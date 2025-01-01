Halten Sie ausgefeilte Präsentationen, ohne die Zeit von Führungskräften in Anspruch zu nehmen

Verwandeln Sie Ihre Vision in ein Video mit fesselnden, professionellen Firmenpräsentationen. Mit HeyGen können Sie Studioqualität-Präsentationen mit Ihrem Führungsteam erstellen, ohne jemals vor eine Kamera treten zu müssen. Keine Terminprobleme. Keine Produktionsverzögerungen. Keine Wiederholungsaufnahmen. Sie können sogar bis zur letzten Sekunde Änderungen vornehmen.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Ja. HeyGen ermöglicht es Ihnen, individuelle Avatare Ihres Teams zu erstellen, einschließlich der Führungskräfte. Mit nur einem kurzen Video und einer Sprachprobe können wir lebensechte digitale Präsentatoren erstellen, die Inhalte mit der Stimme und Autorität Ihrer Marke vermitteln.
AI Studio, der skriptbasierte Editor von HeyGen, ermöglicht es Ihnen, das Video jederzeit zu überarbeiten. Bearbeiten Sie einfach das Skript und das Video wird mit den Änderungen neu erstellt – es ist nicht notwendig, neu zu drehen oder erneut zu schneiden.
HeyGen unterstützt über 170 Sprachen und Dialekte mit natürlich klingenden Sprachausgaben und automatischen Untertiteln. Sie können lokalisierte Versionen Ihrer Präsentation für jeden Markt erstellen, ohne neu aufnehmen zu müssen.
Die von HeyGen produzierten Keynote-Videos eignen sich hervorragend für die On-Demand-Verteilung (E-Mail, soziale Medien, Landingpages) und als vorab aufgezeichnete Sitzungen für Live-Veranstaltungen oder interne Betriebsversammlungen.
Mit dem Brand Kit können Sie alles anpassen – von der Kleidung und den Hintergründen des Avatars bis hin zu Schriftarten und Farben. Laden Sie Ihre eigenen Visuals hoch oder verwenden Sie Markenvorlagen, um über Teams und Kampagnen hinweg einheitlich zu bleiben.
Natürlich. HeyGen unterstützt Team-basiertes Bearbeiten und Überprüfungsabläufe, sodass Vermarkter, Führungskräfte und Designer ohne ständiges Hin und Her zusammenarbeiten können.
Ja. Sie können Folien, Videos, Diagramme und andere Medien direkt in Ihr Video hochladen. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Visuals mit Ihrem Skript zu synchronisieren, um einen polierten, präsentationsartigen Ablauf zu erzielen.
Videos von KI-Keynote-Präsentationen können auf Landingpages eingebettet, über E-Mail-Kampagnen geteilt, auf sozialen Kanälen veröffentlicht oder in Webinaren verwendet werden. Viele Marketingteams nutzen sie auch für die Partneraktivierung oder interne Briefings.
Der Einstieg ist einfach. Sie können sich für eine kostenlose Testversion anmelden um zu sehen, wie es funktioniert. Von dort aus können Sie einen Avatar auswählen, Ihr Skript hochladen und innerhalb von Minuten mit der Erstellung Ihres Videos beginnen. Unser Onboarding-Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie durch die besten Praktiken für Executive-Videos, Lokalisierung und Branding zu führen.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.