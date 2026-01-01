Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io adalah platform otomatisasi konten yang membantu kreator dan pemasar secara otomatis mengemas ulang dan mendistribusikan video, podcast, dan siaran langsung ke berbagai saluran media sosial.
Kasus Penggunaan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda menggunakan Repurpose.io dengan HeyGen untuk meningkatkan produksi video dan mendorong pertumbuhan.
Distribusi konten lintas platform
Secara otomatis publikasikan video AI yang dibuat dengan HeyGen ke platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan LinkedIn menggunakan Repurpose.io, sehingga kehadiran brand Anda tetap konsisten di semua kanal.
Mengubah skrip video menjadi konten singkat yang mudah dikonsumsi
Ubah video AI berdurasi panjang menjadi klip pendek atau highlight dan gunakan Repurpose.io untuk mendistribusikannya secara luas—ideal untuk mengemas ulang webinar, wawancara, atau konten edukasi menjadi format singkat yang mudah dibagikan.
Kampanye video media sosial otomatis
Siapkan alur kerja di mana video HeyGen dipicu oleh berbagai event atau kampanye (seperti peluncuran produk atau promosi), lalu secara otomatis dijadwalkan dan didistribusikan melalui Repurpose.io untuk memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.