Pasa de texto a vídeo en cualquier estilo que puedas imaginar. Crea demostraciones de producto, vídeos de fundadores, visuales surrealistas, escenas de estilo de vida, explicaciones educativas y anuncios cinematográficos con el mismo modelo, todo en HeyGen.

Los estilos se mantienen con el personaje — misma iluminación, mismo atuendo, misma vibra — incluso cuando cambian la cámara y el entorno.