Generador de vídeo con IA VEO 3.1 de Google
El modelo de vídeo de IA más avanzado de Google DeepMind, ahora en HeyGen. Convierte texto, imágenes o fotogramas inicial y final en clips cinematográficos con sonido nativo. Empieza a generar en segundos, gratis.
- Movimiento de alta fidelidad
- Continuidad entre múltiples tomas
- Indicaciones personalizadas
Lo que puedes crear con Veo 3.1
Veo 3.1 es un modelo de vídeo con IA de Google DeepMind creado para creadores y equipos. Convierte texto, imágenes y referencias en clips cinematográficos, controla el primer y el último fotograma y entrega vídeos listos para producción sin salir de HeyGen.
Generación de B-roll cinematográfico
Crea b-roll de IA de alta calidad para lanzamientos de productos, vídeos explicativos, anuncios, tutoriales, contenido para redes sociales y campañas de marca. Veo 3.1 convierte un simple prompt en planos en movimiento pulidos, con iluminación realista, movimiento de cámara dinámico y audio nativo en la misma pasada.
Imagen a vídeo
Da vida a imágenes estáticas con el motor de conversión de imagen a vídeo Veo 3.1. Anima fotos de producto, imágenes de estilo de vida, miniaturas y recursos visuales de marca para convertirlos en vídeos listos para producción, con movimiento natural, cambios de iluminación y una profundidad cinematográfica.
Estilos creativos infinitos
Pasa de texto a vídeo en cualquier estilo que puedas imaginar. Crea demostraciones de producto, vídeos de fundadores, visuales surrealistas, escenas de estilo de vida, explicaciones educativas y anuncios cinematográficos con el mismo modelo, todo en HeyGen.
Los estilos se mantienen con el personaje — misma iluminación, mismo atuendo, misma vibra — incluso cuando cambian la cámara y el entorno.
Control del primer y último fotograma
Define con precisión dónde empieza y dónde termina tu vídeo con indicaciones para el primer y el último fotograma. Crea transiciones limpias, momentos de antes y después, revelaciones de producto, cambios de escena, extensiones de plano y tomas principales pulidas con control total sobre el resultado.
Cómo utilizan Veo 3.1 los creadores y las marcas
Desde lanzamientos de productos y piezas cinematográficas de marca hasta anuncios para redes sociales y vídeos explicativos, Veo 3.1 se adapta a la forma en que los equipos modernos producen vídeo. Genera vídeo cinematográfico con IA y sonido nativo para cualquier canal, formato o audiencia, todo en un único flujo de trabajo dentro de HeyGen.
Clips creativos para redes sociales
Genera vídeos de formato corto pensados para TikTok, Instagram, YouTube Shorts y LinkedIn. Crea ganchos, transiciones, metáforas visuales, escenas con avatares y vídeos de redes sociales con tu marca sin necesidad de contar con un equipo completo de edición.
Vídeos de fundadores y de marca
Convierte anuncios, actualizaciones de producto, contenido de liderazgo de opinión y mensajes del fundador en vídeos cinematográficos del fundador usando tu gemelo digital de IA. Añade movimiento, entornos y recursos de B‑roll que hagan que cada mensaje se sienta de primera calidad.
Vídeos educativos y explicativos
Haz que las ideas complejas sean más fáciles de entender con ejemplos visuales, conceptos animados, escenas de estilo de vida y B-roll de apoyo. Ideal para cursos, vídeos explicativos sobre IA, incorporación de personal, formación y contenido de vídeo educativo.
Contenido para lanzamiento de producto
Crea vídeos de lanzamiento de producto que detengan el scroll con tomas cinematográficas, demostraciones de funciones, visuales abstractos y transiciones pulidas. Diseñados para publicaciones en redes sociales, páginas de destino, anuncios y campañas de vídeos de demostración de producto.
Los equipos lanzan más rápido con Veo 3.1
Conoce a creadores y marcas que usan Veo 3.1 para escalar sus historias y lanzar campañas en cuestión de horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Veo 3.1?
Veo 3.1 es el modelo de vídeo con IA más avanzado de Google DeepMind. Convierte indicaciones de texto, imágenes de referencia y fotogramas iniciales o finales en clips de vídeo cinematográficos con sonido nativo, movimiento realista y control de cámara a nivel de director. En HeyGen, Veo 3.1 se integra junto a tu avatar de IA y otros modelos de vídeo en un único flujo de trabajo.
¿Quién creó Veo 3.1?
Veo 3.1 fue creado por Google DeepMind, el laboratorio de investigación de IA de Google. Es la última versión del modelo insignia de generación de vídeo de Google y un rival directo de Sora 2 de OpenAI. HeyGen integra Veo 3.1 directamente para que puedas usarlo sin tener que gestionar una cuenta de Google o Gemini por separado.
¿Se puede probar Veo 3.1 de forma gratuita?
Sí. Puedes probar Veo 3.1 gratis en HeyGen con créditos incluidos en cada cuenta, sin necesidad de tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago desbloquean resoluciones más altas, clips más largos, más generaciones al mes y derechos comerciales sin marca de agua.
¿Cómo uso Veo 3.1 en HeyGen?
Inicia sesión en HeyGen, abre el editor de vídeo y selecciona Veo 3.1 en el selector de modelos. Escribe un prompt, añade una imagen de referencia o define los fotogramas inicial y final para controlar tu toma. Encadena clips de Veo 3.1 con tu avatar de IA, recursos de apoyo (B-roll), voz y música en el mismo proyecto.
¿Cuál es la duración máxima de vídeo con Veo 3.1?
Veo 3.1 genera clips de hasta varios segundos por generación, y puedes ampliar las escenas utilizando indicaciones de primer y último fotograma o unir varios clips en el editor de HeyGen. La duración máxima por clip y la duración total del proyecto dependen de tu plan de HeyGen.
¿Puede Veo 3.1 generar audio y sonido?
Sí. Veo 3.1 genera audio nativo en la misma pasada que el vídeo, incluyendo sonido ambiente, efectos de sonido y diálogos. Eso significa que no necesitas una locución aparte ni una fase adicional de edición de audio. En HeyGen, también puedes superponer tu propia clonación de voz con IA o subir audio personalizado cuando quieras tener el control total.
¿Puedo usar los vídeos de Veo 3.1 con fines comerciales?
Los vídeos generados con Veo 3.1 en HeyGen pueden utilizarse con fines comerciales, incluidos anuncios, publicaciones en redes sociales, lanzamientos de productos y entregables para clientes, según la licencia comercial de tu plan de HeyGen. El contenido generado con el plan gratuito incluye marcas de agua. Los planes de pago las eliminan y otorgan plenos derechos de uso comercial.
¿Qué relaciones de aspecto admite Veo 3.1?
Veo 3.1 genera en formatos vertical, cuadrado y horizontal, incluidos 16:9 y 9:16, para que puedas crear contenido para YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn y páginas de destino a partir del mismo prompt sin tener que volver a recortar.
Sea lo que sea que quieras crear, ahora puedes hacerlo
Empieza a crear con Veo 3.1 y el resto del estudio de IA de HeyGen. Sin configuración, sin rodajes: solo abre una pestaña y listo.