Transformez n'importe quelle idée en vidéo captivante
Générez des vidéos professionnelles à partir de simples instructions. Parcourez les créations de la communauté pour vous inspirer, ou commencez à neuf avec votre propre vision.
Rencontrez HeyGen’s
Agent Vidéo
Pas un outil. Pas un copilote. C'est un agent créatif qui fait le travail pour vous.
Votre idée est transformée en une histoire claire et captivante, structurée pour avoir de l'impact.
Chaque scène est associée à des visuels choisis pour correspondre au ton et au message.
Le scénario prend vie grâce à une narration naturelle et sensible aux émotions.
Le rythme, les coupes et les effets sont conçus pour être raffinés et dynamiques.
Un avatar IA est une représentation numérique hyper-réaliste d'un humain créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces avatars sont capables de produire un discours, des expressions faciales et des gestes semblables à ceux des humains ; ce qui les rend idéaux pour la création de vidéos évolutives, la communication virtuelle et le contenu numérique. Chez HeyGen, nos avatars IA sont construits avec des données consenties par de vrais acteurs et talents. Nous assurons des pratiques d'IA éthiques en rémunérant les acteurs pour chaque vidéo générée avec leur ressemblance, combinant l'IA générative de pointe avec la création de contenu responsable.
Un générateur d'avatar IA est un outil puissant qui transforme le texte en contenu vidéo réaliste à l'aide d'avatars numériques. Avec HeyGen, vous pouvez instantanément créer des vidéos de qualité studio sans avoir besoin de caméras, d'acteurs ou de logiciels de montage.
Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD et 4K, la personnalisation et l'utilisation commerciale.
Absolument. HeyGen rend la création de votre propre avatar IA personnalisé très facile. Enregistrez simplement une courte vidéo de calibration en utilisant notre processus guidé, et notre IA générera une version numérique réaliste de vous (ou de votre membre d'équipe) qui parle exactement comme vous. Créez votre jumeau numérique dès maintenant sur HeyGen
HeyGen est le meilleur générateur d'avatars IA car il est très facile à utiliser et crée rapidement des avatars parlants réalistes. Vous pouvez transformer du texte, des images ou de l'audio en vidéos en quelques minutes. Il prend en charge plus de 40 langues, ce qui est idéal pour le marketing, la formation ou simplement pour créer du contenu qui se démarque.
Commencer avec HeyGen est rapide et simple : Inscrivez-vous pour un compte HeyGen gratuit, choisissez un avatar de stock ou créez votre propre avatar personnalisé, rédigez votre script—nos avatars IA le vocaliseront avec une synchronisation labiale parfaite, personnalisez votre vidéo avec des visuels, et exportez ou publiez votre vidéo.
Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement des clients.
Les avatars IA de HeyGen sont conçus pour être très réalistes, intégrant des expressions humaines, des gestes et une intégration vocale pour créer des vidéos captivantes et vivantes. Vivez un réalisme comme jamais auparavant avec HeyGen
Oui. Les avatars HeyGen font plus que parler. Ils utilisent également des expressions faciales naturelles et des gestes qui correspondent au ton de votre script. Cela rend la communication plus captivante et aide vos vidéos à paraître plus authentiques et humaines.
HeyGen offre une personnalisation poussée. Avec des fonctionnalités telles que les Look Packs, vous pouvez rapidement passer d'un style soigné, ludique ou excentrique pour correspondre à votre marque. Vous pouvez également ajuster les tenues, les tons et les voix afin que votre avatar reflète exactement la personnalité que vous souhaitez projeter.
Oui. Vous pouvez choisir parmi plus de 100 avatars prêts à l'emploi conçus pour les affaires, l'éducation, le marketing, et plus encore. Il existe également des avatars spécifiques à chaque secteur adaptés pour la santé, les ventes et la formation en entreprise, vous offrant ainsi une option professionnelle immédiatement.
Avec HeyGen, vous pouvez vous passer de caméras, de studios et de montage. Il suffit de taper votre scénario, de sélectionner un avatar et de générer votre vidéo en quelques minutes. Cela permet aux équipes de multiplier rapidement et à moindre coût la création de vidéos pour les publicités, la formation et le marketing de contenu.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la vidéo IA la plus innovante.