MindStamp + HeyGen
Mindstamp adalah platform video interaktif yang mengubah video tradisional menjadi pengalaman menarik dan dapat diklik dengan pertanyaan, tombol, dan konten yang dipersonalisasi.
Kasus Penggunaan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda menggunakan MindStamp dengan HeyGen untuk meningkatkan skala pembuatan video dan mendorong pertumbuhan.
Video pelatihan dan onboarding interaktif
Gabungkan avatar AI HeyGen dengan fitur interaktif Mindstamp seperti kuis, prompt, dan logika bercabang untuk menciptakan konten pelatihan yang menarik dan dapat dilacak, sehingga meningkatkan retensi pembelajar.
Kualifikasi prospek dan video penjualan yang dipersonalisasi
Gunakan HeyGen untuk membuat pitch video yang dipersonalisasi, lalu sematkan CTA yang dapat diklik, formulir kontak, atau pertanyaan di Mindstamp untuk menyaring prospek dan memandu mereka melalui sales funnel secara real time.
Edukasi pelanggan dan demo produk
Ubah walkthrough produk standar menjadi pengalaman video interaktif dengan memadukan narasi mirip manusia dari HeyGen dengan hotspot, tooltip, dan titik pengambilan keputusan dari Mindstamp, sehingga membantu pengguna menjelajahi fitur sesuai kecepatan mereka sendiri.
