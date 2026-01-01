סוכני AI הם כבר חלק מתהליך העבודה שלך. שרת ה‑MCP של HeyGen מאפשר לכל סוכן תואם MCP ליצור וידאו מקצועי. בלי שלב נפרד, בלי אינטגרציה נפרדת.

בלי עומס אינטגרציה להתחבר לכל יכולות הווידאו של HeyGen בלי לפתח או לתחזק אינטגרציות API. בלי לעקוב אחרי שינויי גרסאות.

עובד איפה שאתה כבר עובד כבר משתמש ב-Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI או Cursor? HeyGen מתחבר לכלים שהצוות שלך משתמש בהם כל יום.

מאובטח כברירת מחדל אימות OAuth שמקושר ישירות לחשבון HeyGen שלך. בלי מפתחות API שצריך להחליף או שעלולים להיחשף. הווידאוים שלך, החשבון שלך, הקרדיטים שלך.

האוואטארים והקולות שלך כל אווטאר מותאם אישית או קול שקיימים בחשבון HeyGen שלך זמינים דרך Remote MCP, כולל נכסים ממותגים.

יותר מ־175 שפות וניבים סוכנים יכולים ליצור תוכן וידאו רב־לשוני עם סנכרון שפתיים ותרגום מבוססי בינה מלאכותית, בהיקף גדול ובדרישה, ביותר מ־175 שפות וניבים.