Produksi tradisional untuk laporan berita dan prakiraan cuaca memakan waktu dan sumber daya yang banyak. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan video berita profesional berkualitas tinggi dengan cepat, memastikan Anda mencapai hasil yang banyak dan cepat sambil tetap menjaga standar kualitas dan akurasi yang tinggi.
Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.
Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.
Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.
Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.
Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.
"HeyGen telah mengubah secara mendasar cara STUDIO 47 memproduksi berita terkini. Dengan mengintegrasikan avatar AI ke dalam ruang redaksi kami, kami telah mendefinisikan ulang jurnalisme regional, menjadikannya skalabel, hemat biaya, dan tahan lama untuk masa depan."
Sascha Devigne
Pemimpin Redaksi di STUDIO 47
Cara membuat cerita berita dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat berita yang menarik dengan video AI yang dihasilkan hanya dalam beberapa menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang memungkinkan Anda untuk menciptakan cerita berita berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien. Ini membantu outlet berita dan kreator mengubah laporan tertulis menjadi konten video yang menarik tanpa kendala produksi video tradisional.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan reporter di kamera, tim produksi yang mahal, dan proses penyuntingan yang panjang. Dengan avatar AI, Anda dapat menyampaikan berita secara instan, mempercepat setiap tahap pembuatan konten.
Tentu saja. HeyGen menawarkan berbagai avatar AI yang dapat Anda sesuaikan untuk cocok dengan gaya merek berita Anda. Sesuaikan penampilan, suara, dan skrip mereka agar sesuai dengan standar editorial Anda.
Ya. HeyGen mendukung berbagai bahasa, memudahkan pembuatan video berita yang dilokalkan dan memperluas jangkauan Anda ke beragam audiens global.
Dengan HeyGen, memperbarui video berita menjadi mudah. Ubah skripnya, ganti visual, dan hasilkan versi yang diperbarui dalam beberapa menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang atau penyuntingan yang rumit.
Ya. Video HeyGen dioptimalkan untuk situs web, media sosial, buletin email, dan platform siaran, memastikan jangkauan dan keterlibatan maksimal.
Bergantung pada skrip dan visual Anda, Anda dapat membuat video berita lengkap hanya dalam beberapa menit atau jam menggunakan generator video berita AI HeyGen.
Sama sekali tidak. HeyGen dirancang untuk para jurnalis, organisasi berita, dan pembuat konten dengan atau tanpa keahlian teknis. Antarmukanya yang intuitif membuat pembuatan video berita menjadi mudah dan efisien.
HeyGen cocok untuk berita terkini, jurnalisme penjelas, ringkasan keuangan, pembaruan politik, liputan olahraga, dan lainnya. Setiap skenario yang membutuhkan penceritaan video yang cepat dan menarik.
Daftar di HeyGen, jelajahi alat generator video berita AI-nya, dan mulai ubah berita tertulis menjadi konten video siap siar segera.
