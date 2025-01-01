Charte graphique HeyGen
Cette page décrit la manière appropriée d’utiliser les éléments de marque, les marques déposées et les contenus protégés par le droit d’auteur de HeyGen. Elle s’adresse aux partenaires, aux médias et à toute personne créant du contenu qui met en avant ou fait référence à HeyGen. Le respect de ces directives permet de garantir que notre marque est représentée de façon exacte et cohérente dans l’ensemble des supports tiers.
Logo complet HeyGen
La version complète du logo HeyGen est la version principale et doit être utilisée dans la plupart des cas. N’utilisez la version verticale que lorsque l’espace est limité ou que la mise en page exige un format plus compact — par exemple dans des emplacements étroits, des publications sur les réseaux sociaux ou des affichages numériques — tout en garantissant que le logo complet reste clairement visible.
Logo secondaire HeyGen
HeyGen est né d’une idée simple : rendre la création vidéo facile. Aujourd’hui, nous transformons l’art de raconter des histoires grâce à l’IA, en permettant à chacun de créer des vidéos de haute qualité, sans limites.
Logo tertiaire HeyGen
Symbole HeyGen
Partenariats
Lorsque le logo HeyGen est affiché aux côtés de celui d’un partenaire, les deux doivent paraître visuellement équilibrés et de taille équivalente. Conservez un espacement régulier entre les deux — approximativement égal à la largeur d’une icône HeyGen. Le logo HeyGen doit toujours apparaître à gauche, et le logo du partenaire ou du sponsor à droite. Les deux logos doivent être centrés horizontalement dans la mise en page. Dans la mesure du possible, appliquez un traitement colorimétrique commun aux deux logos afin de créer une harmonie visuelle. Si le logo d’un partenaire doit impérativement conserver ses couleurs d’origine, utilisez le logo HeyGen en blanc sur un arrière-plan issu de la palette du partenaire afin de préserver le contraste et la cohérence.
Directives relatives à la marque HeyGen
Les présentes directives relatives aux marques (« Directives ») sont conçues pour aider les partenaires, les licenciés, les médias et les autres tiers autorisés (« vous ») à utiliser correctement les éléments de marque de HeyGen — y compris nos logos, marques déposées, marques de service, noms de produits et toute autre désignation identifiant les produits ou services de HeyGen (« Éléments de marque HeyGen »).
Vous ne pouvez utiliser les Éléments de marque HeyGen qu’en conformité avec les présentes Directives et le guide stylistique HeyGen. Toute utilisation en dehors de ces conditions n’est pas autorisée. HeyGen se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ces Directives à tout moment.
Propriété et utilisation
Les éléments de marque HeyGen constituent une propriété intellectuelle précieuse appartenant exclusivement à HeyGen. En utilisant ou en faisant référence à un élément de marque HeyGen, vous acceptez de :
- Respectez ces directives ainsi que les Conditions d’utilisation de HeyGen.
- Reconnaissez que HeyGen est l’unique propriétaire de tous les éléments de marque.
- Évitez de contester ou de porter atteinte aux droits de HeyGen.
- Veillez à ce que toute la valeur immatérielle générée par l’utilisation des éléments de marque HeyGen profite à HeyGen.
HeyGen se réserve le droit d’examiner à tout moment la manière dont vous utilisez ses éléments de marque et peut révoquer ou modifier les autorisations à sa seule discrétion.
Si vous avez conclu un accord écrit distinct avec HeyGen — comme un accord de partenariat ou d’affiliation — ces conditions prévalent sur les présentes directives en cas de conflit.
Les éléments de marque HeyGen incluent :
- Le logotype HeyGen
- Le logo HeyGen (versions horizontale et verticale)
- L’icône HeyGen
- Noms de produits, slogans et accroches HeyGen
Toutes les marques, tous les logos et autres identifiants de marque associés sont la propriété de HeyGen Inc. et peuvent être déposés aux États-Unis et dans d’autres juridictions.
À faire et à ne pas faire
À faire :
- Utilisez uniquement les versions les plus récentes et approuvées des éléments de marque HeyGen figurant dans le guide de style HeyGen.
- Affichez le logo HeyGen avec un espacement et des proportions corrects.
- Indiquez clairement votre relation avec HeyGen lorsque vous faites référence à notre marque.
À ne pas faire :
- Modifier les éléments de marque HeyGen de quelque manière que ce soit (par exemple changer les couleurs, déformer les proportions, recadrer ou ajouter des effets).
- Combinez les éléments de marque HeyGen avec votre propre logo ou votre propre identité visuelle — ils doivent toujours apparaître séparés et distincts.
- Utiliser les marques ou les logos de HeyGen comme partie de votre propre nom, produit, service ou nom de domaine.
- Imiter l’apparence, l’ergonomie ou le design du site web, de l’interface ou des supports marketing de HeyGen.
- Utiliser un élément de marque HeyGen d’une manière qui laisse entendre un parrainage, un soutien ou un partenariat sans autorisation écrite.
- Utilisez les marques HeyGen comme des noms ou des verbes. Associez-les toujours à un descriptif générique (par exemple, « plateforme vidéo IA HeyGen® »).
Questions
Si vous ne savez pas comment utiliser les éléments de marque de HeyGen, ou si vous avez besoin d’une approbation pour un cas d’utilisation spécifique, contactez [email protected].
