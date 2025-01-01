Guía de marca de HeyGen
Esta página describe cómo utilizar correctamente los recursos de marca, las marcas registradas y los materiales con derechos de autor de HeyGen. Está dirigida a socios, medios de comunicación y cualquier persona que cree contenido en el que aparezca o se haga referencia a HeyGen. Seguir estas directrices ayuda a garantizar que nuestra marca se represente de forma precisa y coherente en todos los materiales de terceros.
Logotipo completo de HeyGen
La composición completa del logotipo de HeyGen es la versión principal y debe utilizarse en la mayoría de las situaciones. Usa la versión vertical solo cuando el espacio sea limitado o el diseño requiera un formato más compacto —como en espacios estrechos, publicaciones en redes sociales o pantallas digitales— en los que el logotipo completo deba seguir viéndose con claridad.
Logotipo secundario de HeyGen
HeyGen nació de una idea sencilla: hacer que la creación de vídeos fuera algo sin esfuerzo. Hoy estamos transformando la forma de contar historias con IA, permitiendo que cualquiera pueda crear vídeos de alta calidad sin límites.
Logotipo terciario de HeyGen
HeyGen nació de una idea sencilla: hacer que la creación de vídeos fuera algo sin esfuerzo. Hoy estamos transformando la forma de contar historias con IA, permitiendo que cualquiera pueda crear vídeos de alta calidad sin límites.
Símbolo de HeyGen
HeyGen nació de una idea sencilla: hacer que la creación de vídeos fuera algo sin esfuerzo. Hoy estamos transformando la forma de contar historias con IA, permitiendo que cualquiera pueda crear vídeos de alta calidad sin límites.
Colaboraciones
Cuando muestres el logotipo de HeyGen junto al de un socio, ambos deben verse equilibrados visualmente y tener el mismo tamaño. Mantén un espaciado constante entre los dos, aproximadamente equivalente al ancho de un icono de HeyGen. El logotipo de HeyGen debe aparecer siempre a la izquierda y el logotipo del socio o patrocinador a la derecha. Ambos logotipos deben estar centrados horizontalmente dentro del diseño. Siempre que sea posible, utiliza un tratamiento de color compartido para ambos logotipos para crear armonía visual. Si el logotipo de un socio debe mantenerse en sus colores originales, utiliza el logotipo blanco de HeyGen sobre un fondo tomado de la paleta del socio para conservar el contraste y la coherencia.
Directrices sobre la marca registrada de HeyGen
Estas Directrices de Marca (“Directrices”) están diseñadas para ayudar a socios, licenciatarios, medios de comunicación y otras terceras partes autorizadas (“usted”) a utilizar correctamente los activos de marca de HeyGen —incluidos nuestros logotipos, marcas registradas, marcas de servicio, nombres de productos y cualquier otra designación que identifique los productos o servicios de HeyGen (“Activos de Marca de HeyGen”).
Solo puede utilizar los Activos de Marca de HeyGen de conformidad con estas Directrices y con la Guía de Estilo de HeyGen. Cualquier uso fuera de estos términos no está permitido. HeyGen se reserva el derecho de actualizar o modificar estas Directrices en cualquier momento.
Propiedad y uso
Los activos de marca de HeyGen son valiosa propiedad intelectual perteneciente en exclusiva a HeyGen. Al utilizar o hacer referencia a cualquier activo de marca de HeyGen, aceptas:
- Sigue estas directrices y los Términos de servicio de HeyGen.
- Reconoce que HeyGen es el único propietario de todos los Activos de Marca.
- Evita cuestionar o interferir con los derechos de HeyGen.
- Asegúrate de que toda la buena voluntad generada por el uso de los Activos de Marca de HeyGen beneficie a HeyGen.
HeyGen se reserva el derecho de revisar en cualquier momento el uso que hagas de sus Activos de Marca y puede revocar o modificar los permisos a su entera discreción.
Si tienes un acuerdo escrito independiente con HeyGen —como un acuerdo de colaboración o de afiliación—, esos términos prevalecerán sobre estas Directrices en caso de conflicto.
Los recursos de marca de HeyGen incluyen:
- El logotipo de HeyGen
- El logotipo de HeyGen (versiones horizontal y vertical)
- El icono de HeyGen
- Nombres de productos, eslóganes y lemas de HeyGen
Todas las marcas comerciales, logotipos e identificadores de marca relacionados son propiedad de HeyGen Inc. y pueden estar registradas en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones.
Qué hacer y qué no hacer
Hacer:
- Utiliza solo las versiones más recientes y aprobadas de los activos de la marca HeyGen que se encuentran en la Guía de Estilo de HeyGen.
- Muestra el logotipo de HeyGen con el espaciado y las proporciones correctos.
- Indica claramente tu relación con HeyGen cuando hagas referencia a nuestra marca.
No hacer:
- Modifica de cualquier forma los recursos de la marca HeyGen (por ejemplo, cambiando los colores, distorsionando las proporciones, recortando o añadiendo efectos).
- Combina los recursos de marca de HeyGen con tu propio logotipo o identidad visual; siempre deben aparecer separados y claramente diferenciados.
- Utilizar las marcas comerciales o los logotipos de HeyGen como parte de tu propio nombre, producto, servicio o dominio.
- Imitar el aspecto, la experiencia de uso o el diseño del sitio web, la interfaz o los materiales de marketing de HeyGen.
- Utilizar cualquier recurso de marca de HeyGen de una manera que sugiera patrocinio, respaldo o colaboración sin permiso por escrito.
- Utiliza las marcas registradas de HeyGen como sustantivos o verbos. Acompáñalas siempre de un descriptor genérico (por ejemplo, «plataforma de vídeo con IA HeyGen®»).
Preguntas
Si no tienes claro cómo usar los recursos de marca de HeyGen, o si necesitas aprobación para un caso de uso específico, ponte en contacto con [email protected].
