Professionelle Anerkennung Erhalte professionelle Anerkennung mit einem offiziellen Ambassador-Abzeichen, das du in sozialen Netzwerken teilen kannst.

Führungserfahrung Lebenslaufstärkende Führungserfahrung in der Erstellung von KI-Videos und im Community-Aufbau.

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