Kembaran digital Anda, dalam gerakan sinematik
Seedance 2.0 kini terintegrasi di seluruh HeyGen. Buat video lengkap dengan Digital Twin terverifikasi Anda yang bergerak di dalam cuplikan sinematik, hasilkan b-roll yang menarik perhatian hanya dari satu prompt, dan perpanjang adegan apa pun dengan kontrol presisi pada frame pertama dan terakhir. Kualitas video profesional, tanpa perlu kru.
Tiga alat, satu platform. Pilih cara Anda berkarya
Seedance 2.0 terintegrasi ke dalam tiga alat berbeda di dalam HeyGen. Masing-masing dirancang untuk alur kerja kreatif yang berbeda. Gunakan salah satu atau gabungkan ketiganya.
Tempatkan Digital Twin Anda dalam cuplikan sinematik Seedance
Avatar Shots memungkinkan Anda membuat adegan sinematik di mana Digital Twin terverifikasi Anda bergerak, bergesture, dan beraksi di dalam cuplikan yang dihasilkan Seedance. Pilih lingkungan apa pun, sudut kamera, atau jenis gerakan dengan animasi yang realistis dan konsistensi karakter yang terjaga di setiap pengambilan gambar.
Gerakan karakter yang tampak hidup
Berjalan, berisyarat, dan berakting dengan bobot fisik yang nyata dan terasa meyakinkan di setiap pengambilan gambar.
Kemiripan yang konsisten di seluruh bidikan
Wajah, pakaian, dan identitas visual tetap konsisten dari frame pertama hingga terakhir tanpa perubahan bentuk atau pergeseran detail.
Beberapa avatar dalam satu adegan
Tempatkan beberapa Digital Twin terverifikasi dalam satu adegan sinematik dengan gerakan tersinkron di setiap karakter dalam frame.
Latar apa pun, jenis pengambilan gambar apa pun
Gerakan dolly, crane shot, FPV, pengambilan gambar wide untuk establishing, dan close-up dengan bahasa kamera sinematik yang merespons prompt Anda.
Identitas Anda, terlindungi sepenuhnya. Seedance tidak mengizinkan wajah manusia muncul di API publiknya. Infrastruktur persetujuan langsung dan verifikasi identitas milik HeyGen adalah alasan mengapa Digital Twin Anda yang terverifikasi dapat tampil dalam cuplikan Seedance, sementara tidak ada platform lain yang dapat menawarkan hal ini.
Beralih dari satu prompt menjadi video lengkap yang sudah jadi
Video Agent mengambil prompt Anda dan membuat video lengkap berdasarkan itu: naskah, struktur, editing, dan pengisi suara. Digital Twin dalam rekaman sinematik Seedance dipadukan secara otomatis untuk menghasilkan video jadi yang siap dipublikasikan.
Dari naskah hingga video jadi
Ketik prompt Anda atau tempelkan skrip Anda, dan Video Agent akan menyusun strukturnya, memilih pengambilan gambar, dan menghasilkan video jadi yang sudah diedit.
Hingga tiga menit per video
Cukup panjang untuk menyampaikan pesan yang jelas, namun cukup singkat untuk tetap menarik perhatian, dengan bidikan sinematik Seedance yang dijahit otomatis menjadi satu.
Beberapa avatar dalam satu adegan
Struktur, tempo, dan pengeditan sudah diurus untuk Anda sehingga Anda bisa langsung memublikasikan ke kanal mana pun tanpa pekerjaan produksi tambahan.
Identitas terverifikasi, bawaan sistem
Setiap video menggunakan Digital Twin terverifikasi milik Anda dan dilindungi oleh infrastruktur persetujuan pihak pertama HeyGen.
Dibuat untuk volume tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Video Agent dirancang untuk tim dan kreator yang perlu memproduksi konten secara konsisten di berbagai kampanye, kursus, dan kanal.
