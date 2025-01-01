Transformez votre vision en vidéo avec des discours d'entreprise captivants et professionnels. Avec HeyGen, vous pouvez produire des discours de qualité studio mettant en vedette votre équipe dirigeante sans jamais vous placer devant une caméra. Pas de problèmes de planification. Pas de retards de production. Pas de reprises. Vous pouvez même éditer jusqu'à la dernière seconde.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Oui. HeyGen vous permet de créer des avatars personnalisés de votre équipe, y compris des cadres. Avec juste une courte vidéo et un échantillon vocal, nous pouvons générer des présentateurs numériques réalistes qui peuvent délivrer du contenu avec la voix et l'autorité de votre marque.
AI Studio, l'éditeur basé sur des scripts de HeyGen, vous permet de réviser la vidéo à tout moment. Il suffit de modifier le script, et la vidéo se régénérera avec les changements—pas besoin de refaire une prise ou de rééditer.
HeyGen prend en charge plus de 170 langues et dialectes avec des voix off sonnant naturellement et des sous-titres automatiques. Vous pouvez générer des versions localisées de votre présentation pour chaque marché sans avoir à réenregistrer.
Les vidéos de présentation produites par HeyGen sont idéales pour une distribution à la demande (email, réseaux sociaux, pages d'atterrissage) et comme sessions préenregistrées pour des événements en direct ou des réunions générales internes.
Avec Brand Kit, vous pouvez tout personnaliser, des vêtements et arrière-plans d'avatar aux polices et couleurs. Téléchargez vos propres visuels ou utilisez des modèles de marque pour assurer la cohérence à travers les équipes et les campagnes.
Absolument. HeyGen prend en charge les flux de travail d'édition et de révision basés sur des équipes, permettant ainsi aux marketeurs, aux dirigeants et aux designers de collaborer au même endroit sans avoir à faire des allers-retours incessants.
Oui. Vous pouvez télécharger directement des diapositives, vidéos, graphiques et autres médias dans votre vidéo. HeyGen vous permet de synchroniser les visuels avec votre script pour un déroulement élégant de type présentation.
Les vidéos de présentation IA peuvent être intégrées sur des pages d'atterrissage, partagées via des campagnes d'emailing, publiées sur des réseaux sociaux, ou utilisées dans des webinaires. De nombreuses équipes marketing les réutilisent également pour l'habilitation des partenaires ou des briefings internes.
Commencer est facile. Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit pour voir comment cela fonctionne. De là, vous pouvez choisir un avatar, télécharger votre script et commencer à créer votre vidéo en quelques minutes. Notre équipe d'intégration est disponible pour vous guider à travers les meilleures pratiques pour les vidéos exécutives, la localisation et l'image de marque.
