Comment générer un script

Pour les utilisateurs qui souhaitent aller vite, l’IA de HeyGen peut générer un script complet en quelques secondes. Au lieu de partir d’une page blanche, vous décrivez le sujet de votre vidéo, le ton que vous voulez lui donner et les points clés à inclure. Plus vous ajoutez de détails à votre demande, plus le résultat se rapprochera de ce que vous aviez imaginé.

Une fois que vous cliquez sur Générer, HeyGen rédige un script adapté à vos indications. Si le résultat ne vous semble pas tout à fait satisfaisant, vous pouvez affiner votre demande et régénérer le script jusqu’à obtenir la version qui fonctionne le mieux. Le script est ensuite inséré directement dans la timeline de votre projet, prêt à servir de base à la narration et aux sous-titres.

À partir de là, vous pouvez relire et ajuster le texte comme vous le feriez avec un script que vous avez écrit vous-même. Les pauses, les prononciations et la formulation peuvent toutes être affinées, ce qui vous donne le contrôle sur le rendu de la narration. La combinaison de la rapidité de l’IA et de votre contribution créative vous permet de produire des scripts de haute qualité sans avoir à investir le temps nécessaire pour repartir de zéro.

Grâce à la génération de scripts par IA, vous pouvez passer de l’idée à un récit structuré presque instantanément, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les visuels, les avatars et les choix créatifs qui rendent votre vidéo vraiment unique.