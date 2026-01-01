HeyGen MCP:

Pembuatan video

untuk agen AI apa pun

Hubungkan HeyGen ke Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor, dan lainnya melalui Model Context Protocol (MCP). Agen Anda dapat membuat, mengelola, dan mengambil video menggunakan paket HeyGen Anda yang sudah ada. Tanpa penagihan tambahan.

112,724,208Video dihasilkan
86,901,264Avatar dihasilkan
15,597,114Video diterjemahkan
Mengapa HeyGen MCP

HeyGen MCP menjadikan video sebagai kemampuan bawaan agen

Agen AI sudah menjadi bagian dari alur kerja Anda. Server MCP HeyGen membuat pembuatan video profesional tersedia bagi agen apa pun yang kompatibel dengan MCP. Bukan langkah terpisah, bukan integrasi terpisah.

Tanpa beban integrasi

Terhubung ke seluruh kemampuan video HeyGen tanpa perlu membangun atau memelihara integrasi API apa pun. Tidak ada log perubahan yang perlu dipantau.

Berfungsi di tempat Anda sudah bekerja

Sudah menggunakan Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI, atau Cursor? HeyGen terhubung dengan berbagai alat yang digunakan tim Anda setiap hari.

Aman secara bawaan

Autentikasi OAuth yang terhubung ke akun HeyGen Anda. Tidak ada kunci API yang perlu diganti atau berisiko terekspos. Video Anda, akun Anda, kredit Anda.

Avatar dan suara Anda

Setiap avatar atau suara kustom yang tersedia di akun HeyGen Anda dapat diakses melalui Remote MCP, termasuk aset bermerek.

Lebih dari 175 bahasa dan dialek

Agen dapat menghasilkan konten video multibahasa dengan sinkronisasi bibir dan terjemahan bertenaga AI, dalam skala besar dan sesuai permintaan dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.

Tidak ada penagihan tambahan

Pembuatan video menggunakan kredit yang sudah termasuk dalam paket HeyGen Anda. Tersedia di semua paket, termasuk akun gratis.

Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya

Apakah saya memerlukan kunci API?

Tidak. Remote MCP menggunakan autentikasi OAuth yang terhubung ke akun HeyGen Anda (Paket Web). Tidak memerlukan kunci API.

Apakah MCP HeyGen dikenakan biaya tambahan?

Tidak. Pembuatan video menggunakan kredit premium yang sudah termasuk dalam paket HeyGen Anda saat ini. Tidak ada biaya API terpisah atau penagihan tambahan.

Paket HeyGen mana yang mendukung MCP?

MCP tersedia di semua paket HeyGen. Untuk penggunaan yang lebih intensif, disarankan untuk meningkatkan ke paket Creator atau yang lebih tinggi.

Bisakah saya menggunakan avatar dan suara kustom saya sendiri?

Ya. Avatar atau suara apa pun yang tersedia di akun HeyGen Anda, termasuk aset kustom yang dibuat khusus, dapat diakses melalui HeyGen MCP.

Apa perbedaan antara ini dan HeyGen API?

HeyGen API menyediakan endpoint REST langsung untuk kontrol terprogram. Remote MCP membungkus kemampuan tersebut sehingga agen AI dapat menggunakannya secara percakapan tanpa Anda perlu menulis kode integrasi.

Tambahkan HeyGen MCP ke Marketplace Anda?

Kami akan mempercepat prosesnya untuk Anda — silakan hubungi kami.

