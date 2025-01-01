Propiedad y uso

Los activos de marca de HeyGen son valiosa propiedad intelectual perteneciente en exclusiva a HeyGen. Al utilizar o hacer referencia a cualquier activo de marca de HeyGen, aceptas:



Sigue estas directrices y los Términos de servicio de HeyGen.

Reconoce que HeyGen es el único propietario de todos los Activos de Marca.

Evita cuestionar o interferir con los derechos de HeyGen.

Asegúrate de que toda la buena voluntad generada por el uso de los Activos de Marca de HeyGen beneficie a HeyGen.



HeyGen se reserva el derecho de revisar en cualquier momento el uso que hagas de sus Activos de Marca y puede revocar o modificar los permisos a su entera discreción.

Si tienes un acuerdo escrito independiente con HeyGen —como un acuerdo de colaboración o de afiliación—, esos términos prevalecerán sobre estas Directrices en caso de conflicto.