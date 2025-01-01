Ubah visi Anda menjadi video dengan keynote perusahaan yang menarik dan profesional. Dengan HeyGen, Anda dapat menghasilkan keynote berkualitas studio yang menampilkan tim eksekutif Anda tanpa perlu berdiri di depan kamera. Tanpa kesulitan penjadwalan. Tanpa keterlambatan produksi. Tanpa pengambilan gambar ulang. Anda bahkan dapat mengedit hingga detik terakhir.