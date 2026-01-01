HeyGen MCP:
יצירת וידאו
עבור כל סוכן AI
חבר את HeyGen ל-Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor ועוד דרך Model Context Protocol (MCP). הסוכן שלך יוצר, מנהל ומאחזר סרטונים תוך שימוש בתוכנית HeyGen הקיימת שלך. בלי חיובים נוספים.
HeyGen MCP הופך וידאו ליכולת מובנית של סוכני AI
סוכני AI הם כבר חלק מתהליך העבודה שלך. שרת ה‑MCP של HeyGen מאפשר לכל סוכן תואם MCP ליצור וידאו מקצועי. בלי שלב נפרד, בלי אינטגרציה נפרדת.
בלי עומס אינטגרציה
להתחבר לכל יכולות הווידאו של HeyGen בלי לפתח או לתחזק אינטגרציות API. בלי לעקוב אחרי שינויי גרסאות.
עובד איפה שאתה כבר עובד
כבר משתמש ב-Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI או Cursor? HeyGen מתחבר לכלים שהצוות שלך משתמש בהם כל יום.
מאובטח כברירת מחדל
אימות OAuth שמקושר ישירות לחשבון HeyGen שלך. בלי מפתחות API שצריך להחליף או שעלולים להיחשף. הווידאוים שלך, החשבון שלך, הקרדיטים שלך.
האוואטארים והקולות שלך
כל אווטאר מותאם אישית או קול שקיימים בחשבון HeyGen שלך זמינים דרך Remote MCP, כולל נכסים ממותגים.
יותר מ־175 שפות וניבים
סוכנים יכולים ליצור תוכן וידאו רב־לשוני עם סנכרון שפתיים ותרגום מבוססי בינה מלאכותית, בהיקף גדול ובדרישה, ביותר מ־175 שפות וניבים.
ללא חיובים נוספים
יצירת וידאו משתמשת בקרדיטים הכלולים בתוכנית HeyGen הקיימת שלך. זמינה בכל התוכניות, כולל חשבונות חינמיים.
יש שאלות? יש לנו תשובות
האם אני צריך מפתח API?
לא. Remote MCP משתמש באימות OAuth שמקושר לחשבון HeyGen שלך (תוכנית Web). לא נדרש מפתח API.
האם MCP של HeyGen עולה extra?
לא. יצירת וידאו משתמשת בקרדיטים הפרימיום שכבר כלולים בתוכנית HeyGen שלך. אין חיובי API נפרדים או חיובים נוספים.
אילו מסלולי HeyGen תומכים ב‑MCP?
MCP זמין בכל תוכניות HeyGen. לשימוש כבד יותר, מומלץ לשדרג לתוכנית Creator או לתוכנית מתקדמת יותר.
האם אפשר להשתמש באווטארים ובקולות המותאמים אישית שלי?
כן. כל אווטאר או קול הזמינים בחשבון HeyGen שלך, כולל נכסים מותאמים אישית, ניתנים לגישה דרך HeyGen MCP.
מה ההבדל בין זה לבין HeyGen API?
HeyGen API נותן לך נקודות קצה REST ישירות לשליטה פרוגרמטית. Remote MCP עוטף את היכולות האלה כדי שסוכני AI יוכלו להשתמש בהן בשיחה, בלי שתצטרך לכתוב קוד אינטגרציה.