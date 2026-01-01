Plainly + HeyGen
Plainly adalah platform otomatisasi video yang memungkinkan pengguna membuat video yang dipersonalisasi dan berbasis data dalam skala besar dengan menggunakan template yang dapat disesuaikan dan konten dinamis.
Kasus Penggunaan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda menggunakan Plainly dengan HeyGen untuk meningkatkan produksi video dan mendorong pertumbuhan.
Video pemasaran yang dipersonalisasi secara massal
Gabungkan avatar AI HeyGen dengan template dinamis Plainly untuk menghasilkan ratusan hingga ribuan iklan video atau kampanye email yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan nama, lokasi, atau preferensi setiap pemirsa.
Komunikasi pelanggan otomatis
Gunakan data pelanggan untuk menghasilkan pesan sambutan otomatis, pengingat perpanjangan, atau pembaruan produk, menampilkan avatar realistis dari HeyGen dan format video yang dapat disesuaikan dari Plainly.
Penjangkauan penjualan yang dapat diskalakan
Lengkapi tim penjualan dengan alat untuk mengirimkan pitch atau tindak lanjut video yang sangat dipersonalisasi dalam skala besar, menggunakan HeyGen untuk penyampaian yang menyerupai manusia dan Plainly untuk kustomisasi berbasis data yang mulus.
