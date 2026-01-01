AI Video Podcast Generator App
Gumawa ng propesyonal na two-speaker AI video podcasts direkta mula sa isang topic o script gamit ang HeyGen. Lumikha ng mga nakakaengganyong usapang parang podcast kasama ang makatotohanang AI hosts, kumpleto sa natural na diyalogo, expresibong pag-deliver, at pulidong visuals. Walang kailangang recording equipment, walang pag-schedule ng guests, at walang post-production editing na kailangan.
Mga tampok ng AI video podcast
Gawing podcast ang isang paksa sa loob lang ng ilang minuto
Gawing isang nakaayos na two-speaker podcast discussion ang kahit anong paksa sa pamamagitan ng paglalagay ng topic o pag-paste ng script. Isusulat ng AI ng HeyGen ang diyalogo, mag-a-assign ng mga role sa bawat speaker, at gagawa ng kumpletong podcast-style na video na may natural na palitan ng usapan. Ang final na output ay ginagaya ang pacing at daloy ng isang produced talk show, kung saan ang bawat host ay nagbibigay ng kanya-kanyang pananaw. Gumagana ito bilang isang kumpletong text to video na pipeline, para makagawa ka ng podcast na handa nang i-share nang hindi humahawak ng mikropono o nagbo-book ng kahit isang guest.
Dalawang AI host na magkausap na parang natural na usapan
Bawat podcast ay may dalawang AI speaker na may magkakaibang boses, paraan ng pagsasalita, at natural na palitan sa usapan. Pinapantay ng HeyGen ang palitan ng diyalogo, mga paghinto, at mga reaksyon para maging natural ang daloy ng usapan at hindi tunog scripted. Ang mga host ay tumutugon sa isa’t isa na may makatotohanang intonasyon at diin, gamit ang advanced naAI lip syncna teknolohiya na inaayon ang bawat salita sa eksaktong galaw ng bibig. Ang resulta ay isang podcast na usapan na kasing-engaging ng live na recording, nang walang sinumang kailangang humarap sa kamera.
Kontrol sa script at pagpapasadya ng paksa
Magsimula sa isang paksa at hayaan ang HeyGen na bumuo ng buong usapan, o i-paste ang sarili mong script para makontrol ang bawat linya ng diyalogo. I-edit kung sino ang nagsasalita, ayusin ang tono, pinuhin ang mga talking points, at baguhin ang daloy gamit ang isang malinis na AI video editor na interface. Magdagdag ng konteksto tulad ng mga istatistika, quotes, o mga sanggunian sa produkto para hubugin ang usapan ayon sa mga layunin mo. Ang video script generator ang tutulong sa iyo na gumawa o magpino ng mga script na maisasalin sa kapana-panabik na podcast na diyalogo.
Multilingual na produksyon ng podcast
Gawin ang parehong podcast episode sa mahigit 175 na wika at diyalekto nang hindi na kailangang mag-re-record o mag-re-script. Ang video translator ng HeyGen ay pinapanatili ang natatanging boses ng bawat host habang inaangkop ang diyalogo sa bagong wika na may eksaktong lip-sync. Maabot ang mga global audience sa pamamagitan ng pag-localize ng iisang episode para sa dose-dosenang merkado sa iisang session. Partikular itong epektibo para sa mga team na naglalathala ng thought leadership content sa iba’t ibang bansa o gumagawa ng training video na kailangang tumugma at maka-relate sa iba’t ibang rehiyon.
Studio-quality na visual at audio output
Bawat AI video podcast ay nirerecord sa HD o 4K na may propesyonal na ilaw, framing, at composition. Puwede mong iayon sa brand identity mo o sa content category ang background environments, color themes, at layout options. Ang audio output ay may balanseng levels, malinaw na paghihiwalay ng boses ng bawat speaker, at optional na background music. Ang production quality ay kasing ganda ng isang fully equipped podcast studio, na naihahatid gamit ang parehong AI video generator engine na nagpapatakbo sa enterprise‑grade video platform ng HeyGen.
Mga gamit
Pamumunong kaisipan at ekspertong komentaryo
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Content marketing at pagkukuwento ng brand
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Pagsasanay ng empleyado at pagbabahagi ng kaalaman
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Nilalaman pang-edukasyon at mga online na kurso
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Mga social media clip at maiikling content
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Paglulunsad ng produkto at mga anunsyo ng bagong feature
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Paano ito gumagana
Gumawa ng iyong AI video podcast sa apat na hakbang—mula sa isang paksa o script hanggang sa isang makinis at handang‑i-share na episode ng podcast.
Ilagay ang iyong paksa
Mag-type ng topic, i-paste ang script, o magbigay ng maikling brief. Susuriin ng HeyGen ang iyong input at ihahanda ang istruktura ng podcast, mga role ng speaker, at daloy ng usapan.
I-customize ang mga host
Pumili ng mga AI host, i-adjust ang mga estilo ng boses, at piliin ang visual na setting. I-configure ang personalidad ng mga speaker at ang tono ng talakayan para tumugma sa iyong brand o mga layunin sa content.
Suriin at pagandahin
I-preview ang na-generate na podcast dialogue. I-edit ang mga linya, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga segment, baguhin ang pacing, o magdagdag ng konteksto direkta sa editor bago mag-render.
