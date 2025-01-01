Pelatihan kepatuhan sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan menjaga standar etika. Apakah Anda perlu mendidik karyawan tentang kebijakan khusus industri, pedoman keselamatan kerja, atau protokol anti-pelecehan, HeyGen memungkinkan freelancer, tim HR, dan petugas kepatuhan untuk membuat video pelatihan kepatuhan dengan cepat tanpa perlu kru produksi yang mahal.