Pelatihan kepatuhan sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan menjaga standar etika. Apakah Anda perlu mendidik karyawan tentang kebijakan khusus industri, pedoman keselamatan kerja, atau protokol anti-pelecehan, HeyGen memungkinkan freelancer, tim HR, dan petugas kepatuhan untuk membuat video pelatihan kepatuhan dengan cepat tanpa perlu kru produksi yang mahal.
Traditional compliance training videos often demand filming crews, lengthy editing processes, and significant budgets. HeyGen eliminates these barriers by letting businesses, freelancers, and compliance professionals quickly produce high-quality compliance training videos at scale, cutting costs and boosting efficiency.
Use realistic AI avatars to present compliance training videos in a professional yet captivating style. Bring your content to life with motion graphics, interactive touchpoints, and clear real-world examples, ensuring employees and stakeholders fully grasp best practices and critical regulations.
With HeyGen’s AI video platform, you can instantly update compliance policies, revise scripts, and translate compliance training videos into over 170 languages. Keep your global teams current and compliant with evolving regulations. No need for expensive reshoots or complicated edits.
Cara membuat video pelatihan kepatuhan dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan kepatuhan yang dihasilkan AI secara profesional hanya dalam beberapa menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang memberdayakan bisnis, freelancer, dan profesional kepatuhan untuk membuat video pelatihan kepatuhan berkualitas tinggi dengan cepat. Antarmuka yang ramah pengguna menggantikan kerumitan produksi video tradisional, mempermudah pendidikan kebijakan dan pelatihan kepatuhan regulasi.
Dengan menggunakan avatar yang didukung AI sebagai pengganti proses pengambilan gambar dan penyuntingan yang mahal, HeyGen mempermudah seluruh alur kerja. Anda dapat dengan cepat membuat video pelatihan kepatuhan dengan pesan yang akurat dan konsisten—tanpa biaya produksi tradisional yang tinggi.
Tentu saja. Opsi kustomisasi avatar HeyGen memungkinkan Anda menyelaraskan video pelatihan kepatuhan dengan identitas dan pesan perusahaan Anda, menghasilkan pengalaman yang terpolisir dan konsisten dengan merek.
HeyGen memenuhi kebutuhan spesifik industri, baik itu kesehatan (HIPAA), privasi data (GDPR, CCPA), keuangan (AML), maupun topik keselamatan kerja umum—semua dalam bentuk video pelatihan kepatuhan yang menarik.
Sistem lincah HeyGen memungkinkan Anda untuk dengan cepat menyesuaikan naskah atau visual, melakukan render ulang, dan menghasilkan video pelatihan kepatuhan yang diperbarui—menghilangkan biaya dan kerumitan dari pengambilan gambar ulang.
Ya, HeyGen menyesuaikan video pelatihan kepatuhan Anda dengan mulus untuk sistem manajemen pembelajaran, portal HR, dan platform intranet—membuatnya mudah diakses oleh karyawan kapan saja.
Bergantung pada kompleksitas dan tingkat kustomisasi, HeyGen memungkinkan Anda menyelesaikan video pelatihan kepatuhan berkualitas tinggi hanya dalam beberapa jam daripada hari atau minggu.
Sama sekali tidak. Antarmuka yang mudah dari HeyGen dibuat untuk tim HR, profesional kepatuhan, dan pekerja lepas, sehingga siapa saja dapat membuat video pelatihan kepatuhan—tanpa memerlukan keahlian lanjutan.
HeyGen sangat cocok untuk membahas berbagai topik kepatuhan—seperti HIPAA, GDPR, pencegahan pelecehan, keselamatan kerja, dan etika perusahaan—melalui modul video yang dinamis.
Daftar di HeyGen, jelajahi alat pembuatan video berbasis AI-nya, dan mulai produksi video pelatihan kepatuhan yang menarik untuk karyawan atau klien Anda segera.
