HeyGen + Tolstoy
Tolstoy adalah platform video interaktif yang memungkinkan bisnis membuat pengalaman video personal dengan konsep pilih-jalur-Anda-sendiri untuk meningkatkan engagement, konversi, dan interaksi dengan pelanggan.
Kasus Penggunaan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda menggunakan Tolstoy dengan HeyGen untuk meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan.
Funnel penjualan interaktif
Gunakan avatar AI HeyGen untuk memandu pemirsa melalui perjalanan penjualan yang dipersonalisasi dan interaktif di Tolstoy—mengualifikasi prospek, mengatasi keberatan, dan mengarahkan mereka ke produk atau perwakilan yang tepat berdasarkan respons mereka.
Onboarding dan dukungan pelanggan
Ciptakan pengalaman onboarding pilih-jalur-Anda-sendiri dengan video HeyGen yang memberikan instruksi langkah demi langkah, sehingga pelanggan bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa dibanjiri informasi yang tidak relevan.
Rekrutmen dan keterlibatan kandidat
Bangun alur video interaktif yang menampilkan intro avatar HeyGen dan segmen tanya jawab, membantu kandidat mempelajari peran, budaya perusahaan, dan langkah selanjutnya berdasarkan pilihan yang mereka buat selama pengalaman tersebut.
