Transforma cualquier idea en un video convincente
Genera vídeos profesionales a partir de simples indicaciones. Explora las creaciones de la comunidad para inspirarte o comienza desde cero con tu propia visión.
Conoce a HeyGen’s
Agente de Video
No es una herramienta. No es un copiloto. Es un agente creativo que hace el trabajo por ti.
Tu idea se transforma en una historia clara y convincente, estructurada para causar impacto.
Cada escena se empareja con visuales seleccionados para coincidir con el tono y el mensaje.
El guion cobra vida con una narración natural y consciente de las emociones.
El ritmo, los cortes y los efectos están diseñados para sentirse pulidos y dinámicos.
Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de un humano creada utilizando inteligencia artificial. Estos avatares son capaces de ofrecer un discurso, expresiones faciales y gestos similares a los humanos; haciéndolos ideales para la creación de videos escalables, comunicación virtual y contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se construyen con datos consentidos de actores y talentos reales. Nos aseguramos de practicar una IA ética compensando a los actores por cada video generado con su semejanza, combinando la generativa IA de vanguardia con la creación de contenido responsable.
Un generador de avatares de IA es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista utilizando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear instantáneamente videos de calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores o software de edición.
Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes Premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.
Por supuesto. HeyGen facilita la creación de tu propio avatar de IA personalizado. Simplemente graba un breve vídeo de calibración utilizando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de tu miembro del equipo) que habla justo como tú. Crea tu gemelo digital ahora en HeyGen
HeyGen es el mejor generador de avatares de IA porque es muy fácil de usar y crea avatares parlantes realistas rápidamente. Puedes convertir texto, imágenes o audio en videos en minutos. Admite más de 40 idiomas, por lo que es excelente para marketing, formación o simplemente para crear contenido que destaque.
Empezar con HeyGen es rápido y sencillo: regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen, elige un avatar de stock o crea tu propio avatar personalizado, escribe tu guion—nuestros avatares IA lo vocalizarán con sincronización labial perfecta, personaliza tu video con elementos visuales y exporta o publica tu video.
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.
Los avatares de inteligencia artificial de HeyGen están diseñados para ser altamente realistas, incorporando expresiones, gestos y una integración de voz similares a los humanos para crear videos atractivos y vívidos. Experimenta un realismo como nunca antes con HeyGen
Sí. Los avatares de HeyGen hacen más que hablar. También utilizan expresiones faciales naturales y gestos que coinciden con el tono de tu guion. Esto hace que la comunicación sea más atractiva y ayuda a que tus vídeos se sientan más auténticos y humanos.
HeyGen ofrece una amplia personalización. Con características como los Paquetes de Estilos, puedes cambiar rápidamente entre estilos pulidos, divertidos o extravagantes para adaptarse a tu marca. También puedes ajustar atuendos, tonos y voces para que tu avatar refleje exactamente la personalidad que deseas proyectar.
Sí. Puede elegir entre más de 100 avatares de stock listos para usar diseñados para negocios, educación, marketing y más. También hay avatares específicos para la industria adaptados para la atención sanitaria, ventas y formación corporativa, ofreciéndole una opción profesional de inmediato.
Con HeyGen, puedes olvidarte de cámaras, estudios y edición. Simplemente escribe tu guion, selecciona un avatar y genera tu vídeo en minutos. Esto permite a los equipos escalar la creación de vídeos de manera rápida y económica para anuncios, formación y marketing de contenidos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con el video de IA más innovador.