Jadikan pelatihan keselamatan lebih cepat, cerdas, dan terjangkau

Video pelatihan keselamatan kerja yang efektif sangat penting bagi setiap organisasi. Baik itu untuk mendidik karyawan tentang bahaya di tempat kerja, tanggap darurat, atau protokol keselamatan khusus industri, HeyGen memberdayakan tim untuk membuat video pelatihan keselamatan kerja yang profesional dengan cepat tanpa memerlukan sumber daya produksi yang mahal.

Jadikan pelatihan keselamatan lebih cepat, cerdas, dan terjangkau
G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
Manfaat dan nilai

Tingkatkan keselamatan kerja yang kritis dengan video pelatihan yang menarik

Streamline safety training videos with no production delays

Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.

safety training video with stewardess

Deliver clear and consistent safety instructions with AI avatars

Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.

safety training rules and general guidelines with different scenes

Easily update, adapt, and translate safety training videos

With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.

translate safety training videos in any language

Temukan cara tim L&D meningkatkan pelatihan keselamatan

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Sibelco boosts corporate training and safety with AI video

Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.

“Dengan HeyGen, segala sesuatu menjadi kurang rumit dan lebih intuitif. Meskipun menggunakan AI bisa menakutkan, alur dengan HeyGen membuatnya mudah untuk dinavigasi, dan memungkinkan tim kami menghemat waktu dan uang sambil tetap menjaga keamanan karyawan Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Manajer Pembelajaran Digital di Sibelco

Jean-Marie Petit

Cara membuat video pelatihan keselamatan menggunakan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan keselamatan yang dihasilkan AI secara profesional hanya dalam beberapa menit.

  1. Temukan template video yang sempurna
  1. Tambahkan jalur pembicaraan, avatar, dan latar belakang
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Tambahkan elemen kreatif yang lebih banyak
  1. Ekspor video final Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara menggunakannya untuk pelatihan keselamatan?

HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu organisasi membuat video pelatihan keselamatan berkualitas tinggi secara efisien. Platform ini mendukung tim dalam mendidik karyawan tentang keselamatan kerja, kesiapsiagaan darurat, dan protokol khusus industri.

Bagaimana HeyGen meningkatkan produksi video pelatihan keselamatan dibandingkan dengan metode tradisional?

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan presenter di kamera, kru video yang mahal, dan siklus produksi yang panjang. Avatar AI menyampaikan instruksi keselamatan secara profesional dan konsisten, membuat video pelatihan keselamatan menjadi lebih mudah diperluas dan diakses.

Bisakah saya menyesuaikan avatar AI agar sesuai dengan gaya pelatihan keselamatan organisasi saya?

Tentu saja. HeyGen menawarkan avatar AI yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan budaya keselamatan dan tujuan pelatihan perusahaan Anda. Anda dapat menyesuaikan penampilan, nada, dan skrip agar selaras dengan pedoman keselamatan Anda.

Apakah HeyGen dapat digunakan untuk pelatihan keselamatan industri niche?

Ya. HeyGen berlaku untuk berbagai industri—konstruksi, manufaktur, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Mudah menyesuaikan video pelatihan untuk standar keselamatan tertentu.

Bagaimana cara memperbarui video pelatihan keselamatan dengan protokol baru?

Dengan HeyGen, memperbarui video menjadi cepat dan mudah. Anda dapat mengubah skrip, mengganti visual, dan menghasilkan versi yang diperbarui dalam hitungan menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal.

Apakah video pelatihan keselamatan HeyGen dapat digunakan di berbagai platform?

Ya, tentu saja. Video HeyGen dapat diunggah ke portal internal, platform e-learning, modul onboarding, atau bahkan aplikasi seluler.

Seberapa cepat saya dapat membuat video pelatihan keselamatan dengan HeyGen?

Biasanya hanya membutuhkan beberapa jam untuk membuat video pelatihan keselamatan kerja yang profesional, tergantung pada kedalaman konten dan tingkat kustomisasi yang dibutuhkan.

Apakah saya memerlukan keahlian produksi video untuk menggunakan HeyGen untuk pelatihan keselamatan?

Tidak. Antarmuka intuitif HeyGen dirancang untuk tim HR, manajer keselamatan, dan pelatih yang memiliki sedikit atau tidak memiliki latar belakang produksi video.

Jenis konten pelatihan keselamatan apa yang paling diuntungkan oleh HeyGen?

HeyGen sangat ideal untuk pelatihan keselamatan kerja, modul kepatuhan, panduan respons darurat, prosedur evakuasi, dan topik-topik keselamatan industri yang spesialis.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk video pelatihan keselamatan?

Daftar di HeyGen, gunakan alat bertenaga AI, dan mulai buat video pelatihan keselamatan yang menarik dan efektif segera.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background