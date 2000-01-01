Oleg ingin mengembangkan sebuah alat yang memungkinkan timnya menghemat waktu dalam membuat konten media sosial dan menunjukkan bagaimana AI mengubah interaksi global.

HeyGen dengan cepat menjadi solusi yang paling efisien dari segi biaya dan waktu bagi Anastasiia dan timnya untuk membuat video TikTok pribadi Oleg. HeyGen memungkinkan mereka untuk menghasilkan konten kreatif sambil secara signifikan meningkatkan pengikut media sosial Oleg, semua tanpa memerlukan keterlibatan langsung dari Oleg.

Setelah menguji beberapa platform video AI generatif, tim memilih HeyGen karena mereka menawarkan avatar yang paling mirip dengan kehidupan nyata dan proses pembuatan video yang mudah digunakan.

Dengan HeyGen, tim sosial Reply.io kini dapat memproduksi 10 hingga 14 video setiap minggu, mengurangi tekanan dari perekaman harian dan memungkinkan mereka untuk terhubung dengan audiens Oleg. Dengan mengunggah berbagai avatar, mereka dapat meningkatkan kualitas video mereka secara mulus, seringkali tanpa penonton menyadari perbedaannya.

Tim Anastasiia tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam untuk merekam video. Sebagai gantinya, mereka dapat fokus pada apa yang mereka lakukan dengan terbaik—menciptakan konten yang menarik.

Hasilnya

Setelah 10 bulan menggunakan HeyGen, tim media sosial Oleg telah melihat hasil yang mengesankan. Penggunaan HeyGen tidak hanya menghemat waktu tim hingga tiga jam per video, tetapi juga menghasilkan hasil-hasil berikut di TikTok:

Keterlibatan yang mengesankan: Video TikTok mereka yang paling banyak ditonton mencapai 5,7 juta tayangan menggunakan HeyGen, dengan video lainnya yang secara konsisten menarik antara 8.000 dan 30.000 tayangan.

Video TikTok mereka yang paling banyak ditonton mencapai tayangan menggunakan HeyGen, dengan video lainnya yang secara konsisten menarik antara dan tayangan. Pertumbuhan pengikut: Dalam 10 bulan, jumlah pengikut TikTok Oleg melonjak menjadi 200.000 pengikut , dengan penambahan yang mengesankan sebanyak 50.000 pengikut baru dalam enam bulan pertama menggunakan HeyGen.

Dalam 10 bulan, jumlah pengikut TikTok Oleg melonjak menjadi , dengan penambahan yang mengesankan sebanyak dalam enam bulan pertama menggunakan HeyGen. Peningkatan lalu lintas: Dengan tautan di bio mereka, mereka kini dapat mengarahkan lebih banyak lalu lintas dari TikTok dibandingkan dengan platform sosial lainnya, yang berdampak positif pada bisnis mereka dengan membawa lebih banyak pengunjung ke situs web mereka dan lebih banyak perhatian ke Reply.io secara keseluruhan.

“HeyGen sangat membantu kami, terutama karena ini adalah wilayah baru bagi semua yang terlibat. Saya rasa tidak banyak kreator yang mengunggah satu atau dua video setiap hari yang berfokus pada AI sambil juga menggunakannya. Kami tidak yakin seberapa sukses kami pada awalnya. Kami tidak memiliki video yang menjadi viral sampai kami mulai menggunakan HeyGen. Ketika kami mulai menggunakannya, semuanya berubah. Jumlah pengikut kami meningkat, dan audiens kami menjadi jauh lebih terlibat dengan konten yang kami sajikan.”

Anastasiia Nak

Manajer Media Sosial di Reply.io