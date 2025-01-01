Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de un humano creada utilizando inteligencia artificial. Estos avatares son capaces de ofrecer un discurso, expresiones faciales y gestos similares a los humanos; haciéndolos ideales para la creación de videos escalables, comunicación virtual y contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se construyen con datos consentidos de actores y talentos reales. Nos aseguramos de practicar una IA ética compensando a los actores por cada video generado con su semejanza, combinando la generativa IA de vanguardia con la creación de contenido responsable.