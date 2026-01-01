HeyGen Meetups
Willkommen im Herzen des HeyGen-Geniverse! Community-Treffen werden von Community-Mitgliedern organisiert, um gemeinsam die Magie von HeyGen zu entdecken.
Bevorstehende Veranstaltungen
Begleite uns bei unseren kommenden Meetups. Egal, ob du Einsteiger oder bereits erfahrener Nutzer bist – es ist für jeden etwas dabei. Verpasse nicht die Chance, mit der Geniverse-Community zu lernen, zu wachsen und dich inspirieren zu lassen!
Warum solltest du an einem Community-Meetup teilnehmen?
Lokale Verbindungen
Triff andere HeyGen Nutzer in deiner Stadt und beginne, dein Netzwerk aufzubauen.
Live-Demos und Workshops
Erfahren Sie, wie andere HeyGen nutzen, um beeindruckende Avatare und bahnbrechende Anwendungsfälle zu erstellen.
Inspiration und Zusammenarbeit
Entdecke neue Ideen und mögliche Kooperationen mit anderen Kreativen.
Möchten Sie eine Community-Veranstaltung ausrichten?
Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Community-Mitgliedern, die HeyGen-Meetups in ihren Städten vor Ort oder virtuell zum Leben erwecken. Wenn du dich für HeyGen begeisterst und es liebst, Menschen zusammenzubringen, freuen wir uns darauf, von dir zu hören!