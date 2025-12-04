Terjemahkan video dari
Jerman ke Portugis
Anda dapat mengubah video Jerman apa pun menjadi bahasa Portugis yang alami hanya dengan beberapa klik. HeyGen secara otomatis menangani transkripsi, terjemahan, pengisian suara, dan subjudul, memastikan gerakan bibir tetap sinkron dengan audio baru dan memungkinkan Anda untuk mengkloning suara pembicara asli. Unggah video Anda, pilih bahasa Portugis, dan ekspor versi yang telah disempurnakan siap untuk YouTube, portal pelatihan, situs web, atau media sosial.
- Tanpa kartu kredit
- Lebih dari 1.000 avatar
- Bisa dibatalkan kapan saja
Terjemahkan video dari bahasa Jerman ke bahasa Portugis
Mudah mengonversi video berbahasa Jerman menjadi bahasa Portugis yang jelas dan alami dengan alat terjemahan kami yang sederhana. Ini mempertahankan makna asli, nada, dan ekspresi sambil menyediakan subtitle atau sulih suara berkualitas tinggi. Ini ideal untuk para kreator, pendidik, dan bisnis yang ingin menjangkau audiens berbahasa Portugis tanpa terjemahan manual atau pengeditan yang rumit.
Translate Video
Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Pergi dari Jerman ke Portugis secara instan
Mengubah konten Jerman Anda ke dalam bahasa Portugis kini semakin mudah. Alat kami membantu Anda mengonversi skrip, pesan, dan video lengkap menjadi versi bahasa Portugis yang alami dalam hitungan menit. Anda mendapatkan voiceover yang mulus, subtitle yang bersih, atau video yang sepenuhnya dilokalisasi tanpa pengeditan yang rumit. Semuanya tetap dalam browser Anda, memberikan hasil cepat dan kontrol kreatif penuh.
Terjemahan Jerman ke Portugis Berkualitas Tinggi yang Mudah
HeyGen memberikan Anda cara yang mudah untuk mengonversi video berbahasa Jerman menjadi bahasa Portugis yang jelas sambil mempertahankan kontrol atas nada, tempo, dan frasa. Anda mendapatkan narasi yang akurat, subtitle yang bersih, dan terjemahan yang mencerminkan konteks budaya. Baik Anda membuat tutorial, demo produk, konten pelatihan, atau video pemasaran, HeyGen membantu Anda melokalkan karya Anda tanpa perlu perangkat lunak tambahan atau tim outsourcing.
Jika Anda perlu mengembangkan ke pasar yang lebih luas, Anda juga dapat menerjemahkan video berbahasa Inggris menggunakan Penerjemah Video dari Inggris ke Portugis
Cara Lebih Baik untuk Menerjemahkan Video Bahasa Jerman
Alih-alih menyalin audio Jerman secara manual atau mengandalkan layanan terjemahan yang mahal, HeyGen mengonversi audio berbahasa Jerman menjadi teks terjemahan atau narasi dalam bahasa Portugis secara otomatis. Ini membantu Anda mempertahankan makna, nada, dan tujuan sambil membuat video Anda dapat diakses oleh penonton yang berbicara bahasa Portugis.
Terjemahan Cepat dan Andal dalam Satu Ruang Kerja
HeyGen memproses audio Jerman Anda, mengonversinya menjadi teks, dan menghasilkan terjemahan dalam bahasa Portugis yang sesuai dengan waktu dan alur Anda. Subtitel, tempo, dan pengucapan ditangani secara otomatis sehingga Anda menghemat berjam-jam waktu penyuntingan dan tetap mendapatkan hasil yang profesional.
Cara menerjemahkan video Anda dari Bahasa Jerman ke Bahasa Portugis dalam 4 langkah mudah
Gunakan kata-katamu untuk membuat video profesional yang dapat dibagikan hanya dalam beberapa langkah.
Unggah Video Jerman Anda
Unggah dari komputer Anda, Google Drive, Dropbox, atau YouTube. Audio yang jernih meningkatkan akurasi terjemahan. Semua format utama seperti MP4, MOV, dan AVI didukung.
Pilih Bahasa Portugis
Pilih Bahasa Portugis sebagai bahasa tujuan Anda dan pilih antara Portugis Brasil atau Portugis Eropa. Tentukan apakah Anda ingin teks terjemahan, dubbing, atau keduanya.
