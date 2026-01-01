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Lerne, vernetze dich und entwickle dich mit HeyGen weiter.

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Entdecke das Geniverse

Das Geniverse wird durch unsere Online-Communities, Meetups, unser Botschafterprogramm und unsere How-to-Ressourcen zum Leben erweckt – sie helfen dir, zu lernen, dich zu vernetzen und zu wachsen.

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Akademie

HeyGen Academy zeigt dir, wie du in wenigen Minuten professionelle KI-Videos mit einfachen, praxisnahen Tutorials direkt in HeyGen erstellst. Erhalte Überblickswissen und lerne mehr über einzelne Produkte und Funktionen.

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Botschafter

Ein selektives, bewerbungsbasiertes Programm für herausragende Unternehmer, Marketer, Pädagogen und wissensbasierte Creator, die zu Vorreitern der zukünftigen, KI-gestützten Videoproduktion werden wollen.

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Meetups

Meetups sind Veranstaltungen, bei denen Kreative, Geschäftsinhaber, Technolog:innen, Marketer und KI-Enthusiast:innen offline zusammenkommen, um sich über Anwendungsfälle von KI-Videos auszutauschen, voneinander zu lernen und sich inspirieren zu lassen.

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Online-Communities

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Bevorstehende Webinare und Veranstaltungen

Nehmen Sie an HeyGen-Webinaren und -Events teil, um den Einstieg in HeyGen zu finden, die neuesten Produktupdates kennenzulernen und von Gastrednern zu hören, die ihre KI-Video-Workflows und Erkenntnisse teilen.

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Der Geniverse in Zahlen

Gestützt auf eine wachsende globale Präsenz vereint das Geniverse Millionen von Nutzerinnen und Nutzern aus allen Ländern der Welt durch Events, Meetups und gemeinsame Erlebnisse.

40 Mio.+Creator
195Länder
150+Veranstaltungen im Jahr 2025
Ich bin immer noch völlig überwältigt. So etwas habe ich in Cabo noch nie gesehen. Die Klon-Demo hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr mein ganzes Leben damit verbringen muss, Inhalte zu erstellen. Das könnte buchstäblich alles für mich verändern.
Veranstalter: Lauren Turton & Caleb RobertsVeranstalter: Lauren Turton & Caleb Roberts
Veranstalter: Lauren Turton & Caleb Roberts

Beginnen Sie gemeinsam zu erstellen

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