HeyGen memberikan Anda cara yang mudah untuk mengonversi video berbahasa Jerman menjadi bahasa Portugis yang jelas sambil mempertahankan kontrol atas nada, tempo, dan frasa. Anda mendapatkan narasi yang akurat, subtitle yang bersih, dan terjemahan yang mencerminkan konteks budaya. Baik Anda membuat tutorial, demo produk, konten pelatihan, atau video pemasaran, HeyGen membantu Anda melokalkan karya Anda tanpa perlu perangkat lunak tambahan atau tim outsourcing.

Jika Anda perlu mengembangkan ke pasar yang lebih luas, Anda juga dapat menerjemahkan video berbahasa Inggris menggunakan Penerjemah Video dari Inggris ke Portugis