bahkan aplikasi seluler.
Biasanya hanya membutuhkan beberapa jam untuk membuat video pelatihan keselamatan kerja yang profesional, tergantung pada kedalaman konten dan tingkat kustomisasi yang dibutuhkan.
Tidak. Antarmuka intuitif HeyGen dirancang untuk tim HR, manajer keselamatan, dan pelatih yang memiliki sedikit atau tidak memiliki latar belakang produksi video.
HeyGen sangat ideal untuk pelatihan keselamatan kerja, modul kepatuhan, panduan respons darurat, prosedur evakuasi, dan topik-topik keselamatan industri yang spesialis.
Daftar di HeyGen, gunakan alat bertenaga AI, dan mulai buat video pelatihan keselamatan yang menarik dan efektif segera.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.