Hasilkan b-roll sinematik dari prompt atau gambar referensi
AI Video Generator memberi Anda akses langsung ke Seedance 2.0 untuk pembuatan video dari teks (text-to-video) dan dari gambar (image-to-video). Jelaskan sebuah adegan, unggah referensi, dan dapatkan cuplikan sinematik berkualitas premium dengan kontrol presisi pada frame pertama dan terakhir.
Teks menjadi b-roll sinematik
Jelaskan adegan apa pun dan Seedance akan menghasilkan cuplikan sinematik dengan kontrol kamera setingkat sutradara dan gerakan yang akurat secara fisika.
Gambar referensi ke rekaman
Unggah foto produk, gambar lokasi, atau referensi visual apa pun dan pertahankan tampilan, nuansa, serta subjek yang sama di setiap frame.
Kontrol frame pertama dan terakhir
Tentukan dengan tepat di mana sebuah adegan dimulai dan berakhir, lalu biarkan Seedance menghasilkan semua yang ada di antaranya dengan kesinambungan visual yang mulus.
Rekaman berkualitas studio, cukup dengan satu prompt
Hasilkan b-roll yang terasa seperti direkam di lokasi dengan kru lengkap, menggunakan pencahayaan dinamis, fisika yang realistis, dan pergerakan kamera sinematik.
B-roll sinematik bukan lagi soal anggaran. Ini soal prompt. Saat standar naik, ubahlah cara kamu berkreasi. Gunakan Seedance 2.0 untuk membangun yang mustahil di setiap frame.
Video sinematik untuk setiap kebutuhan
Mulai dari video bermerek yang lengkap hingga konten sosial yang mampu menghentikan scroll, Seedance 2.0 di dalam HeyGen memberi Anda cuplikan video berkualitas profesional untuk setiap format dan audiens.
Video merek dan produk
Buat video bermerek lengkap dengan Digital Twin Anda yang tampil di lingkungan sinematik. Pitch deck, peluncuran produk, dan pengumuman perusahaan dengan kualitas produksi yang selaras dengan identitas merek Anda.
Konten sosial dan iklan
Hasilkan b-roll sinematik dan shot avatar yang langsung menarik perhatian. Masukkan referensi produk, lokasi, atau gaya, dan Seedance akan membuat cuplikan yang sepenuhnya sesuai dengan brief kreatif Anda.
Pelatihan dan pendidikan
Buat modul pelatihan lengkap dan konten edukasi dengan Digital Twin Anda. Satu prompt akan menghasilkan video terstruktur yang sudah sepenuhnya diedit, dengan durasi hingga tiga menit, siap disematkan ke LMS atau platform pembelajaran apa pun.
Kepemimpinan pemikiran dan personal branding
Publikasikan konten secara konsisten tanpa harus selalu tampil di depan kamera. Digital Twin terverifikasi Anda menyampaikan pesan dalam suasana sinematik dengan realisme dan kehadiran yang diharapkan audiens dari personal brand Anda.
Demo dan showcase produk
Unggah foto produk dan hasilkan cuplikan sinematik yang dibangun di sekelilingnya. Pencahayaan dinamis, gerakan realistis, berbagai sudut pengambilan. Konten produk yang memikat perhatian tanpa studio, fotografer, atau anggaran produksi.
Konten multi-orang dan panel
Tempatkan beberapa avatar terverifikasi dalam satu adegan sinematik. Ciptakan percakapan, wawancara, dan konten bergaya panel dengan kemiripan yang konsisten serta gerakan yang tersinkronisasi di setiap karakter dalam satu frame.
Apa pun yang ingin kamu buat, kamu bisa membuatnya sekarang
Seedance 2.0 berjalan melalui Avatar Shots, Video Agent, dan AI Video Generator. Model video AI paling sinematik di dunia kini ada di setiap alat yang Anda gunakan untuk berkarya. Peringkat #1 untuk realisme di G2. Kembaran Digital Anda, identitas terverifikasi Anda, kisah Anda.