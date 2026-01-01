Ubah buletin dan pembaruan komunitas menjadi video yang menarik

Orang tidak selalu membaca email yang panjang, tetapi mereka menonton video. Baik Anda membagikan pembaruan perusahaan, wawasan industri, atau rangkuman konten, HeyGen memudahkan Anda mengubah buletin statis menjadi video menarik yang membuat audiens Anda tetap terinformasi dan tertarik.

G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
Manfaat dan nilai

Pembaruan yang menarik secara visual dan benar-benar akan ditonton audiens Anda

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


Cara membuat buletin dan pembaruan komunitas dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Mulai membuat buletin video dan pembaruan komunitas berkualitas profesional dalam hitungan menit—tanpa perlu tim produksi video atau keterampilan editing.


  1. Pilih template atau mulai dari awal
  1. Tambahkan skrip Anda dan pilih avatar
  1. Sesuaikan video Anda
  1. Terjemahkan dan lokalkan untuk tim global
  1. Kirim video Anda

FAQ

Apa itu HeyGen dan bagaimana cara kerjanya membantu pembaruan newsletter dan komunitas?

HeyGen adalah platform pembuatan video berbasis AI yang membantu bisnis menghasilkan video pelatihan perusahaan yang menarik dan dapat diskalakan tanpa memerlukan tim produksi. Platform ini memungkinkan Anda membuat pelatihan kepatuhan, pengembangan kepemimpinan, tutorial perangkat lunak, dan program DEI dengan cepat dan efisien.

Mengapa saya harus membuat video bertenaga AI daripada email tradisional?

Buletin tradisional dan pembaruan perusahaan sering kali terlewat atau diabaikan, sementara konten video terbukti lebih mampu menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan. HeyGen memudahkan Anda mengubah email statis menjadi video dinamis yang lebih mungkin ditonton, diingat, dan ditindaklanjuti oleh audiens.

Jenis pembaruan video apa saja yang bisa saya buat dengan HeyGen?

HeyGen sangat ideal untuk membuat berbagai jenis video buletin dan pembaruan komunitas, termasuk:

  • Pengumuman perusahaan – pembaruan kepemimpinan, tinjauan triwulanan, sorotan karyawan
  • Rangkuman konten – merangkum posting blog, laporan industri, atau sorotan media sosial
  • Berita dan tren industri – mengulas wawasan pasar dan tren terbaru untuk audiens Anda
  • Pembaruan komunitas – melibatkan anggota dengan informasi acara mendatang, pencapaian penting, atau konten eksklusif

Seberapa cepat saya bisa membuat video newsletter dengan AI HeyGen?

Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video newsletter berkualitas tinggi yang sepenuhnya siap tayang hanya dalam hitungan menit. Cukup pilih template, masukkan naskah Anda, pilih avatar AI, dan sesuaikan visual—tanpa perlu proses syuting, perekaman suara, atau pascaproduksi.

Apakah memungkinkan untuk mempertahankan identitas merek saya dalam video-video ini?

Ya! HeyGen memungkinkan Anda menyesuaikan video dengan warna, font, logo, dan elemen visual merek Anda, sehingga setiap pembaruan selaras dengan identitas dan pesan perusahaan Anda.

Bisakah saya menyesuaikan video AI untuk audiens atau segmen yang berbeda?

Tentu saja. HeyGen memudahkan Anda menyesuaikan konten video untuk berbagai wilayah, tim, atau segmen audiens. Anda dapat dengan cepat menyesuaikan pesan, mengganti visual, dan membuat beberapa versi dari pembaruan yang sama untuk memastikan tetap relevan.

Platform mana saja yang mendukung berbagi buletin dan pembaruan video AI?

Video HeyGen dapat diekspor dalam berbagai format dan dibagikan melalui:

  • Buletin email (sematkan atau tautkan langsung)
  • Platform media sosial (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, dll.)
  • Platform komunitas (Slack, Discord, forum privat)
  • Saluran komunikasi internal (intranet perusahaan, portal HR, pembaruan tim)

Apakah HeyGen mendukung buletin video multibahasa?

Ya. Fitur terjemahan AI dan sinkronisasi bibir HeyGen membantu Anda menjangkau audiens global dengan upaya ekstra yang minimal.

Bagaimana penggunaan pembuat video AI dapat menghemat biaya dan waktu?

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan proses syuting, editing, dan pengisian suara yang mahal, sehingga bisnis dan kreator dapat membuat pembaruan video berkualitas profesional dengan biaya dan waktu yang jauh lebih efisien.

Bagaimana cara saya menyegarkan video buletin saya dengan konten baru?

Memperbarui konten video dengan HeyGen itu mudah—cukup edit skripnya, perbarui visual, dan buat ulang videonya dalam hitungan menit. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa proses editing yang rumit, hanya pembaruan segar kapan pun Anda membutuhkannya.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background