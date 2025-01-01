Ubah visi Anda menjadi video dengan keynote perusahaan yang menarik dan profesional. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan keynote berkualitas studio yang menampilkan tim eksekutif Anda tanpa perlu berdiri di depan kamera. Tanpa kesulitan penjadwalan. Tanpa keterlambatan produksi. Tanpa pengambilan gambar ulang. Anda bahkan dapat mengedit hingga detik terakhir.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat avatar khusus tim Anda, termasuk para eksekutif. Hanya dengan video pendek dan sampel suara, kami dapat menghasilkan presenter digital yang tampak nyata yang dapat menyampaikan konten dengan suara dan kewibawaan merek Anda.
AI Studio, editor berbasis skrip HeyGen, memungkinkan Anda untuk merevisi video kapan saja. Cukup edit skripnya, dan video akan dibuat ulang dengan perubahan-perubahan tersebut—tidak perlu pengambilan gambar atau penyuntingan ulang.
HeyGen mendukung lebih dari 170 bahasa dan dialek dengan suara yang terdengar asli dan subjudul otomatis. Anda dapat menghasilkan versi lokal dari presentasi utama Anda untuk setiap pasar tanpa harus merekam ulang.
Video keynote yang diproduksi HeyGen sangat bagus untuk distribusi sesuai permintaan (email, sosial, halaman arahan), dan sebagai sesi yang direkam sebelumnya untuk acara langsung atau rapat umum internal.
Dengan Brand Kit, Anda dapat menyesuaikan segalanya—mulai dari pakaian avatar dan latar belakang hingga font dan warna. Unggah visual Anda sendiri atau gunakan templat bermerek untuk menjaga konsistensi lintas tim dan kampanye.
Tentu saja. HeyGen mendukung alur kerja penyuntingan dan peninjauan berbasis tim sehingga pemasar, eksekutif, dan desainer dapat berkolaborasi di satu tempat tanpa perlu bolak-balik.
Ya. Anda dapat mengunggah slide, video, grafik, dan media lainnya langsung ke dalam video Anda. HeyGen memungkinkan Anda menyinkronkan visual dengan skrip Anda untuk aliran presentasi yang terpolis.
Video utama AI dapat disematkan di halaman arahan, dibagikan melalui kampanye email, dipublikasikan di saluran sosial, atau digunakan dalam webinar. Banyak tim pemasaran juga menggunakannya kembali untuk pemberdayaan mitra atau briefing internal.
Memulai itu mudah. Anda bisa mendaftar untuk percobaan gratis untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Dari situ, Anda dapat memilih avatar, mengunggah skrip Anda, dan mulai membuat video dalam hitungan menit. Tim onboarding kami siap membimbing Anda melalui praktik terbaik untuk video eksekutif, lokalisisasi, dan branding.