Gumawa at ibahagi
I-render ang final na podcast video. Sini-synchronize ng HeyGen ang diyalogo, visuals, at audio sa isang pulidong episode na handa nang i-download, i-publish, o i-embed.
Mga Madalas Itanong
Ano ang AI video podcast at paano ito gumagana?
Ang AI video podcast ay isang ganap na ginawang podcast-style na video kung saan dalawang AI host ang nag-uusap tungkol sa paksang ibibigay mo. Maglalagay ka lang ng paksa o magpa-paste ng script, at si HeyGen na ang gagawa ng diyalogo, magtatakda ng mga role ng mga tagapagsalita, magsi-synchronize ng visuals at boses, at magre-render ng isang kumpletong episode ng video. Walang totoong host, walang recording sessions, at walang kailangang editing software.
Magmumukha bang totoong usapan sa pagitan ng dalawang tao ang AI podcast?
Oo. Gumagawa ang HeyGen ng natural na palitan ng usapan, may iba-ibang intonasyon, at makatotohanang paghinto sa pagitan ng mga nagsasalita para umagos ang diyalogo na parang totoong pag-uusap. Bawat host ay may natatanging boses at paraan ng pag-deliver, at gumagamit ang sistema ng advanced na lip-sync technology para itugma ang bawat salita sa eksaktong galaw ng mukha, kaya naiiwasan ang tunog na parang robot na karaniwan sa synthesized speech.
Maaari ko bang kontrolin kung ano ang sasabihin ng AI hosts o kailangan ko bang tanggapin na lang ang awtomatikong ginawang script?
Ikaw ang may buong kontrol. Maaari kang maglagay ng paksa at hayaan si HeyGen na bumuo ng buong usapan, o i-paste ang sarili mong script para ikaw ang magtakda ng bawat linya. Sa editor, puwede mong ayusin ang bawat linya ng nagsasalita, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi, i-adjust ang tono, at maglagay ng mga partikular na talking points o datos bago i-render.
Gaano kahaba maaaring maging isang AI video podcast episode?
Ang haba ng episode ay depende sa iyong plano. Ang mga libreng account ay makakagawa lamang ng mas maiikling podcast clips para masubukan ang format. Sa mga bayad na plano, maa-unlock mo ang mas mahahabang episodes na angkop para sa full-length na podcast content, at ang oras ng pag-render ay nasa loob lang ng ilang minuto kahit gaano pa ito katagal.
Maaari ba akong gumawa ng AI video podcast sa ibang mga wika bukod sa English?
Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit 175 na wika at diyalekto. Maaari mong i‑generate ang podcast sa isang wika at pagkatapos ay i-localize ito sa iba pang mga wika habang napapanatili ang boses, tono, at eksaktong lip-sync ng bawat host. Dahil dito, praktikal na i-publish ang parehong episode sa iba’t ibang global markets nang hindi na kailangang mag-re-record.
Paano naiiba ang isang AI video podcast kumpara sa pagre-record ng tradisyonal na podcast?
Ang tradisyonal na podcast ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga guest, pag-book ng oras sa studio, pagbili ng audio at video equipment, at paggugol ng maraming oras sa post-production editing. Tinatanggal ng isang AI video podcast ang lahat ng mga hakbang na iyon. Mula sa pagpili ng topic hanggang sa tapos na ang episode, ilang minuto na lang ang kailangan at mas mababa pa ang gastos, habang napapanatili ang kalidad ng produksyon na maihahambing sa isang propesyonal na studio setup.
Libre bang gamitin ang AI video podcast ng HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng AI video podcast content at subukan ang mga pangunahing feature nang hindi kailangan ng credit card. Ang mga paid plan na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng mas mahahabang episode, mas maraming voice option, mas mataas na resolution ng exports, at access sa kumpletong library ng AI hosts at visual styles.
Pwede ko bang gamitin ang AI video podcasts para sa YouTube channel o social media ko?
Oo. Ang output ay isang karaniwang video file na maaari mong i-upload direkta sa YouTube, i-embed sa iyong website, o ipamahagi sa iba’t ibang social platforms. Maaari ka ring gumawa ng YouTube Shorts o mga vertical clip mula sa iyong podcast episode para sa mga platform tulad ng TikTok, Instagram Reels, at LinkedIn.
Anong mga paksa ang pinakamainang gamitin para sa AI video podcasts?
Anumang paksa na mas epektibo sa usapan o kwentuhan ang bagay dito: mga trend sa industriya, walkthrough ng produkto, komentaryo sa balita, mga how-to guide, Q&A na parang interview, at mga educational na deep dive. Mas nagiging madali at mas maintindihan ang mabibigat o teknikal na paksa sa two-speaker format dahil hinahati ang impormasyon sa natural na palitan ng tanong at sagot.
Pwede ko bang i-brand ang AI video podcast gamit ang visual identity ng kumpanya namin?
Oo. Maaari mong i-customize ang mga background, color scheme, at visual layout para umayon sa brand guidelines mo. Kapag pinagsama ito sa pare-parehong pagpili ng host at istilo ng boses, makakagawa ka ng branded na podcast series na may pare-parehong itsura at tono sa bawat episode.
