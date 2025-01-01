Video personalisasi AI menambahkan sentuhan unik pada pesan Anda. Baik Anda merayakan momen spesial, memperkenalkan diri kepada audiens, atau mengucapkan terima kasih kepada klien, HeyGen memberdayakan individu dan bisnis untuk menciptakan video ucapan AI yang profesional dan kustomisasi dengan mudah. Tidak diperlukan produksi video yang rumit.
Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.
Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.
With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.
Cara membuat video ucapan pribadi dengan HeyGen
HeyGen adalah platform berbasis AI yang memberdayakan individu dan bisnis untuk membuat video personalisasi AI untuk ucapan pribadi, perkenalan, pesan terima kasih, atau acara spesial apa pun.
HeyGen menghilangkan kerumitan dalam pengambilan gambar dan penyuntingan, menyediakan hasil profesional melalui avatar AI—sangat cocok untuk meningkatkan skala video personalisasi AI Anda tanpa produksi internal.
Tentu saja! Kustomisasi avatar HeyGen memastikan video AI pribadi Anda mencerminkan gaya pribadi atau korporat Anda.
Ya. Terjemahkan skrip Anda dan buat video AI multi-bahasa untuk terhubung dengan audiens internasional dengan mudah.
Cukup masuk, edit skrip atau visual Anda, dan buat ulang. Tidak perlu rekaman baru—hemat waktu dengan beberapa klik.
Ya, Anda dapat menyematkan atau membagikan video-video ini di media sosial, kampanye email, portal internal, dan lainnya.
Anda dapat menciptakan hasil yang profesional dalam beberapa jam, bahkan lebih cepat tergantung pada kompleksitas dan preferensi proyek Anda.
Sama sekali tidak. Siapa saja dapat menggunakan antarmuka intuitif HeyGen untuk membuat video AI yang terlihat profesional dan efektif.
Pesan ulang tahun, pembukaan, orientasi, video selamat datang, dan ucapan terima kasih kepada klien semuanya menjadi luar biasa ketika disampaikan melalui AI.
