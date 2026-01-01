Pabbly + HeyGen
Pabbly adalah platform otomatisasi dan integrasi yang membantu bisnis menghubungkan aplikasi, mengotomatiskan alur kerja, serta mengelola pemasaran, penagihan, dan formulir tanpa perlu pengkodean.
Kasus Penggunaan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda menggunakan Pabbly dengan HeyGen untuk meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan.
Video tindak lanjut prospek otomatis
Picu pesan video AI personal dari HeyGen secara otomatis ketika prospek baru masuk melalui formulir, CRM, atau pendaftaran email yang terhubung lewat Pabbly—untuk meningkatkan engagement dan konversi.
Onboarding dan keterlibatan pelanggan
Secara otomatis kirim video onboarding atau sambutan yang dipersonalisasi setelah pembelian atau pendaftaran, dengan menggunakan Pabbly untuk melacak event dan HeyGen untuk menghasilkan konten video yang mirip manusia dan dapat diskalakan.
Kampanye video berbasis peristiwa
Gunakan Pabbly untuk memantau tindakan pengguna seperti pendaftaran webinar, pengisian formulir, atau upgrade paket, lalu picu video HeyGen yang tertarget untuk memberi informasi, mengedukasi, atau melakukan upsell pada momen yang tepat.
