Konsumen bergantung pada video ulasan produk yang detail sebelum mengambil keputusan pembelian. Baik itu menampilkan unboxing, perbandingan produk, atau tutorial, HeyGen memberdayakan para kreator konten, merek, dan influencer untuk menghasilkan konten video ulasan berkualitas tinggi dengan cepat tanpa memerlukan tim produksi yang besar.