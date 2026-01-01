Möchten Sie eine Community-Veranstaltung ausrichten?

Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Community-Mitgliedern, die HeyGen-Meetups in ihren Städten vor Ort oder virtuell zum Leben erwecken. Wenn du dich für HeyGen begeisterst und es liebst, Menschen zusammenzubringen, freuen wir uns darauf, von dir zu hören!