Buat setiap sapaan dan perkenalan menjadi personal dengan video AI

Video personalisasi AI menambahkan sentuhan unik pada pesan Anda. Baik Anda merayakan momen spesial, memperkenalkan diri kepada audiens, atau mengucapkan terima kasih kepada klien, HeyGen memberdayakan individu dan bisnis untuk menciptakan video ucapan AI yang profesional dan kustomisasi dengan mudah. Tidak diperlukan produksi video yang rumit.

Manfaat dan nilai

Kirimkan ucapan dan pesan personal yang benar-benar meninggalkan kesan

Generate stunning personalized greeting videos in seconds

Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.

write out a personal greeting using ai video

Deliver warmth and emotion through AI-powered visuals

Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.

fun personal greeting with ai avatar

Translate personalized messages into any language

With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.

translate personal greeting into any language

Cara membuat video ucapan pribadi dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat pesan pribadi dan perkenalan yang menarik dengan AI dalam hitungan menit.

  1. Temukan template video yang sempurna
  1. Tambahkan jalur pembicaraan, avatar, dan latar belakang
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Tambahkan elemen kreatif yang lebih banyak
  1. Ekspor video final Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara menggunakannya untuk video personalisasi AI?

HeyGen adalah platform berbasis AI yang memberdayakan individu dan bisnis untuk membuat video personalisasi AI untuk ucapan pribadi, perkenalan, pesan terima kasih, atau acara spesial apa pun.

Bagaimana HeyGen meningkatkan produksi video pribadi dibandingkan dengan metode tradisional?

HeyGen menghilangkan kerumitan dalam pengambilan gambar dan penyuntingan, menyediakan hasil profesional melalui avatar AI—sangat cocok untuk meningkatkan skala video personalisasi AI Anda tanpa produksi internal.

Bisakah saya menyesuaikan avatar AI agar sesuai dengan branding pribadi atau bisnis saya?

Tentu saja! Kustomisasi avatar HeyGen memastikan video AI pribadi Anda mencerminkan gaya pribadi atau korporat Anda.

Apakah HeyGen bisa digunakan untuk pesan pribadi multibahasa?

Ya. Terjemahkan skrip Anda dan buat video AI multi-bahasa untuk terhubung dengan audiens internasional dengan mudah.

Bagaimana cara memperbarui video sapaan pribadi untuk penerima yang berbeda?

Cukup masuk, edit skrip atau visual Anda, dan buat ulang. Tidak perlu rekaman baru—hemat waktu dengan beberapa klik.

Apakah video sapaan personal HeyGen bisa digunakan di berbagai platform?

Ya, Anda dapat menyematkan atau membagikan video-video ini di media sosial, kampanye email, portal internal, dan lainnya.

Seberapa cepat saya bisa membuat video ucapan pribadi dengan HeyGen?

Anda dapat menciptakan hasil yang profesional dalam beberapa jam, bahkan lebih cepat tergantung pada kompleksitas dan preferensi proyek Anda.

Apakah saya memerlukan keahlian produksi video untuk menggunakan HeyGen untuk pesan video pribadi?

Sama sekali tidak. Siapa saja dapat menggunakan antarmuka intuitif HeyGen untuk membuat video AI yang terlihat profesional dan efektif.

Jenis konten sapaan pribadi apa yang paling diuntungkan oleh HeyGen?

Pesan ulang tahun, pembukaan, orientasi, video selamat datang, dan ucapan terima kasih kepada klien semuanya menjadi luar biasa ketika disampaikan melalui AI.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk video ucapan pribadi?

Daftar untuk HeyGen, coba alat video AI, dan mulai buat pesan video personal yang berkualitas tinggi dan berdampak untuk segala keperluan.

