Hasilkan cerita dengan kecepatan berita terkini menggunakan alur kerja modern

Produksi tradisional untuk laporan berita dan prakiraan cuaca memakan waktu dan sumber daya yang banyak. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan video berita profesional berkualitas tinggi dengan cepat, memastikan Anda mencapai hasil yang banyak dan cepat sambil tetap menjaga standar kualitas dan akurasi yang tinggi.

Manfaat dan nilai

Bebaskan wartawan untuk tugas-tugas bernilai lebih tinggi dan pelaporan

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

Temukan cara organisasi berita meningkatkan skala konten

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

"HeyGen telah mengubah secara mendasar cara STUDIO 47 memproduksi berita terkini. Dengan mengintegrasikan avatar AI ke dalam ruang redaksi kami, kami telah mendefinisikan ulang jurnalisme regional, menjadikannya skalabel, hemat biaya, dan tahan lama untuk masa depan."

Pemimpin Redaksi di STUDIO 47

Sascha Devigne

Cara membuat cerita berita dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat berita yang menarik dengan video AI yang dihasilkan hanya dalam beberapa menit.

  1. Temukan template video yang sempurna
  1. Tambahkan jalur pembicaraan, avatar, dan latar belakang
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Tambahkan elemen kreatif yang lebih banyak
  1. Ekspor video final Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat berita?

HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang memungkinkan Anda untuk menciptakan cerita berita berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien. Ini membantu outlet berita dan kreator mengubah laporan tertulis menjadi konten video yang menarik tanpa kendala produksi video tradisional.

Bagaimana HeyGen meningkatkan produksi berita dibandingkan dengan metode tradisional?

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan reporter di kamera, tim produksi yang mahal, dan proses penyuntingan yang panjang. Dengan avatar AI, Anda dapat menyampaikan berita secara instan, mempercepat setiap tahap pembuatan konten.

Bisakah saya menyesuaikan avatar AI untuk penyampaian berita?

Tentu saja. HeyGen menawarkan berbagai avatar AI yang dapat Anda sesuaikan untuk cocok dengan gaya merek berita Anda. Sesuaikan penampilan, suara, dan skrip mereka agar sesuai dengan standar editorial Anda.

Apakah HeyGen bisa digunakan untuk membuat konten berita multibahasa?

Ya. HeyGen mendukung berbagai bahasa, memudahkan pembuatan video berita yang dilokalkan dan memperluas jangkauan Anda ke beragam audiens global.

Bagaimana cara memperbarui sebuah berita jika ada detail baru yang muncul?

Dengan HeyGen, memperbarui video berita menjadi mudah. Ubah skripnya, ganti visual, dan hasilkan versi yang diperbarui dalam beberapa menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang atau penyuntingan yang rumit.

Apakah video berita HeyGen dapat dibagikan di berbagai platform?

Ya. Video HeyGen dioptimalkan untuk situs web, media sosial, buletin email, dan platform siaran, memastikan jangkauan dan keterlibatan maksimal.

Seberapa cepat saya bisa membuat berita dengan HeyGen?

Bergantung pada skrip dan visual Anda, Anda dapat membuat video berita lengkap hanya dalam beberapa menit atau jam menggunakan generator video berita AI HeyGen.

Apakah saya memerlukan keahlian produksi video untuk menggunakan HeyGen untuk berita?

Sama sekali tidak. HeyGen dirancang untuk para jurnalis, organisasi berita, dan pembuat konten dengan atau tanpa keahlian teknis. Antarmukanya yang intuitif membuat pembuatan video berita menjadi mudah dan efisien.

Jenis konten berita apa yang paling diuntungkan oleh HeyGen?

HeyGen cocok untuk berita terkini, jurnalisme penjelas, ringkasan keuangan, pembaruan politik, liputan olahraga, dan lainnya. Setiap skenario yang membutuhkan penceritaan video yang cepat dan menarik.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk video berita?

Daftar di HeyGen, jelajahi alat generator video berita AI-nya, dan mulai ubah berita tertulis menjadi konten video siap siar segera.

