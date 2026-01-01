Entdecke das Geniverse
Das Geniverse wird durch unsere Online-Communities, Meetups, unser Botschafterprogramm und unsere How-to-Ressourcen zum Leben erweckt – sie helfen dir, zu lernen, dich zu vernetzen und zu wachsen.
Akademie
HeyGen Academy zeigt dir, wie du in wenigen Minuten professionelle KI-Videos mit einfachen, praxisnahen Tutorials direkt in HeyGen erstellst. Erhalte Überblickswissen und lerne mehr über einzelne Produkte und Funktionen.
Botschafter
Ein selektives, bewerbungsbasiertes Programm für herausragende Unternehmer, Marketer, Pädagogen und wissensbasierte Creator, die zu Vorreitern der zukünftigen, KI-gestützten Videoproduktion werden wollen.
Meetups
Meetups sind Veranstaltungen, bei denen Kreative, Geschäftsinhaber, Technolog:innen, Marketer und KI-Enthusiast:innen offline zusammenkommen, um sich über Anwendungsfälle von KI-Videos auszutauschen, voneinander zu lernen und sich inspirieren zu lassen.
Bevorstehende Webinare und Veranstaltungen
Nehmen Sie an HeyGen-Webinaren und -Events teil, um den Einstieg in HeyGen zu finden, die neuesten Produktupdates kennenzulernen und von Gastrednern zu hören, die ihre KI-Video-Workflows und Erkenntnisse teilen.
Der Geniverse in Zahlen
Gestützt auf eine wachsende globale Präsenz vereint das Geniverse Millionen von Nutzerinnen und Nutzern aus allen Ländern der Welt durch Events, Meetups und gemeinsame Erlebnisse.
Ich bin immer noch völlig überwältigt. So etwas habe ich in Cabo noch nie gesehen. Die Klon-Demo hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr mein ganzes Leben damit verbringen muss, Inhalte zu erstellen. Das könnte buchstäblich alles für mich verändern.