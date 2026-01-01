HeyGen-Botschafterprogramm
Das HeyGen Ambassador-Programm ist eine exklusive, bewerbungsbasierte Möglichkeit für herausragende Unternehmer, Marketer, Lehrkräfte und wissensbasierte Creator, zu Vorreitern der zukünftigen, KI-gestützten Videoproduktion zu werden.
Programmübersicht
Wir laden eine ausgewählte Gruppe von Visionärinnen und Visionären ein, Botschafter zu werden. Du wirst Teil eines Kreises kreativer Innovatorinnen und Innovatoren sein, die neu definieren, wie die Welt kommuniziert. Du wirst Gemeinschaft aufbauen, Ideen entfachen und mitgestalten, was als Nächstes kommt.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Was du tun wirst
Veranstalten Sie inspirierende Treffen in der realen Welt
Von KI-Videoworkshops bis hin zu Networking-Events – bringen Sie Innovatorinnen und Innovatoren in Ihrer Community zusammen, um gemeinsam die Zukunft des visuellen Storytellings zu erkunden.
Setze dich in deinem Netzwerk für HeyGen ein
Helfen Sie Kolleginnen und Kollegen, Teams und Organisationen, praktische Möglichkeiten zu entdecken, KI-Videos in ihre geschäftlichen, edukativen und kreativen Workflows zu integrieren.
Leite lebendige lokale oder virtuelle Communities
Gründe lokale Gruppen aus Kreativen, Technolog:innen und Geschichtenerzähler:innen, die begeistert sind, gemeinsam KI‑Videos zu erkunden – etwa durch regelmäßige Meetups, Online-Foren oder gemeinsame Projekte.
Innovative Inhalte erstellen und teilen
Nutze die neuesten Funktionen von HeyGen, um zu zeigen, was möglich ist, andere zu neuen Ideen zu inspirieren und gleichzeitig dein Feedback mit dem HeyGen-Produktteam zu teilen.
Botschafterin zu sein, hat mir nicht nur neue kreative Werkzeuge gegeben, sondern auch eine Plattform, um andere zu stärken und zu zeigen, wie KI Storytelling, Bildung und Unternehmertum für alle zugänglicher machen kann.“
Vorteile
Professionelle Anerkennung
Erhalte professionelle Anerkennung mit einem offiziellen Ambassador-Abzeichen, das du in sozialen Netzwerken teilen kannst.
Führungserfahrung
Lebenslaufstärkende Führungserfahrung in der Erstellung von KI-Videos und im Community-Aufbau.
Förderzuschüsse für Sponsoren
Bewerben Sie sich um Fördermittel zur Unterstützung Ihrer KI-Video-Workshops und -Veranstaltungen.
HeyGen-Guthaben
Erhalten Sie kostenlose HeyGen-Guthaben für generative Inhalte, um mehr Videos zu erstellen.
Exklusive Mitgliedschaft
Exklusive Mitgliedschaft in einer privaten Ambassador-Community für Networking und Unterstützung.
Möglichkeiten, vorgestellt zu werden
Möglichkeiten, in HeyGen über Blogs, soziale Medien und Newsletter vorgestellt zu werden.
Vortragsmöglichkeiten
Einladungen zur Teilnahme an oder als Sprecher bei exklusiven HeyGen‑Veranstaltungen, sowohl online als auch vor Ort.
Direkter Zugang zum HeyGen-Team
Erhalten Sie direkten Zugang zum HeyGen-Team
Produktfeedback geben
Möglichkeiten, Feedback zu Produkten und Funktionen zu geben.
Jetzt bewerben
Wir stellen eine kleine, wirkungsstarke Gruppe von Ambassadors zusammen. Wenn du bereit bist, eine führende Rolle im Bereich der KI-Videoerstellung zu übernehmen, bewirb dich noch heute. Bewerbungen werden fortlaufend geprüft, in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Eingang.