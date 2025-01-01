Halten Sie ausgefeilte Präsentationen, ohne die Zeit von Führungskräften in Anspruch zu nehmen

Der Einstieg ist einfach. Sie können sich für eine kostenlose Testversion anmelden um zu sehen, wie es funktioniert. Von dort aus können Sie einen Avatar auswählen, Ihr Skript hochladen und innerhalb von Minuten mit der Erstellung Ihres Videos beginnen. Unser Onboarding-Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie durch die besten Praktiken für Executive-Videos, Lokalisierung und Branding zu führen.