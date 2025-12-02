Terjemahkan Video Bahasa Italia ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video dari

Italia ke Bahasa Inggris

Ubah video berbahasa Italia menjadi bahasa Inggris yang jelas dan alami hanya dalam beberapa langkah. HeyGen AI membantu Anda menerjemahkan ucapan bahasa Italia ke dalam subtitle atau sulih suara bahasa Inggris, sehingga video Anda mudah dipahami oleh penonton berbahasa Inggris.

Anda dapat menerjemahkan klip pendek, video panjang, atau seluruh unggahan YouTube tanpa perlu menyewa penerjemah atau menggunakan alat pengeditan yang rumit. Semuanya dilakukan secara online, langsung di browser Anda.