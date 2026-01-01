Werden Sie das vertraute Gesicht Ihres Marktes – ganz ohne Kamera
Immobilien leben von Vertrauen – und Vertrauen entsteht, wenn man präsent ist. Machen Sie Ihr Gesicht, Ihre Stimme und Ihre lokale Expertise zu Videos, die Ihr Markt jede Woche sieht. Ganz ohne Kamera, Team oder Schnittkenntnisse.
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Erstellte Videos
Sprachen & Dialekte
Jedes Videoformat, das Ihr Markt braucht – mit Ihnen in der Hauptrolle
Listing-Highlights, Marktupdates, Stadtteil-Guides und Makler-Intros – alles ist bereits integriert und startklar. Wähle einfach das passende Format, und HeyGen verwandelt es in ein fertiges Video mit deiner Stimme, bereit zum Posten.
Stärken Sie Ihre Autorität in Ihrem Markt mit regelmäßigen Video-Updates, die Sie als vertrauenswürdige lokale Expertin bzw. vertrauenswürdigen lokalen Experten etablieren.Erstellen Sie Ihr eigenes Video
Werten Sie hochwertige Immobilienangebote mit kinoreifen, filmischen Visuals auf, die Emotionen wecken und Premiumpreise rechtfertigen.Erstellen Sie Ihr eigenes Video
Schaffen Sie sofort Vertrauen bei Käufern, indem Sie Ihr Gesicht und Ihre Stimme in jedes einzelne Inserat einbringen.Erstellen Sie Ihr eigenes Video
"Physisch vor einer Kamera zu sitzen bringt mir keinen Cent ein. Die Skripte zu schreiben, sie zu präsentieren und zu veröffentlichen – da kommt das Geld rein."
Scott Henninger
Affiliate-Broker
Drei Schritte zu einem
Video, das du bist
Schritt 1 – Nimm dich selbst auf
Stell dich 15 Sekunden vor eine Kamera. HeyGen erfasst dein Gesicht, deine Stimme und deine Art zu sprechen – mit jedem Handy, vor jedem Hintergrund.
Schritt 2 – Wählen Sie Ihr Format
Wählen Sie das Video, das Sie benötigen: Marktupdate, moderierte Hausbesichtigung oder Listing-Spotlight. Wir schreiben das Skript für Sie – oder fügen Sie einfach Ihr eigenes ein.
Schritt 3 – Veröffentlichen
Überprüfen Sie das fertige Video, nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor und teilen Sie es mit Ihrem Markt. Es ist für Instagram, Facebook oder YouTube formatiert.
Konstante Videos ohne Produktionskosten
In einer videobasierten Welt bevorzugen 75 % der Hauseigentümer, mit einem Makler zu verkaufen, der Videos einsetzt. Das Problem ist jedoch nicht, dass Video technisch schwierig wäre. Das Problem ist, dass konsequent präsent zu sein Sie jede Woche Zeit, Budget, Energie und Ihre Wohlfühlzone vor der Kamera kostet.
Die Produktionshürde
Keine Zeit, kein Team, keine Ausrüstung und keine Schnittkenntnisse. Ein einziges Listing-Video kann Ihnen den halben Tag rauben.
Die Hürde des Selbstvertrauens
Du möchtest nicht jeden Tag vor der Kamera stehen oder daran ausbrennen. Du bist Makler, kein Schauspieler.
Die Vertriebsbarriere
Jede Plattform braucht ihren eigenen Schnitt – Instagram, YouTube, TikTok und E-Mail. Ein einziges Video reicht nicht aus.
Die Vertrauenshürde
KI-Müll untergräbt Ihre Glaubwürdigkeit. Wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, ist ein unecht wirkendes Video schlimmer als gar kein Video.
Treten Sie als die lokale Expertin oder der lokale Experte auf, die bzw. der Sie sind
Lassen Sie Ihr Geschäft wachsen, indem Sie persönlich präsent sind. HeyGen für die Immobilienbranche ist so entwickelt, wie Makler tatsächlich arbeiten, damit Sichtbarkeit nicht länger mit der eigentlichen Arbeit konkurriert.
Konsequent präsent sein
Immobiliengeschäft lebt von Beziehungen. Die besten Maklerinnen und Makler gewinnen, weil Menschen sie schon kennen, bevor sie sie brauchen. Machen Sie Ihr Gesicht, Ihre Stimme und Ihre lokale Expertise zu einem stetigen Strom von Videos, damit Präsenz zeigen nicht länger mit der eigentlichen Arbeit konkurriert.
Für die Immobilienbranche entwickelt
Beginnen Sie mit den Videos, die Makler ohnehin schon erstellen: Objektpräsentationen, Marktupdates, Stadtteil-Guides und Agenten-Intros. Kein leerer Bildschirm, keine generische Vorlage, die mühsam auf Ihre Arbeit zugeschnitten wird – nur die Formate, auf denen die Immobilienbranche bereits läuft.
HeyGen Rundum-sorglos-Service
Mit HeyGen White Glove werden Ihre Videos von A bis Z für Sie erstellt. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht, und wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre Videos zu planen, zu verfeinern und zu produzieren. Veröffentlichen Sie jede Woche und werden Sie zu dem Gesicht, das Käufer in Ihrem Markt wiedererkennen und dem sie vertrauen. Nur für Nutzer in den USA verfügbar.
Das bist du – kein KI-Einheitsbrei
Ihr Video sollte so aussehen und klingen wie Sie selbst, denn Ihr Ruf steht auf dem Spiel. Ihr Gesicht ist Ihre Marke, und Realismus ist der Schlüssel, um diese Marke sicher zu skalieren. Von G2 als Nr. 1 für die realistischsten Avatare bewertet – damit der Agent, den Ihr Markt sieht, wirklich Sie sind.
Ihre Präsenz in großem Maßstab
Ihr Ruf steht mit jedem Beitrag auf dem Spiel. Generische KI-Inhalte, die nicht so aussehen oder klingen wie Sie, sind schlimmer als gar keine Inhalte. HeyGen für die Immobilienbranche ist nach einem einzigen Maßstab aufgebaut: Fühlt es sich nach Ihnen an?
Die Videos, auf die Ihr Markt wartet
Beginnen Sie mit den Formaten, die Ihre Agenten bereits erstellen. Keine leere Leinwand, kein Rätselraten mehr, was Sie posten sollen.
Bleiben Sie mühelos im Gedächtnis
Halten Sie Ihr Netzwerk informiert und in Erinnerung mit einem wiederkehrenden, avatar-geführten Video, das lokale Marktstatistiken in Inhalte verwandelt, die Sie jede Woche oder jeden Monat versenden können – ganz ohne selbst vor der Kamera zu sitzen.
Seien Sie der Makler, an den sich Ihr Markt erinnert
Treten Sie als lokale Expertin oder lokaler Experte auf, der Sie längst sind – ganz ohne Kamera, ohne Team und ohne wöchentlichen Aufwand.