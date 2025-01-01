Optimalkan setiap sentuhan pemasaran acara dengan solusi video AI HeyGen. Ini membantu Anda meningkatkan kehadiran, terhubung dengan peserta, dan memperluas nilai acara Anda menggunakan fitur personalisasi.
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"Kami telah melakukan tes dengan platform video personalisasi lainnya, dan HeyGen adalah yang terbaik dari segi kualitas. Kami bersikap transparan dengan tim mereka sejak awal karena lingkungan yang penuh risiko dan imbalan tinggi saat mencoba ini untuk pertama kalinya, dan risikonya memang sepadan."
Kelly Peters
Wakil Presiden Pemasaran di Tomorrow.io
Cara membuat video pemasaran acara dengan HeyGen
Mulai pembuat video promosi HeyGen untuk memulai pembuatan video guna mempromosikan, mengundang, atau merekap acara Anda dengan fitur video kustom - tidak memerlukan kamera atau keahlian mengedit.
HeyGen meningkatkan kehadiran dengan membantu Anda membuat promosi video dan undangan yang menarik dan personal yang dapat menarik perhatian. Menonjol di kotak masuk yang penuh sesak dan saluran digital dengan video berkualitas profesional yang disesuaikan untuk audiens Anda, mendorong lebih banyak pendaftaran dan meningkatkan jumlah peserta.
Ya! HeyGen memudahkan pengiriman undangan video personal dan tindak lanjut. Buat pesan khusus yang menampilkan pembicara acara atau avatar digital mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada peserta, berbagi cuplikan, atau menyoroti detail sesi. Pendekatan personal meningkatkan antusiasme dan menjaga keterlibatan audiens Anda.
Anda dapat membuat video promosi acara yang menakjubkan hanya dalam beberapa menit menggunakan pembuat video promosi kami. Cukup ketik skrip Anda, pilih dari template siap pakai HeyGen, dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Tidak perlu pengalaman desain atau pengeditan, membuat prosesnya cepat dan bebas stres.
Tentu saja! HeyGen membantu Anda menyediakan video pasca-acara yang dipersonalisasi, termasuk rangkuman, poin-poin penting, dan pesan ucapan terima kasih. Sesuaikan tindak lanjut Anda untuk berbagai segmen peserta agar tetap menarik perhatian audiens dan mendorong konversi jauh setelah acara berakhir.
HeyGen sangat cocok untuk mempromosikan dan mempersonalisasi konferensi, webinar, pertemuan, lokakarya, dan lainnya. Mulai dari promosi pra-acara hingga ringkasan pasca-acara, HeyGen membuat pemasaran Anda berdampak di setiap tahapan.
Ya! HeyGen mendukung lebih dari 170 lokal dan dialek, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan video acara untuk penonton global. Baik itu undangan, promosi, atau tindak lanjut, pesan Anda akan bergema lintas bahasa dan budaya.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan produksi video yang mahal dan tim kreatif yang besar. Dengan alat dan templat yang didorong oleh AI, Anda dapat dengan cepat membuat video berkualitas tinggi tanpa menguras kantong, memungkinkan Anda untuk fokus sumber daya pada maksimalisasi kesuksesan acara.
Ya, HeyGen terintegrasi dengan mulus dengan platform email, alat media sosial, dan sistem manajemen acara. Dengan mudah gabungkan video Anda ke dalam kampanye untuk menyederhanakan alur kerja pemasaran acara Anda.
HeyGen menonjol dengan mempermudah dan membuat pemasaran video personal menjadi mudah diakses. Daripada mengandalkan materi generik, Anda dapat membuat video yang disesuaikan untuk segmen tertentu, menyertakan avatar pembicara, dan menawarkan konten menarik yang membuat acara Anda berbeda.
Memulai itu mudah. Daftar di HeyGen, jelajahi template yang dirancang untuk acara, dan mulailah membuat video personalisasi untuk mempromosikan konferensi, webinar, atau pertemuan berikutnya. Dengan HeyGen, Anda akan menyampaikan kampanye yang lebih menarik yang menghasilkan hasil nyata.
