Literasi keuangan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Baik itu merinci anggaran, menabung, berinvestasi, atau strategi perpajakan, HeyGen memberdayakan setiap orang untuk menghasilkan konten keuangan profesional dengan cepat, tanpa tim produksi yang besar.
Traditional financial education videos require significant time and resources to produce. HeyGen streamlines the process, allowing financial professionals and content creators to generate high-quality educational videos efficiently and at scale.
Leverage AI avatars to explain financial concepts clearly and engagingly. Combine dynamic visuals, charts, and real-life scenarios to simplify budgeting, saving, investing, and tax planning, ensuring your AI financial advisor content resonates with audiences.
With HeyGen’s AI-driven platform, you can rapidly adapt financial advice, refresh scripts, and translate content into over 170 languages and dialects. Whether you’re a fintech firm or an AI financial advisor, deliver accessible and current financial education to global audiences without expensive reshoots.
Learn how Equity Trust uses HeyGen to overcome resource constraints, scale content creation, and deliver impactful, professional-grade videos at 5X speed.
“Dengan menggunakan HeyGen, kami dapat membuat video singkat yang menarik dengan kualitas profesional. Ini sangat efektif untuk media sosial. Skalabilitas yang kami dapatkan benar-benar mengubah permainan bagi tim kami.”
Jesse Briley
Manajer Senior Keterlibatan Pemasaran di Equity Trust Company
Cara membuat video berbagi pengetahuan keuangan dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai membuat video yang dihasilkan AI yang menarik untuk mendidik dan menginformasikan audiens tentang topik keuangan hanya dalam beberapa menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu pendidik keuangan membuat video edukasi dinamis dan berkualitas tinggi. Baik Anda perusahaan fintech atau penasihat keuangan AI, platform ini menawarkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghasilkan konten keuangan yang kuat.
Dengan menghilangkan kebutuhan akan presenter di kamera dan pengeditan yang ekstensif, HeyGen menggunakan avatar AI untuk dengan cepat menyampaikan konten yang sudah dipoles, sempurna untuk meningkatkan jangkauan penasihat keuangan AI.
Tentu saja. HeyGen mendukung kustomisasi avatar sehingga Anda dapat menyesuaikan dengan sempurna dengan nada dan estetika merek Anda, ideal untuk platform penasihat keuangan yang didukung AI.
Ya. Dengan dukungan untuk lebih dari 170 bahasa, Anda dapat meningkatkan skala penasihat keuangan AI atau konten fintech Anda untuk menjangkau audiens di seluruh dunia dengan lebih efektif.
Dengan menggunakan HeyGen, Anda dapat dengan mudah memodifikasi skrip, visual, dan data waktu nyata apa pun. Hasilkan ulang video dalam hitungan menit, tetap terkini tanpa menimbulkan biaya produksi tambahan.
Tentu saja. Baik untuk situs penasehat keuangan, YouTube, atau media sosial, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan atau mengubah ukuran video Anda untuk memaksimalkan jangkauan dan dampaknya.
Anda dapat membuat video berkualitas profesional hanya dalam beberapa jam, tergantung pada seberapa detail atau kustomisasi konten Anda—sangat cocok untuk pembaruan keuangan yang sensitif terhadap waktu.
Tidak selalu. Antarmuka yang ramah pengguna dari HeyGen melayani semua tingkatan, sehingga bahkan dengan keahlian teknis minimal, Anda dapat membuat konten penasihat keuangan AI yang menarik.
HeyGen sangat serbaguna—cocok untuk tips penganggaran, perencanaan pensiun, pendidikan investasi, gambaran pajak, atau tutorial video penasihat keuangan AI khusus yang memecah topik-topik rumit.
Daftar di HeyGen, jelajahi fitur pembuatan video berbasis AI, dan mulai produksi konten penasihat keuangan AI yang menarik segera.