Sesuaikan Terjemahan Anda
Sesuaikan nada suara, kecepatan, dan gaya. Gunakan kloning suara untuk menyesuaikan dengan pembicara asli. Suara latar tetap ada, dan gerakan bibir selaras dengan audio Portugis yang baru.
Ekspor Video Portugis Anda
Pratinjau terjemahan Anda, lakukan penyuntingan apa pun, dan ekspor file MP4 yang telah di-dubbing, file subtitle SRT atau VTT, atau transkrip lengkap.
Apa yang lebih baik tentang HeyGen?
Dampaknya jelas. Bisnis mendapatkan hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda bisa menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.
pengurangan biaya terjemahan video
pasar yang dilokalkan secara instan
per video daripada mingguan atau bulanan
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Penerjemahan Jerman ke Portugis
Bagaimana HeyGen menerjemahkan video berbahasa Jerman ke bahasa Portugis?
HeyGen mentranskripsi audio Jerman Anda, menerjemahkannya ke dalam bahasa Portugis, dan secara otomatis menyelaraskan subtitle atau voiceover dengan waktu video Anda. Ini menciptakan hasil yang lancar dan alami tanpa memerlukan keahlian mengedit atau instalasi perangkat lunak tambahan.
Bisakah saya membuat subtitle bahasa Portugis dan voiceover bahasa Portugis?
Ya. Anda dapat membuat subjudul untuk kemudahan membaca atau menghasilkan suara latar dalam bahasa Portugis untuk pengalaman yang lebih mendalam. Banyak pengguna menggabungkan kedua opsi tersebut untuk memaksimalkan kejelasan bagi penonton di berbagai platform dan perangkat
Apakah HeyGen mendukung bahasa Portugis Brasil dan Portugis Eropa?
Ya. Anda dapat memilih antara Bahasa Portugis Brasil untuk jangkauan global yang lebih luas atau Bahasa Portugis Eropa untuk keaslian regional. Kedua pilihan tersebut tetap mempertahankan pelafalan, nada, dan tempo yang alami sehingga video terjemahan Anda terasa halus dan sesuai budaya.
Apakah gerakan bibir akan cocok dengan audio bahasa Portugis?
Ya. HeyGen menggunakan teknologi sinkronisasi bibir AI untuk mencocokkan gerakan mulut pembicara dengan narasi bahasa Portugis Anda. Ini memastikan video terjemahan Anda terlihat mulus dan realistis, terutama untuk tutorial, konten pelatihan, dan presentasi di depan kamera.
Format video apa yang bisa saya unggah untuk terjemahan dari Jerman ke Portugis?
HeyGen mendukung MP4, MOV, AVI, WEBM, dan tautan YouTube. Audio yang bersih dan ucapan yang jelas meningkatkan akurasi dan waktu terjemahan, membantu subtitle atau narasi bahasa Portugis akhir Anda selaras secara alami dengan setiap adegan.
Apakah musik latar tetap sama setelah diterjemahkan?
Ya. Hanya dialog yang diucapkan yang diganti atau diberi teks terjemahan dalam bahasa Portugis sementara musik asli dan efek suara Anda tetap tidak berubah. Ini membantu video terjemahan Anda mempertahankan suasana, tempo, dan kualitas produksi secara keseluruhan
Bisakah saya mencoba penerjemah dari bahasa Jerman ke bahasa Portugis secara gratis?
Ya. Anda dapat menerjemahkan klip pendek tanpa biaya dan menjelajahi fitur sebelum meningkatkan layanan. Untuk alur kerja multibahasa yang mencakup audiens Eropa, jelajahi penerjemah video dari Inggris ke Prancis, yang menggunakan sistem yang sama dan efisien:
Apakah saya bisa meningkatkan video yang telah diterjemahkan dengan alat kreatif tambahan?
Ya. Anda dapat melengkapi konten berbahasa Portugis yang telah dilokalisasi dengan video bertema musiman atau karakter untuk mendukung kebutuhan pemasaran atau kampanye. Untuk cerita bertema perayaan atau konten liburan bermerek, coba gunakan Santa Video Maker untuk kreasi bertema cepat.
Terjemahkan video ke dalam lebih dari 175 bahasa
Hidupkan setiap foto dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Mulai berkarya dengan HeyGen
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.