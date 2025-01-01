Propriété et utilisation

Les éléments de marque HeyGen constituent une propriété intellectuelle précieuse appartenant exclusivement à HeyGen. En utilisant ou en faisant référence à un élément de marque HeyGen, vous acceptez de :



Respectez ces directives ainsi que les Conditions d’utilisation de HeyGen.

Reconnaissez que HeyGen est l’unique propriétaire de tous les éléments de marque.

Évitez de contester ou de porter atteinte aux droits de HeyGen.

Veillez à ce que toute la valeur immatérielle générée par l’utilisation des éléments de marque HeyGen profite à HeyGen.



HeyGen se réserve le droit d’examiner à tout moment la manière dont vous utilisez ses éléments de marque et peut révoquer ou modifier les autorisations à sa seule discrétion.

Si vous avez conclu un accord écrit distinct avec HeyGen — comme un accord de partenariat ou d’affiliation — ces conditions prévalent sur les présentes directives en cas de conflit.