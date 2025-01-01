HeyGen logo

Entrega presentaciones pulidas sin ocupar el tiempo de los ejecutivos

Transforma tu visión en video con presentaciones profesionales y atractivas de la empresa. Con HeyGen, puedes producir presentaciones de calidad de estudio protagonizadas por tu equipo ejecutivo sin necesidad de ponerte delante de una cámara. Sin complicaciones de agenda. Sin retrasos en la producción. Sin necesidad de volver a grabar. Incluso puedes editar hasta el último segundo.

Beneficios y valor

Potencia tu mensaje con avatares de IA realistas y guiones personalizados

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

the next chapter of making video creation effortless end to end

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

a screenshot of an ai studio editor launch

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

a diagram of quality control consistency and ease of use

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar a nuestros propios ejecutivos como avatares de IA?

Sí. HeyGen te permite crear avatares personalizados de tu equipo, incluidos los ejecutivos. Con solo un breve vídeo y una muestra de voz, podemos generar presentadores digitales realistas que pueden ofrecer contenido con la voz y autoridad de tu marca.

¿Cómo actualizo la presentación si algo cambia en el último minuto?

AI Studio, el editor basado en guiones de HeyGen, te permite revisar el vídeo en cualquier momento. Simplemente edita el guion, y el vídeo se regenerará con los cambios, sin necesidad de volver a grabar o editar.

¿Qué pasa si necesito presentar la conferencia principal en varios idiomas?

HeyGen admite más de 170 idiomas y dialectos con locuciones de sonido natural y subtítulos automáticos. Puedes generar versiones localizadas de tu presentación principal para cada mercado sin necesidad de volver a grabar.

¿Es esto adecuado para eventos en vivo o solo para distribución asíncrona?

Los vídeos de presentación producidos por HeyGen son excelentes para distribución bajo demanda (correo electrónico, redes sociales, páginas de aterrizaje), y como sesiones pregrabadas para eventos en vivo o reuniones generales internas.

¿Cómo me aseguro de que el video cumpla con los estándares de nuestra marca?

Con Brand Kit, puedes personalizarlo todo, desde la ropa y fondos del avatar hasta las fuentes y colores. Sube tus propios visuales o utiliza plantillas de marca para mantener la consistencia en equipos y campañas.

¿Pueden colaborar múltiples interesados en un vídeo principal?

Por supuesto. HeyGen soporta flujos de trabajo de edición y revisión basados en equipos, de modo que los mercadólogos, ejecutivos y diseñadores pueden colaborar en un solo lugar sin necesidad de intercambios constantes.

¿Puedo incluir diapositivas, gráficos u otros elementos visuales en el vídeo de la presentación principal?

Sí. Puedes subir diapositivas, vídeos, gráficos y otros medios directamente en tu vídeo. HeyGen te permite sincronizar los visuales con tu guion para un flujo al estilo de una presentación pulida.

¿Cuál es la mejor manera de distribuir mi presentación principal de IA?

Los vídeos de presentaciones de IA se pueden integrar en páginas de aterrizaje, compartir a través de campañas de correo electrónico, publicar en canales sociales o utilizar en seminarios web. Muchos equipos de marketing también los reutilizan para la habilitación de socios o informes internos.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para la creación de vídeos de presentaciones?

Empezar es fácil. Puedes registrarte para una prueba gratuita para ver cómo funciona. Desde allí, puedes elegir un avatar, subir tu guion y comenzar a crear tu video en minutos. Nuestro equipo de incorporación está disponible para guiarte a través de las mejores prácticas para videos ejecutivos, localización y branding.

